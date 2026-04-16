Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία

Ο Πιτ Χέγκσεθ εξαπέλυσε σήμερα (16/4) νέες απειλές κατά του Ιράν να συνάψει συμφωνία. «Δεν μπορείτε να ελέγξετε τίποτα», «επιλέξτε σοφά», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι αν το Ιράν κάνει τη λάθος επιλογή, θα έχει να αντιμετωπίσει και «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες».

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πολεμικό ναυτικό.

«Το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχει την κυκλοφορία των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα Στενά, επειδή διαθέτουμε πραγματικό εξοπλισμό και πραγματικές δυνατότητες, και πραγματοποιούμε αυτόν τον αποκλεισμό χρησιμοποιώντας λιγότερο από το 10% της αμερικανικής ναυτικής ισχύος. Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού. Αυτό είναι πραγματικός έλεγχος», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Χέγκσεθ.

«Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και οι φίλοι μας στο υπουργείο Οικονομικών ξεκινούν επίσης την ‘Επιχείρηση Οικονομική Οργή’, με στόχο να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή οικονομική πίεση», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Hegseth: As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly? Then… pic.twitter.com/G73AcGVGOO — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Για την κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Όταν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν υπάρχουν νεότερα σχετικά με την κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μποτζτάμπα Χαμενεΐ, απάντησε ότι η κατάστασή του «παραμένει η ίδια».

Ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός, τραυματισμένος και παραμορφωμένος.

Hegseth: Mojtaba Khamenei is believed to still be alive, wounded and disfigured. pic.twitter.com/osNp8f3RzE — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Τι είπε για την Κίνα

Ο Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η Κίνα διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Αιχμές κατά των άλλων χωρών του ΝΑΤΟ

Ο Χέγκσεθ άφησε νέες αιχμές κατά των άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Όταν άρχισε η μάχη και αυτές οι χώρες ήταν πιο απαραίτητες από ποτέ, δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν στα Στενά. Δεν ήταν στο πλευρό μας», είπε, ανάμεσα σε άλλα.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα «υποδέχονταν με χαρά τη βοήθεια άλλων χωρών» όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.