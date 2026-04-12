Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρησε ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – «Κάναμε την τελευταία μας προσφορά»
Χωρίς συμφωνία σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί - Το Πακιστάν καλεί τις δύο πλευρές να κρατήσουν την εκεχειρία - Δείτε live στο in
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφυγε από το Ισλαμαμπάντ, αφού οι συνομιλίες με το Ιράν που διήρκησαν 21 ώρες δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Ο ίδιος δήλωσε ότι υπέβαλε στην Τεχεράνη μία τελική πρόταση που είναι και η καλύτερη που μπορεί να προσφέρει.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με διάφορα θέματα, ενώ διαφωνούν σε δύο ή τρία ζητήματα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν περίμενε να επιτευχθεί συμφωνία μετά από μία μόνο συνάντηση.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κέρδισε τον πόλεμο κατά του Ιράν, ανεξάρτητα από το πώς κατέληξαν οι συνομιλίες.
Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο ενώ διαδηλώσεις ξέσπασαν στη Βηρυτό ενάντια σε απευθείας συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης και ισραηλινών αξιωματούχων.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις