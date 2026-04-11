Ουγγαρία: Ο Τραμπ υπόσχεται ότι θα βοηθήσει την οικονομία της εάν εκλεγεί ο Ορμπαν
Εάν εκλεγεί ο Ορμπαν, «η κυβέρνησή μου είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την πλήρη οικονομική ισχύ των ΗΠΑ για να ενισχύσει την οικονομία της Ουγγαρίας», δηλώνει ο Τραμπ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε χθες Παρασκευή ότι θα «ενισχύσει» την ουγγρική οικονομία αν ο σύμμαχός του, ο εθνικιστής λαϊκιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, εξασφαλίσει νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται αύριο Κυριακή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, Ορμπαν, αριστερά, και Τραμπ).
«Ενθουσιασμένος» ο Τραμπ με την ιδέα να «επενδύσει στη μελλοντική ευημερία που θα φέρει η συνέχιση του ηγετικού ρόλου του Ορμπαν!»
«Η κυβέρνησή μου είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την πλήρη οικονομική ισχύ των ΗΠΑ για να ενισχύσει την οικονομία της Ουγγαρίας, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν για σπουδαίους συμμάχους μας, αν ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν και ο ουγγρικός λαός το χρειαστούν ποτέ», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.
Δήλωσε, επίσης, «ενθουσιασμένος» για την ιδέα να «επενδύσει στη μελλοντική ευημερία που θα φέρει η συνέχιση του ηγετικού ρόλου του Ορμπαν!», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
🚨 WOW! Ahead of right-wing PM Viktor Orban’s election on Sunday, President Trump says he’s prepared to go FULL INVESTMENT MODE on Hungary
“My Administration stands ready to use the full Economic Might of the United States to strengthen Hungary’s Economy, as we have done for our… pic.twitter.com/lqw4pLXmv8
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 10, 2026
Ο Βανς στη Βουδαπέστη
Μόλις πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές, μάλιστα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρέθηκε στη Βουδαπέστη, με σκοπό να στηρίξει τον μεγαλύτερο σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη.
Ο Βίκτορ Ορμπαν, ηγετική μορφή της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, είναι μια προσωπικότητα που έχει πολλούς οπαδούς στο MAGA κίνημα των ΗΠΑ και πολλοί βλέπουν στην πολιτική του το εγχειρίδιο διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ (περισσότερα εδώ).
