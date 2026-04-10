Κάποτε, ως παιδί στη Βουδαπέστη, ο Πέτερ Μαγιάρ είχε μια αφίσα του Βίκτορ Όρμπαν κρεμασμένη πάνω από το κρεβάτι του.

Ο Όρμπαν, τότε σύμβολο της δημοκρατικής μετάβασης μετά την πτώση του κομμουνισμού, ενσάρκωνε για τον νεαρό Μαγιάρ την ελπίδα και την αλλαγή.

Σήμερα, δεκαετίες αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας πολιτικής πρόκλησης που στοχεύει ακριβώς στην ανατροπή εκείνου του παλιού του προτύπου.

Ο 45χρονος Μαγιάρ αποτελεί πλέον την πιο δυναμική μορφή της ουγγρικής αντιπολίτευσης, ηγούμενος του κόμματός του, «Τίσα», το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε βασικό αντίπαλο του κυβερνώντος καθεστώτος, σύμφωνα με τον Guardian.

Η εκρηκτική άνοδος ενός «αουτσάιντερ»

Η ταχύτητα με την οποία ο Μαγιάρ και το κόμμα του αναδύθηκαν στο πολιτικό σκηνικό της Ουγγαρίας έχει αιφνιδιάσει ακόμα και έμπειρους αναλυτές.

Μέσα σε λίγους μήνες, κατάφερε να δημιουργήσει ένα μαζικό κίνημα, κινητοποιώντας χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επιτυχία του βασίζεται εν μέρει στην ακούραστη εκστρατεία του: ταξιδεύει διαρκώς, εμφανίζεται σε μικρές πόλεις και χωριά και δίνει μέχρι και έξι ομιλίες την ημέρα.

Οι συγκεντρώσεις του χαρακτηρίζονται από έντονο ενθουσιασμό, σπάζοντας τη μακροχρόνια πολιτική απάθεια που επικρατούσε στη χώρα.

Ωστόσο, η προσωπικότητά του προκαλεί αντιδράσεις.

Για κάποιους είναι χαρισματικός και αυθεντικός· για άλλους, οξύθυμος και δύσκολος στη συνεργασία. Αυτή η διττή εικόνα ενισχύει το μυστήριο γύρω από το πρόσωπό του, αλλά και τη δυναμική του.

Ένας άνθρωπος «από μέσα»

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Μαγιάρ είναι το παρελθόν του. Δεν πρόκειται για έναν παραδοσιακό αντικαθεστωτικό πολιτικό. Αντίθετα, για χρόνια υπήρξε μέρος του ίδιου του συστήματος εξουσίας.

Είχε στενές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα Φιντέζ και κινήθηκε στους ανώτερους κύκλους της πολιτικής και διοικητικής ελίτ.

Υπήρξε διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και κατείχε σημαντικές θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Επιπλέον, ο γάμος του με την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Γιούντιτ Βάργκα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στο εσωτερικό του συστήματος.

Αυτή ακριβώς η διαδρομή τον καθιστά σήμερα μια ιδιαίτερα ισχυρή – αλλά και αμφιλεγόμενη – φιγούρα.

Από τη μία, γνωρίζει εκ των έσω τον τρόπο λειτουργίας της εξουσίας. Από την άλλη, πολλοί δυσκολεύονται να τον εμπιστευτούν πλήρως.

Το σκάνδαλο που άλλαξε τα πάντα

Η πολιτική μεταμόρφωση του Μαγιάρ επιταχύνθηκε το 2024, όταν ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο.

Η ουγγρική κυβέρνηση κατηγορήθηκε ότι χορήγησε χάρη σε άτομο που είχε εμπλακεί σε συγκάλυψη υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Το γεγονός προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και οδήγησε σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η πρώην σύζυγός του, καθώς και η πρόεδρος της χώρας.

Ο Μαγιάρ αντέδρασε δημόσια με έντονη κριτική, κατηγορώντας την ηγεσία ότι χρησιμοποιεί άλλους ως «εξιλαστήρια θύματα». Από εκείνη τη στιγμή, άρχισε να τοποθετείται ανοιχτά εναντίον του συστήματος, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν πρώην «εσωτερικό» που αποκαλύπτει την αλήθεια.

Ένα μήνυμα που βρίσκει απήχηση

Η ρητορική του Μαγιάρ βρήκε γρήγορα ανταπόκριση σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Το αυξανόμενο κόστος ζωής, οι πιεσμένοι μισθοί και οι προβληματικές δημόσιες υπηρεσίες έχουν εντείνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μήνυμά του περί διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας λειτούργησε ως καταλύτης. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, βλέποντας στο πρόσωπό του μια πιθανή διέξοδο.

Ωστόσο, η υποστήριξη αυτή δεν είναι άνευ όρων. Πολλοί ψηφοφόροι τον στηρίζουν περισσότερο από ανάγκη παρά από εμπιστοσύνη. Όπως παραδέχονται, πρόκειται για ένα πολιτικό «ρίσκο» – αλλά ίσως το μόνο διαθέσιμο.

🇭🇺 Hungarian opposition leader Péter Magyar: “Let me welcome the Russian propaganda media. Enjoy the freedom here in Hungary — and the regime change as well” Crowd: “Russians, go home!” https://t.co/p71GCCDBnO pic.twitter.com/WeAyIriOwm — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2026

Η στρατηγική της σιωπής

Παρά την προεκλογική εκστρατεία που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια και ένα εκλογικό μανιφέστο 240 σελίδων, οι λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα κάνει ο Μαγιάρ αν αναλάβει την εξουσία παραμένουν ασαφείς.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε σκόπιμη επιλογή: έχει διεξάγει μια συγκρατημένη εκστρατεία, παραμένοντας πιστός στο μήνυμά του, καθώς προσπάθησε να αποφύγει να δώσει τροφή για κριτική στο εκτιμώμενο 80% των μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας που ελέγχονται από υποστηρικτές του Φιντέζ.

«Είναι πραγματικά ένα αουτσάιντερ», είπε ο Γκάμπορ Γκιόρι της Policy Solutions, ενός ινστιτούτου πολιτικής έρευνας με έδρα τη Βουδαπέστη.

«Δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτόν».

Με εξαίρεση το θέμα της μετανάστευσης, όπου έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή από τον Όρμπαν καταργώντας το πρόγραμμα φιλοξενούμενων εργαζομένων της χώρας, ο Μάγιαρ έχει δεσμευτεί να καταργήσει πολλά από τα πιο προβληματικά σημεία του προγράμματος του Όρμπαν.

Έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τους δημοκρατικούς ελέγχους και ισορροπίες, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την ΕΕ για να ξεκλειδώσει τα παγωμένα κονδύλια της ΕΕ και να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Έχει υποσχεθεί να τερματίσει την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια έως το 2035 ενώ θα επιδιώκει «ρεαλιστικές σχέσεις» με τη Μόσχα.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Μαγιάρ θα συνεχίσει την αντίθεση του Όρμπαν στην αποστολή όπλων στη χώρα και στην επίσπευση της ένταξης του Κιέβου στην ΕΕ.

Παρόλα αυτά, δεν θα χρειαστεί πολύ για να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ένωση, είπε ο Γκιόρι.

«Νομίζω ότι αυτό που υποτιμούν οι άνθρωποι είναι ότι αν η Ουγγαρία σταματήσει να ασκεί βέτο σε ζωτικές ενέργειες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό θα αποτελεί σημαντική πρόοδο», είπε.

«Δεν χρειάζεται ο Πέτερ Μαγιάρ να βγει και να πει: ‘Είμαστε ενθουσιασμένοι που βοηθάμε την Ουκρανία ή ό,τι κάνει η ΕΕ’».

Όσον αφορά άλλα βασικά ζητήματα, όπως οι προσπάθειες του Όρμπαν και της κυβέρνησής του να απαγορεύσουν τις εκδηλώσεις Pride, ο Μαγιάρ έχει κρατήσει αποστάσεις.

«Έτσι, το θέμα των μειονοτήτων φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, απλά δεν το θίγει», είπε ο Γκιόρι.

«Όλοι υποθέτουν ότι θα είναι πολύ πιο φιλικός σε αυτά τα ζητήματα από ό,τι ήταν η κυβέρνηση του Φιντέζ, και αυτό είναι πιθανώς αλήθεια, αλλά απλά δεν μιλάει γι’ αυτά. Οπότε αυτό είναι υποθετικό.»

Μετά το Φιντέζ;

Πάνω από την προεκλογική εκστρατεία πλανάται το ερώτημα του τι θα μπορούσε ρεαλιστικά να κάνει μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Τίσα, αν κερδίσει τις εκλογές.

Κατά τη διάρκεια των 16 ετών που το Φιντέζ ήταν στην εξουσία, το κόμμα έχει πλημμυρίσει το ουγγρικό κράτος, τα ΜΜΕ και τη δικαιοσύνη με πιστούς του· το πώς θα αντιδράσουν σε μια πιθανή αλλαγή κυβέρνησης παραμένει αβέβαιο.

Και μετά υπάρχει η πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για την τροποποίηση του Συντάγματος και βασικών νόμων, πράγμα που σημαίνει ότι η ικανότητα του Τίσα να αλλάξει την Ουγγαρία θα μπορούσε να είναι περιορισμένη αν το κόμμα κερδίσει αλλά δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την υπερπλειοψηφία.

Παρά όλα αυτά, οι Ούγγροι είχαν συσπειρωθεί γύρω από τον Μαγιάρ σε τεράστιους αριθμούς, είπε ο Άκος Χαντάζι, ανεξάρτητος βουλευτής της Ουγγαρίας και μακροχρόνιος επικριτής του Όρμπαν.

Για πολλούς στη χώρα, ο Μάγιαρ – με όλα τα ελαττώματά του – ήταν πλέον η καλύτερη ελπίδα για την ανατροπή των βαθιών αλλαγών που επέφεραν ο Όρμπαν και το κόμμα του, το Φιντέζ.

«Όσον αφορά τον Πέτερ Μάγιαρ, υπάρχουν τόσο ερωτηματικά όσο και θαυμαστικά», είπε.

«Αλλά η ουγγρική κοινωνία το έχει αποδεχτεί».