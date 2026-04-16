Πόλεμος στο Ιράν: Πώς «τρώει» τα θεμέλια της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων και οχημάτων
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 06:15

Ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και οι εταιρείες έχουν περιορισμένο περιθώριο ελιγμών

Δημήτρης Σταμούλης
Εδώ και δεκαετίες, η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς της και αυτή η εξάρτησή της αποκαλύφθηκε «γυμνή» με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και εντάθηκε μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτινάσσονται, διακυβεύεται η τοπική παραγωγή των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παρασκευή πιο σύνθετων χημικών ουσιών. Αν και οι εισαγωγές αποτελούν μια επιλογή, αυτό θα εξέθετε την Ευρώπη ακόμη περισσότερο στην παγκόσμια αστάθεια, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Bloomberg.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από τις παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα

«Σε ένα σενάριο ελεύθερου παγκόσμιου εμπορίου, πολλά χημικά προϊόντα μπορούν να εισαχθούν εύκολα», δήλωσε στο Βloomberg ο Jan Friese, εταίρος της Boston Consulting Group. «Όμως, σε περιόδους κρίσης ή όταν σχηματίζονται γεωπολιτικά μπλοκ που εμποδίζουν το ελεύθερο εμπόριο, αυτό γίνεται προβληματικό, καθώς ολόκληρες γραμμές παραγωγής μπορούν να σταματήσουν ξαφνικά».

Έχουν εκφραστεί πολλές προειδοποιήσεις ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από τις παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα. Μετά την πανδημία του κορονοϊού, η παραγωγή αυτοκινήτων στην ήπειρο σταμάτησε εντελώς λόγω της έλλειψης μικροτσίπ από την Ασία. Πιο πρόσφατα, ο ευρωπαϊκός κλάδος αερομεταφορών τέθηκε σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ απειλούσε να προκαλέσει έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών.

Προβλήματα σε βιομηχανικούς κολοσσούς

Για την SKW Stickstoffwerke Piesteritz — κληρονομιά των επενδύσεων που πραγματοποίησε η Γερμανική Αυτοκρατορία για την ανασυγκρότηση της εφοδιαστικής της αλυσίδας κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου — οι κίνδυνοι έχουν γίνει αισθητοί. «Εστιάζουμε κυρίως στην επιβίωση, γιατί αυτό είναι που διακυβεύεται», δήλωσε ο Carsten Franzke, διευθύνων σύμβουλος της SKW, από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου γραφείων σοβιετικού στιλ στο Βίτενμπεργκ της ανατολικής Γερμανίας.

«Το έδαφος κάτω από τα πόδια μας αρχίζει να κλονίζεται, οι τοίχοι καταρρέουν».

Ο μεγαλύτερος παραγωγός αμμωνίας της Γερμανίας αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την παραγωγή το 2022, αφού η απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου κατέστησε μη κερδοφόρα την παραγωγή αυτού του βασικού συστατικού για λιπάσματα, πρόσθετα καυσίμων και εκρηκτικά. Αν και η SKW μπορεί ακόμη να μετακυλήσει το κόστος που έχει εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, η τρέχουσα κατάσταση καταδεικνύει πόσο ευμετάβλητος έχει καταστεί ο κλάδος.

Λόγω των αυξήσεων στο κόστος και των δυσκολιών στην προμήθεια πρώτων υλών ως συνέπεια του πολέμου στο Ιράν, ο γερμανικός γίγαντας της χημικής βιομηχανίας, BASF, προχώρησε σε αύξηση των τιμών των απορρυπαντικών κατά περίπου 30%, ενώ η ομόλογη Evonik Industries ανακοίνωσε επίσης υψηλότερες τιμές για τις ενώσεις που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές για βοοειδή και κοτόπουλα. Τελικά, αυτές οι αυξήσεις μετακυλίονται στο κόστος διαβίωσης.

Ακόμη και πριν από το τελευταίο ενεργειακό σοκ, μεγάλα εργοστάσια αμμωνίας έκλεισαν στη Γερμανία και το Βέλγιο. Μεταξύ 2022 και 2025, περίπου το 9% της παραγωγικής ικανότητας χημικών της Ευρώπης έκλεισε, με τα κλεισίματα να επιταχύνονται απότομα τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τον κλάδο Cefic.

Ταυτόχρονα, η Κίνα έχει επεκτείνει ραγδαία την παραγωγική της ικανότητα στην προσπάθειά της να γίνει πιο αυτάρκης, συμβάλλοντας σε μια παγκόσμια υπερπροσφορά προϊόντων και ασκώντας πίεση στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ενώ οι άνθρωποι συχνά νιώθουν τις ενεργειακές διαταραχές μέσω των τιμών της βενζίνης, τα εργοστάσια χημικών προϊόντων βρίσκονται πολύ πιο πάνω στην αλυσίδα παραγωγής σε σχέση με τα προϊόντα καθημερινής χρήσης, με αποτέλεσμα τα προβλήματα του κλάδου να περνούν σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητα, παρά το γεγονός ότι απασχολεί περίπου 1,2 εκατομμύρια άτομα. Ωστόσο, οι μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου έχουν αρχίσει να το αντιλαμβάνονται.

«Οι ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού γίνονται όλο και περισσότερο ένας στρατηγικός παράγοντας», δήλωσε εκπρόσωπος της BMW μιλώντας στο Bloomberg. Ενώ η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αφήνει στους προμηθευτές κόλλας, χρωμάτων και αντιψυκτικών να προμηθεύονται τα δικά τους υλικά, «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις της αγοράς και τους πιθανούς κινδύνους εφοδιασμού».

Το δυσβάσταχτο κόστος των εκπομπών CO2

Η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) συχνά καθιστά το καύσιμο αυτό δύο έως τρεις φορές πιο ακριβό σε σχέση με τις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως η χημική, πρέπει επίσης να πληρώνουν για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η SKW κατέβαλε 40 εκατομμύρια ευρώ για πιστοποιητικά εκπομπών το 2025, ένα κόστος που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Οι περισσότεροι διεθνείς ανταγωνιστές δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους επιβαρύνσεις, και οι κανόνες σχεδιάστηκαν σε μια εποχή που οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής περίμεναν ότι άλλες μεγάλες οικονομίες θα κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει πολλά μέτρα προστασίας του κλίματος, ενώ η Κίνα επιδιώκει να ανέβει στην αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας για να ανταγωνιστεί πιο άμεσα την Ευρώπη.

Επί δεκαετίες, η Ευρώπη δημιούργησε πυκνά βιομηχανικά συγκροτήματα που συνδέουν τη χημική βιομηχανία με τη μεταποίηση, αλλά καθώς η τελική παραγωγή μεταφέρεται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό, το μοντέλο αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί.

Η αναγκαστική εισαγωγή βασικών πρώτων υλών «προκαλεί μια καθοδική σπείρα, από την οποία οι πελάτες της χημικής βιομηχανίας αρχίζουν να αποχωρούν», δήλωσε η Ίρις Χέρμαν, εταίρος της εταιρείας συμβούλων Oliver Wyman. «Σε κάποιο σημείο, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να αντιστραφεί αυτή η τάση».

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν επίγνωση των κινδύνων, ωστόσο η αντίδραση ακολουθεί ένα γνωστό μοτίβο, στο οποίο τα εθνικά συμφέροντα ανταγωνίζονται μεταξύ τους και εμποδίζουν τις προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων.

Συμμαχία για τα Κρίσιμα Χημικά

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδρυσε τη Συμμαχία για τα Κρίσιμα Χημικά με σκοπό τον εντοπισμό χημικών ενώσεων και εγκαταστάσεων που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της περιοχής. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή είναι αμφιλεγόμενη, καθώς ουσιαστικά θα καθόριζε νικητές και ηττημένους.

Η Γαλλία και αρκετά άλλα κράτη μέλη έχουν προτείνει να χαρακτηριστούν ως στρατηγικές —και, ως εκ τούτου, επιλέξιμες για στοχευμένη στήριξη— μια σειρά ουσιών, όπως η αμμωνία και το αιθυλένιο, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αντιψυκτικών και πλαστικών, καθώς και για την ωρίμανση φρούτων. Η Γερμανία, που είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός χημικών στην Ευρώπη, έχει αντιταχθεί και επιθυμεί να βελτιώσει τις γενικές συνθήκες, όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους και η απλοποίηση της γραφειοκρατίας.

«Η συζήτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε να προτιμηθεί εξ αρχής είναι μια προσέγγιση που δεν μας αρέσει ιδιαίτερα στη γερμανική χημική βιομηχανία», δήλωσε ο Matthias Blum της γερμανικής ένωσης χημικής βιομηχανίας VCI. «Είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική — χωρίς να δίνουμε το πράσινο φως ή το κόκκινο φως σε μεμονωμένα μόρια».

Εκτός από το τι πρέπει να προστατευθεί, αμφιλεγόμενο είναι και το ζήτημα του πώς θα στηριχθεί ο κλάδος. Οι προτάσεις κυμαίνονται από εξαιρέσεις από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων έως εμπορικά μέτρα. Δεδομένης της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης της Ένωσης, τυχόν επιδοτήσεις θα είναι πιθανότατα στοχευμένες και προσωρινές.

