Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απέστειλε ρηματική διακοίνωση σχετικά την αντίστοιχη της Λιβύης από τις 27 Μαΐου του 2025 στα Ηνωμένα Έθνη.

Ανάμεσα σε άλλα, η Αθήνα τονίζει ότι: «Πρώτον, η Ελλάδα απορρίπτει τον ισχυρισμό της Λιβύης ότι το ‘Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας-Κράτους της Λιβύης και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την Οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο’, που υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019, ‘αποτελεί μια δίκαιη λύση που επιτεύχθηκε με βάση το διεθνές δίκαιο’».

Στη συνέχεια προστίθεται ότι: «Τα δύο κράτη δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της παρουσίας πολυάριθμων ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Το μνημόνιο αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών και με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τη γεωγραφία της ανατολικής Μεσογείου».

Για τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου

Η Ελλάδα «απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς της Λιβύης κατά της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου 2020.

Η παρούσα συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ κρατών με αντικριστές ακτές και σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας…».

Η Αθήνα τονίζει ακόμη ότι: «Ο ισχυρισμός της Λιβύης ότι η συμφωνία αυτή είναι «ασυμβίβαστη με […] την αρχή της ισότητας», ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει ως ‘Δίκαιο’ το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, είναι μη αποδεκτός και αντιβαίνει στη Σύμβαση και στην πρακτική της θαλάσσιας οριοθέτησης».

Για τους ισχυρισμούς της Λιβύης σχετικά με τις διεθνείς προσφορές

«Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας για διεθνή πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη χορήγηση και χρήση αδειών εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, καθώς και σχετικά με τις ήδη χορηγηθείσες άδειες και τις σχετικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, στερούνται κάθε νομικής βάσης και αγνοούν το γεγονός ότι οι ανωτέρω περιοχές υπάγονται αποκλειστικά στην ελληνική δικαιοδοσία», τονίζει η Αθήνα.

Για την ΑΟΖ στο Ιόνιο

Σε άλλο σημείο της ρηματικής διακοίνωσης, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι: «Σχετικά με την πρόσφατη ανακήρυξη από την Ελλάδα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους, των Ιονίων Νήσων και έως το Ακρωτήριο Ταίναρο στην Πελοπόννησο, μέσω του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 33/2025 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 59/Α/17.04.2025), η Μόνιμη Αντιπροσωπεία επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι ο ισχυρισμός της Λιβύης ότι η ζώνη αυτή παραβιάζει την ηπειρωτική της υφαλοκρηπίδα είναι εντελώς αβάσιμος».

«Αβάσιμη και παράνομη» η θέση της Λιβύης

«Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη, όσον αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της, την ‘επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα’, καθώς και τις σχετικές συντεταγμένες και τον χάρτη», τονίζεται στη ρηματική διακοίνωση.

«Η ελληνική πλευρά εκφράζει, για άλλη μια φορά και διατηρώντας όλα τα δικαιώματά της, την ετοιμότητά της να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη λιβυκή πλευρά για την οριοθέτηση των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών τους, με βάση το διεθνές δίκαιο», καταλήγει η Αθήνα.