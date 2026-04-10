Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που ίσως να βάλει τέλος στην 16ετή θητεία του Όρμπαν στην Ουγγαρία
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 16:20

Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που ίσως να βάλει τέλος στην 16ετή θητεία του Όρμπαν στην Ουγγαρία

Ο πρώην υποστηρικτής του Βίκτορ Ορμπάν και το κόμμα του, το «Τίσα», έχουν γνωρίσει ραγδαία άνοδο καθώς το κίνημα της αντιπολίτευσης ενισχύεται

Κάποτε, ως παιδί στη Βουδαπέστη, ο Πέτερ Μαγιάρ είχε μια αφίσα του Βίκτορ Όρμπαν κρεμασμένη πάνω από το κρεβάτι του.

Ο Όρμπαν, τότε σύμβολο της δημοκρατικής μετάβασης μετά την πτώση του κομμουνισμού, ενσάρκωνε για τον νεαρό Μαγιάρ την ελπίδα και την αλλαγή.

Σήμερα, δεκαετίες αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας πολιτικής πρόκλησης που στοχεύει ακριβώς στην ανατροπή εκείνου του παλιού του προτύπου.

Ο 45χρονος Μαγιάρ αποτελεί πλέον την πιο δυναμική μορφή της ουγγρικής αντιπολίτευσης, ηγούμενος του κόμματός του, «Τίσα», το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε βασικό αντίπαλο του κυβερνώντος καθεστώτος, σύμφωνα με τον Guardian.

Η εκρηκτική άνοδος ενός «αουτσάιντερ»

Η ταχύτητα με την οποία ο Μαγιάρ και το κόμμα του αναδύθηκαν στο πολιτικό σκηνικό της Ουγγαρίας έχει αιφνιδιάσει ακόμα και έμπειρους αναλυτές.

Μέσα σε λίγους μήνες, κατάφερε να δημιουργήσει ένα μαζικό κίνημα, κινητοποιώντας χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επιτυχία του βασίζεται εν μέρει στην ακούραστη εκστρατεία του: ταξιδεύει διαρκώς, εμφανίζεται σε μικρές πόλεις και χωριά και δίνει μέχρι και έξι ομιλίες την ημέρα.

Οι συγκεντρώσεις του χαρακτηρίζονται από έντονο ενθουσιασμό, σπάζοντας τη μακροχρόνια πολιτική απάθεια που επικρατούσε στη χώρα.

Ωστόσο, η προσωπικότητά του προκαλεί αντιδράσεις.

Για κάποιους είναι χαρισματικός και αυθεντικός· για άλλους, οξύθυμος και δύσκολος στη συνεργασία. Αυτή η διττή εικόνα ενισχύει το μυστήριο γύρω από το πρόσωπό του, αλλά και τη δυναμική του.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης «Τίσα», κρατά μια εθνική σημαία καθώς συμμετέχει σε πορεία στο πλαίσιο των εορτασμών της Εθνικής Εορτής της Ουγγαρίας, η οποία τιμά επίσης την Ουγγρική Επανάσταση του 1848 κατά της κυριαρχίας των Αψβούργων, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, στις 15 Μαρτίου 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

Ένας άνθρωπος «από μέσα»

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Μαγιάρ είναι το παρελθόν του. Δεν πρόκειται για έναν παραδοσιακό αντικαθεστωτικό πολιτικό. Αντίθετα, για χρόνια υπήρξε μέρος του ίδιου του συστήματος εξουσίας.

Είχε στενές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα Φιντέζ και κινήθηκε στους ανώτερους κύκλους της πολιτικής και διοικητικής ελίτ.

Υπήρξε διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και κατείχε σημαντικές θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Επιπλέον, ο γάμος του με την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Γιούντιτ Βάργκα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στο εσωτερικό του συστήματος.

Αυτή ακριβώς η διαδρομή τον καθιστά σήμερα μια ιδιαίτερα ισχυρή – αλλά και αμφιλεγόμενη – φιγούρα.

