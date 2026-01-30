Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δίνει στη δημοσιότητα περίπου 3 εκατομμύρια έγγραφα του φακέλου Επστάιν και η χώρα είναι στα πρόθυρα κάποιου είδους επέμβασης στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ.

Και αποφάσισε να τα γιορτάσει μετατρέποντας την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον σε πίστα αγώνων ταχύτητας IndyCar. Υπογράφοντας το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενθουσιάζεται στην προοπτική να δει οχήματα να τρέχουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες μπροστά από τον Λευκό Οίκο.

Στις 23 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα, που υπεγράφη παρουσία του Ρότζερ Πένσκε, ιδιοκτήτη του Indianapolis Motor Speedway, του IndyCar και ομάδων σε πολλές αγωνιστικές σειρές, συμπεριλαμβανομένου του NASCAR, ο αγώνας θα γίνει στις 23 Αυγούστου 2026.

«Θα είναι τόσο συναρπαστικό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Λατρεύω τους αγώνες. Δεν έχω πολύ χρόνο να τους παρακολουθήσω, αλλά λατρεύω τους αγώνες».

Celebrating our independence and honoring the legacy of American motorsport. This summer, INDYCAR is coming to Washington, D.C. 🇺🇸 pic.twitter.com/w2s8bxkp90 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) January 30, 2026



Από την πλευρά του, ο Ρότζερ Πένσκε δήλωσε: «Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να φέρουμε την αυτοκινητοβιομηχανία και την ταχύτητα στην περιοχή της Ουάσιγκτον και να έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε εδώ με τα IndyCar μας».

Το εκτελεστικό διάταγμα δίνει εντολή στα υπουργεία Μεταφορών και Εσωτερικών, μέσα σε δύο εβδομάδες, για να ορίσουν τη διαδρομή. Πρέπει να είναι «κατάλληλη για τη διεξαγωγή ενός αγώνα δρόμου IndyCar και να αναδεικνύει το μεγαλείο της πρωτεύουσάς μας για τον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας της Αμερικής».

Η εντολή δίνει επίσης εντολή στην πόλη και σε άλλους αξιωματούχους να συνεργαστούν στενά με τους διοργανωτές των αγώνων.

American speed. American power. American GREATNESS. 🇺🇸🏁 President Donald J. Trump just signed an Executive Order launching the FIRST-EVER IndyCar race through the streets of our Nation’s Capital: The Freedom 250 Grand Prix. pic.twitter.com/Q9gYqA00Vo — The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026

Πίστες, ρινγκ και άλλα αθλήματα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει φανατικός θαυμαστής των αθλημάτων. Παρακολουθεί συχνά αγώνες διάφορων σπορ και συνήθως συνδυάζει τα ταξίδια του με κάποιον αγώνα.

Εκτός από τον αγώνα αυτοκινήτων ταχύτητας στην Ουάσιγκτον, έχει ανακοινώσει ότι στην εθνική επέτειο των 250 χρόνων των ΗΠΑ, θα διοργανώσει αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών (UFC) στον Λευκό Οίκο, στις 14 Ιουνίου. H ημερομηνία τυχαίνει να συμπίπτει με τα 80ά γενέθλιά του.

Πού δεν θα πάει…

Παρά την αγάπη του για τα σπορ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχεδιάζει να παραστεί στο επερχόμενο Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου. Ο αγώνας αμερικανικού ποδοσφαίρου θα γίνει μεταξύ των Seattle Seahawks και των New England Patriots στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Εκεί, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι πολύ μακριά για να ταξιδέψει κανείς. Αυτό που δεν είπε είναι πως «κοντράρεται» με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ, και πως «δεν συμπαθεί» τους καλλιτέχνες που θα κάνουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τους Green Day και Bad Bunny. Ίσως γιατί του έχουν ασκήσει κριτική.