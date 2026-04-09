Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ

Η Κομισιόν ζητά εξηγήσεις «το συντομότερο δυνατόν» από την Ουγγαρία, μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο για τις τηλεφωνικές συνομιλίες με την Ρωσία με θέμα εσωτερικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με την Ρωσία (…) κατά της ασφάλειας και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνχο.

«Πλέον εναπόκειται στην κυβέρνηση του εμπλεκόμενου κράτους μέλους να δώσει εξηγήσεις το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις συνομιλίες ανάμεσα στα υπουργεία Εξωτερικών της Ουγγαρίας και της Ρωσίας.

Η συμφωνία Ουγγαρίας – Ρωσίας και η αντίδραση της ΕΕ

Μια συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ρωσία έφερε στο φως το Politico, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην πρώτη. Ο Βίκτορ Όρμπαν προσπαθεί να ενισχύσει τις σχέσεις της Βουδαπέστης με τη Μόσχα, παρά τον κίνδυνο να χάσει τις εκλογές και να συγκρουστεί περαιτέρω με τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει δει το Politico, η συμφωνία ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ρωσία προβλέπει την επέκταση των οικονομικών, εμπορικών, ενεργειακών και πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών, ενώ αναφέρει ότι οι δύο χώρες επιθυμούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τους δεσμούς τους.

Οι Βρυξέλλες, πάντως, χαρακτήρισαν «αναξιόπιστο εταίρο» την Ρωσία και η Κομισιόν, απαντώντας σε ερώτημα του Politico για τη συμφωνία, δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος».

Μάλιστα, η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποντέστα, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν τηρεί τις συμφωνίες του. «Οι απόψεις μας για την αξιοπιστία της Ρωσίας είναι πολύ σαφείς – είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος. Το έχει αποδείξει στον ενεργειακό τομέα», τόνισε.