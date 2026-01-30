Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Φίδια στο τρένο; Κόμπρες ταξιδεύουν ως λαθρεπιβάτες σε νέες περιοχές της Ινδίας
- Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δίνει στη δημοσιότητα περίπου 3 εκατομμύρια έγγραφα του φακέλου Επστάιν και η χώρα είναι στα πρόθυρα κάποιου είδους επέμβασης στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ.
Και αποφάσισε να τα γιορτάσει μετατρέποντας την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον σε πίστα αγώνων ταχύτητας IndyCar. Υπογράφοντας το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενθουσιάζεται στην προοπτική να δει οχήματα να τρέχουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες μπροστά από τον Λευκό Οίκο.
Στις 23 Αυγούστου
Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα, που υπεγράφη παρουσία του Ρότζερ Πένσκε, ιδιοκτήτη του Indianapolis Motor Speedway, του IndyCar και ομάδων σε πολλές αγωνιστικές σειρές, συμπεριλαμβανομένου του NASCAR, ο αγώνας θα γίνει στις 23 Αυγούστου 2026.
«Θα είναι τόσο συναρπαστικό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Λατρεύω τους αγώνες. Δεν έχω πολύ χρόνο να τους παρακολουθήσω, αλλά λατρεύω τους αγώνες».
Celebrating our independence and honoring the legacy of American motorsport.
This summer, INDYCAR is coming to Washington, D.C. 🇺🇸 pic.twitter.com/w2s8bxkp90
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) January 30, 2026
Από την πλευρά του, ο Ρότζερ Πένσκε δήλωσε: «Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να φέρουμε την αυτοκινητοβιομηχανία και την ταχύτητα στην περιοχή της Ουάσιγκτον και να έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε εδώ με τα IndyCar μας».
Το εκτελεστικό διάταγμα δίνει εντολή στα υπουργεία Μεταφορών και Εσωτερικών, μέσα σε δύο εβδομάδες, για να ορίσουν τη διαδρομή. Πρέπει να είναι «κατάλληλη για τη διεξαγωγή ενός αγώνα δρόμου IndyCar και να αναδεικνύει το μεγαλείο της πρωτεύουσάς μας για τον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας της Αμερικής».
Η εντολή δίνει επίσης εντολή στην πόλη και σε άλλους αξιωματούχους να συνεργαστούν στενά με τους διοργανωτές των αγώνων.
American speed. American power. American GREATNESS. 🇺🇸🏁
President Donald J. Trump just signed an Executive Order launching the FIRST-EVER IndyCar race through the streets of our Nation’s Capital: The Freedom 250 Grand Prix. pic.twitter.com/Q9gYqA00Vo
— The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026
Πίστες, ρινγκ και άλλα αθλήματα
Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει φανατικός θαυμαστής των αθλημάτων. Παρακολουθεί συχνά αγώνες διάφορων σπορ και συνήθως συνδυάζει τα ταξίδια του με κάποιον αγώνα.
Εκτός από τον αγώνα αυτοκινήτων ταχύτητας στην Ουάσιγκτον, έχει ανακοινώσει ότι στην εθνική επέτειο των 250 χρόνων των ΗΠΑ, θα διοργανώσει αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών (UFC) στον Λευκό Οίκο, στις 14 Ιουνίου. H ημερομηνία τυχαίνει να συμπίπτει με τα 80ά γενέθλιά του.
Πού δεν θα πάει…
Παρά την αγάπη του για τα σπορ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχεδιάζει να παραστεί στο επερχόμενο Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου. Ο αγώνας αμερικανικού ποδοσφαίρου θα γίνει μεταξύ των Seattle Seahawks και των New England Patriots στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.
Εκεί, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι πολύ μακριά για να ταξιδέψει κανείς. Αυτό που δεν είπε είναι πως «κοντράρεται» με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ, και πως «δεν συμπαθεί» τους καλλιτέχνες που θα κάνουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τους Green Day και Bad Bunny. Ίσως γιατί του έχουν ασκήσει κριτική.
- Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
- «Γιατί οι Γουόριορς είναι φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Ανετοκούνμπο»
- Το «ψώνισε τώρα, πλήρωσε αργότερα» κατακτά τον κόσμο των πληρωμών
- «Μόνος στο Σπίτι»: Tα δάκρυα του Κέβιν για τη μητέρα του – Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρετά την Κάθριν Ο’Χάρα
- Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας
- Ολυμπιακός: Αυτό είναι το νούμερο που επέλεξε ο Αντρέ Λουίς στη φανέλα του
- Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
- Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα στη Χαλκίδα – Τέσσερις τραυματίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις