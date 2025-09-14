ΠΑΕ Ολυμπιακός για Σπανούλη και διεθνείς: «Μας κάνατε περήφανους»

Η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, μετά τη νίκη με σκορ 92-89 επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, για το πρώτο της μετάλλιο έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

«Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket. Μας κάνατε ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ!», ανέφεραν χαρακτηριστικά μέσω των social media οι νταμπλούχοι Ελλάδας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: