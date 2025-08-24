Δημοσιεύθηκε από τον ΟΗΕ η ρηματική διακοίνωση της Αθήνας, σχετικά με τις αιτιάσεις της Λιβύης εις βάρος της Ελλάδας. Η ρηματική διακοίνωση κατατέθηκε από την Αθήνα στις 5 Αυγούστου και ήρθε σε απάντηση της λιβυκής ρηματικής διακοίνωσης στα Ηνωμένα Εθνη, στην οποία γινόταν λόγος για παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας και του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, αμφισβητούσαν ανοιχτά την ελληνική θέση για τη μέση γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Οι ισχυρισμοί της λιβυκής κυβέρνησης στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά, στη ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας.

Απορρίπτονται στο σύνολό τους οι ισχυρισμοί της Λιβύης

Προς τις αιτιάσεις της Λιβύης και ειδικότερα της κυβέρνησης «εθνικής ενότητας», ότι δηλαδή η Ελλάδα παραβίασε εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης, η Αθήνα με τη ρηματική διακοίνωσή της, απαντά πως τα οικόπεδα που έχουν προκηρυχθεί για έρευνες νοτίως της Κρήτης είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ελληνικής ΑΟΖ και συνεπώς βρίσκονται αποκλειστικά εντός περιοχών της δικαιοδοσίας της, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας «και δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης».

Ετσι, τονίζει πως απορρίπτει «στο σύνολό τους τους ισχυρισμούς που προβάλλει η πλευρά της Λιβύης», και επισημαίνει ότι «οι ισχυρισμοί της λιβυκής πλευράς, όπως αντανακλώνται στην προαναφερθείσα ρηματική διακοίνωση, σχετικά με τις ανωτέρω υπεράκτιες περιοχές είναι αβάσιμοι, στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης και αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ipso facto και ab initio κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας και των πόρων της στις εν λόγω περιοχές».