Από τη μία, γνωρίζει εκ των έσω τον τρόπο λειτουργίας της εξουσίας. Από την άλλη, πολλοί δυσκολεύονται να τον εμπιστευτούν πλήρως.

Το σκάνδαλο που άλλαξε τα πάντα

Η πολιτική μεταμόρφωση του Μαγιάρ επιταχύνθηκε το 2024, όταν ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο.

Η ουγγρική κυβέρνηση κατηγορήθηκε ότι χορήγησε χάρη σε άτομο που είχε εμπλακεί σε συγκάλυψη υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Το γεγονός προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και οδήγησε σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η πρώην σύζυγός του, καθώς και η πρόεδρος της χώρας.

Ο Μαγιάρ αντέδρασε δημόσια με έντονη κριτική, κατηγορώντας την ηγεσία ότι χρησιμοποιεί άλλους ως «εξιλαστήρια θύματα». Από εκείνη τη στιγμή, άρχισε να τοποθετείται ανοιχτά εναντίον του συστήματος, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν πρώην «εσωτερικό» που αποκαλύπτει την αλήθεια.

Ένα μήνυμα που βρίσκει απήχηση

Η ρητορική του Μαγιάρ βρήκε γρήγορα ανταπόκριση σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Το αυξανόμενο κόστος ζωής, οι πιεσμένοι μισθοί και οι προβληματικές δημόσιες υπηρεσίες έχουν εντείνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μήνυμά του περί διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας λειτούργησε ως καταλύτης. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, βλέποντας στο πρόσωπό του μια πιθανή διέξοδο.

Ωστόσο, η υποστήριξη αυτή δεν είναι άνευ όρων. Πολλοί ψηφοφόροι τον στηρίζουν περισσότερο από ανάγκη παρά από εμπιστοσύνη. Όπως παραδέχονται, πρόκειται για ένα πολιτικό «ρίσκο» – αλλά ίσως το μόνο διαθέσιμο.

Η στρατηγική της σιωπής

Παρά την προεκλογική εκστρατεία που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια και ένα εκλογικό μανιφέστο 240 σελίδων, οι λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα κάνει ο Μαγιάρ αν αναλάβει την εξουσία παραμένουν ασαφείς.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε σκόπιμη επιλογή: έχει διεξάγει μια συγκρατημένη εκστρατεία, παραμένοντας πιστός στο μήνυμά του, καθώς προσπάθησε να αποφύγει να δώσει τροφή για κριτική στο εκτιμώμενο 80% των μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας που ελέγχονται από υποστηρικτές του Φιντέζ.

«Είναι πραγματικά ένα αουτσάιντερ», είπε ο Γκάμπορ Γκιόρι της Policy Solutions, ενός ινστιτούτου πολιτικής έρευνας με έδρα τη Βουδαπέστη.

«Δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτόν».

Με εξαίρεση το θέμα της μετανάστευσης, όπου έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή από τον Όρμπαν καταργώντας το πρόγραμμα φιλοξενούμενων εργαζομένων της χώρας, ο Μάγιαρ έχει δεσμευτεί να καταργήσει πολλά από τα πιο προβληματικά σημεία του προγράμματος του Όρμπαν.

Έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τους δημοκρατικούς ελέγχους και ισορροπίες, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την ΕΕ για να ξεκλειδώσει τα παγωμένα κονδύλια της ΕΕ και να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Έχει υποσχεθεί να τερματίσει την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια έως το 2035 ενώ θα επιδιώκει «ρεαλιστικές σχέσεις» με τη Μόσχα.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Μαγιάρ θα συνεχίσει την αντίθεση του Όρμπαν στην αποστολή όπλων στη χώρα και στην επίσπευση της ένταξης του Κιέβου στην ΕΕ.

Παρόλα αυτά, δεν θα χρειαστεί πολύ για να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ένωση, είπε ο Γκιόρι.

