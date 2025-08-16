Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου

Τους ισχυρισμούς της Λιβύης για τη μέση γραμμή στην ελληνική ΑΟΖ της 20ής Ιουνίου κατέρριψε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη με τη δική της ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε στις 5 Αυγούστου, την οποία δημοσιοποιεί ο ΟΗΕ.

Όπως σημειώνεται στην ελληνική ρηματική διακοίνωση, «η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις αριθ. 37580/896 της 4ης Απριλίου 2025, αριθ. 40694/967 της 11ης Απριλίου 2025 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης αριθ. 1823/Β/11.04. 2025) και αριθ. 46430/1073 της 30ής Απριλίου 2025 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης αριθ. 2104/Β/30.04.2025), προχώρησε, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C/2025/3335 της 12ης Ιουνίου 2025) και συνοδευόμενη από χάρτη και ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες, στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη χορήγηση και χρήση αδειών για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου (τεμάχια «Α2» και «Νότια Πελοποννήσου») και νότια της Κρήτης (τεμάχια «Νότια Κρήτης 1» και «Νότια Κρήτης 2»)».

Υπογραμμίζεται ότι «τα προαναφερθέντα τεμάχια βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας / Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Επομένως, βρίσκονται αποκλειστικά εντός περιοχών υπό ελληνική δικαιοδοσία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης».

«Ειδικότερα, τα εξωτερικά όρια των υπεράκτιων περιοχών «Νότια Κρήτης 1» και «Νότια Κρήτης 2» έχουν καθοριστεί με βάση την ισοαποστατική γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης και σύμφωνα με τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου 2020», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη τονίζει χαρακτηριστικά: «Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί της λιβυκής πλευράς, όπως αντανακλώνται στην προαναφερθείσα ρηματική διακοίνωση, σχετικά με τις ανωτέρω υπεράκτιες περιοχές είναι αβάσιμοι, στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης και αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ipso facto και ab initio κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας και των πόρων της στις εν λόγω περιοχές».

«Το ίδιο ισχύει», προσθέτει, «και για το ζήτημα των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και για το ζήτημα των σχετικών ερευνών στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται αποκλειστικά εντός των περιοχών ελληνικής δικαιοδοσίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και οι εν λόγω άδειες δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης».

«Νομικά αβάσιμη η υποτιθέμενη ‘συνοριακή γραμμή’ που χωρίζει τη Λιβύη και την Ελλάδα»

«Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη δημοσιεύσει προκηρύξεις για διεθνή διαγωνισμό για άδειες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων το 2014 και το 2017, συνοδευόμενες από χάρτες και ακριβείς συντεταγμένες. Οι προκηρύξεις αυτές δημοσιεύθηκαν τόσο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. 2186/Β/8.8. 2014 και αριθ. 2848/Β/11.08.2017) όσο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθ. 2014/C400/03 και αριθ. 2017/C411/04), χωρίς, κατά τον χρόνο εκείνο, να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση από τη λιβυκή πλευρά», σημειώνεται εξάλλου.

Μεταξύ άλλων, στην απάντηση της Αθήνας στους ανυπόστατους ισχυρισμούς και τις ενέργειες της Λιβύης, που πηγάζουν από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, επισημαίνεται πως «η Ελλάδα έχει επανειλημμένα ενημερώσει τα Ηνωμένα Έθνη ότι, ελλείψει συμφωνιών θαλάσσιας οριοθέτησης, τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (αφού αυτή κηρυχθεί) είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας είναι ισαπέχον από τα πλησιέστερα σημεία των βασικών γραμμών (τόσο ηπειρωτικές όσο και νησιωτικές) από τις οποίες μετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων, όπως ήδη τονίστηκε στην επιστολή της 29ης Σεπτεμβρίου 2020 του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα (A/75/375–S/2020/958)».

«Όσον αφορά την υποτιθέμενη ‘συνοριακή γραμμή που χωρίζει τη Λιβύη και τη γειτονική της χώρα, Ελλάδα’, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της ρηματικής διακοίνωσης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Λιβύης και απεικονίζεται στους χάρτες 1 και 2 του εν λόγω παραρτήματος, η Ελλάδα θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι αυτή η ‘συνοριακή γραμμή’ είναι νομικά αβάσιμη και έχει χαραχθεί με πλήρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο

της Θάλασσας. Ως εκ τούτου, απορρίπτεται στο σύνολό της», καταλήγει χαρακτηριστικά η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας προς τον ΟΗΕ.