Ωστόσο, με την ενεργειακή κρίση να εξελίσσεται και τους παγκόσμιους ανταγωνιστές να προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ο χρόνος για συζητήσεις εξαντλείται. Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή ενός σχεδίου ενδέχεται να εμποδίσουν επενδύσεις που θα ήταν ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας έναντι των αντιπάλων στη Μέση Ανατολή και την Κίνα, σύμφωνα με τον Benedikt Frank, εταίρο της Kearney.

«Αν προχωρήσει όπως οι συνήθεις ευρωπαϊκές διαδικασίες, θα είναι πολύ αργό», δήλωσε ο Michael Vassiliadis, επικεφαλής της γερμανικής συνδικαλιστικής ένωσης IGBCE, η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον τομέα της χημικής βιομηχανίας. Προειδοποίησε ότι η εξάρτηση από εισαγόμενη αμμωνία δεν σημαίνει μόνο ενίσχυση της εξάρτησης, αλλά θα απαιτήσει επίσης σημαντικές νέες υποδομές για τη μεταφορά του τοξικού αερίου.

Τα βασικά χημικά διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, επειδή είναι τυποποιημένα προϊόντα και πρέπει να είναι ανταγωνιστικά ως προς την τιμή. Η παραγωγή τους, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, καθώς βασίζεται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά και ως πρώτη ύλη.

Στις μονάδες πυρόλυσης με ατμό, υδρογονάνθρακες όπως το αιθάνιο ή η νάφθα θερμαίνονται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τα μεγάλα μόρια να διασπώνται. Η αμμωνία παράγεται μέσω της σύνθεσης υδρογόνου — που συνήθως προέρχεται από φυσικό αέριο — με άζωτο από τον αέρα, υπό υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% του κόστους παραγωγής.

Όταν οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται, οι εταιρείες έχουν περιορισμένο περιθώριο ελιγμών. Μετακυλίουν τα υψηλότερα κόστη, αν μπορούν, ή κλείνουν — όπως έκανε η SKW το 2022. Ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι ότι, αν η παραγωγή αυτών των βασικών χημικών ουσιών εξαφανιστεί από την ήπειρο, αυτό θα επιδεινώσει τις ευπάθειες και θα δημιουργήσει ένα φαινόμενο μετάδοσης που θα προκαλέσει αναταραχή σε ολόκληρη την οικονομία.

«Αν δεν έχουμε πλέον τα δέκα βασικά χημικά εδώ στη Γερμανία — επειδή τα χάνουμε ή επειδή διακόπτονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες — έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα», δήλωσε ο Franzke της SKW. «Αν δεν ληφθούν μέτρα, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να καταρρεύσει η οικονομία εδώ στην Ευρώπη.»

Πηγή: ΟΤ

Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κρίσιμη καμπή 16.04.26

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Κόσμος 16.04.26 Upd: 08:16

Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live

Φύλλια Πολίτη
Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Explosive Media 16.04.26

Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στράτος Ιωακείμ
Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα
USA Today 16.04.26

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι ετοιμάζονται για τον επόμενο στόχο τους. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα USA Today αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για την Κούβα, εν αναμονή εντολών από τον Τραμπ.

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
Ουάσιγκτον 16.04.26

Το μνημείο που θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, και οι επικριτές του το συνδέουν με τη ματαιοδοξία του Τραμπ, θα ονομάζεται «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 16.04.26

Αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία τους, απειλεί σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τάσσεται μάλιστα εναντίον της εκεχειρίας.

Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κρίσιμη καμπή 16.04.26

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Κεφαλονιά: Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης – Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις νεαροί
Στην Κεφαλονιά 16.04.26

Τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά αποτυπώνουν την ψυχρότητα με την οποία έδρασαν, μεταφέροντας στα χέρια τη 19χρονη και μαζεύοντας σε μαύρη σακούλα όλα τα ναρκωτικά

Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup
Άλλα Αθλήματα 16.04.26

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού Τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

«Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία» για τον Γεωργιάδη – Νέα επίθεση κατά της Παπανδρέου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να πει ότι «η κα Πόπη Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της» όταν η ανανέωση έχει γίνει ήδη από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία

Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και ανεβάζει σήμερα τους τόνους για το Κράτος Δικαίου από το βήμα της Βουλής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Κόσμος 16.04.26 Upd: 08:16

Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live

Φύλλια Πολίτη
Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ελλάδα 16.04.26

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ρήξη ανευρύσματος

Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Explosive Media 16.04.26

Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στράτος Ιωακείμ
Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα
USA Today 16.04.26

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι ετοιμάζονται για τον επόμενο στόχο τους. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα USA Today αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για την Κούβα, εν αναμονή εντολών από τον Τραμπ.

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Διάστημα 16.04.26

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

