Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 64 ετών ο Mαρκ Ντόντσον, ο ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή του σε πολλούς αγαπημένους χαρακτήρες επιστημονικής φαντασίας αλλά και βιντεοπαιχνιδιών. Ο ηθοποιός του Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, βρισκόταν στην Ιντιάνα για το Horror Con, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή, όπως δήλωσε η κόρη του στο TMZ.

Ο Ντόντσον ήταν γνωστός στη βιομηχανία για την ικανότητά του να δημιουργεί πολλαπλούς χαρακτήρες με τη φωνή του.

Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος ήταν ως Salacious Crumb στο Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi του 1983. Στη συνέχεια έδωσε τη φωνή του Mogwai στην επιτυχημένη ταινία Gremlins του 1984.