«Νομίζω ότι αυτό που υποτιμούν οι άνθρωποι είναι ότι αν η Ουγγαρία σταματήσει να ασκεί βέτο σε ζωτικές ενέργειες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό θα αποτελεί σημαντική πρόοδο», είπε.

«Δεν χρειάζεται ο Πέτερ Μαγιάρ να βγει και να πει: ‘Είμαστε ενθουσιασμένοι που βοηθάμε την Ουκρανία ή ό,τι κάνει η ΕΕ’».

Όσον αφορά άλλα βασικά ζητήματα, όπως οι προσπάθειες του Όρμπαν και της κυβέρνησής του να απαγορεύσουν τις εκδηλώσεις Pride, ο Μαγιάρ έχει κρατήσει αποστάσεις.

«Έτσι, το θέμα των μειονοτήτων φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, απλά δεν το θίγει», είπε ο Γκιόρι.

«Όλοι υποθέτουν ότι θα είναι πολύ πιο φιλικός σε αυτά τα ζητήματα από ό,τι ήταν η κυβέρνηση του Φιντέζ, και αυτό είναι πιθανώς αλήθεια, αλλά απλά δεν μιλάει γι’ αυτά. Οπότε αυτό είναι υποθετικό.»

Μετά το Φιντέζ;

Πάνω από την προεκλογική εκστρατεία πλανάται το ερώτημα του τι θα μπορούσε ρεαλιστικά να κάνει μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Τίσα, αν κερδίσει τις εκλογές.

Κατά τη διάρκεια των 16 ετών που το Φιντέζ ήταν στην εξουσία, το κόμμα έχει πλημμυρίσει το ουγγρικό κράτος, τα ΜΜΕ και τη δικαιοσύνη με πιστούς του· το πώς θα αντιδράσουν σε μια πιθανή αλλαγή κυβέρνησης παραμένει αβέβαιο.

Και μετά υπάρχει η πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για την τροποποίηση του Συντάγματος και βασικών νόμων, πράγμα που σημαίνει ότι η ικανότητα του Τίσα να αλλάξει την Ουγγαρία θα μπορούσε να είναι περιορισμένη αν το κόμμα κερδίσει αλλά δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την υπερπλειοψηφία.

Παρά όλα αυτά, οι Ούγγροι είχαν συσπειρωθεί γύρω από τον Μαγιάρ σε τεράστιους αριθμούς, είπε ο Άκος Χαντάζι, ανεξάρτητος βουλευτής της Ουγγαρίας και μακροχρόνιος επικριτής του Όρμπαν.

Για πολλούς στη χώρα, ο Μάγιαρ – με όλα τα ελαττώματά του – ήταν πλέον η καλύτερη ελπίδα για την ανατροπή των βαθιών αλλαγών που επέφεραν ο Όρμπαν και το κόμμα του, το Φιντέζ.

«Όσον αφορά τον Πέτερ Μάγιαρ, υπάρχουν τόσο ερωτηματικά όσο και θαυμαστικά», είπε.

«Αλλά η ουγγρική κοινωνία το έχει αποδεχτεί».

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 44η φορά - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Σύνταξη
Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Σύνταξη
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Σύνταξη
Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Σύνταξη
Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονιστική εξομολόγηση 10.04.26

Ιβάνκα Τραμπ: «Λύγισε» on air – Τα δάκρυα για τη μητέρα της και η στιγμή που φοβήθηκε για τον πατέρα της

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

Σοφία Τζιούβελη
ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου - Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Σύνταξη
Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Σύνταξη
Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό

Όπως αποκαλύπτει γαλλικό Μέσο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ψηλά στη λίστα της τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον 57χρονο προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026, ύστερα από 14 χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Σύνταξη
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας

Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Μπάσκετ 10.04.26

Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»

Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 44η φορά - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Τατουάζ τέλος: Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας» - Και δεν φταίει ο Μπρούκλιν για αυτό

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Σύνταξη
Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Σύνταξη
Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 10.04.26

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Σύνταξη
Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
