Γκάλης: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου» (pics)

Η Εθνική μας ομάδα επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια. Στον μικρό τελικό του Eurobasket επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε έξαλλα το μετάλλιο που ήθελε τόσο πολύ, και έφερε τεράστια χαρά στην Ελλάδα με το επίτευγμά της.

Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου έστειλε συγχαρητήρια και ο σπουδαίος Νίκος Γκάλης, ένας εκ των κορυφαίων παικτών που πέρασαν από το ελληνικό μπάσκετ. Ο Γκάλης συνεχάρη την Εθνική μέσω social media και υπενθύμισε ότι είναι η επίσημη αγαπημένη.

Η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Γκάλης για την Εθνική

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου – Πάντα Επίσημη Αγαπημένη»

Ο Γκάλης, ο Ντόντσιτς και ένα ιστορικό στατιστικό

Ο «Λούκα Μάτζικ» όπως τον αποκαλούν στο NBA, πέρα από το σκοράρισμα, έκανε «όργια» σε όλο το τουρνουά: κατέγραψε ένα τριπλ-νταμπλ (26π / 11 ασ / 10 ριμπ) στο 86-69 της Σλοβενίας επί του Βελγίου, έφτασε κοντά στο να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Ευρωμπάσκετ που θα πετύχαινε δύο στην ίδια διοργάνωση όταν στο 106-96 επί του Ισραήλ σταμάτησε στους 37 πόντους, μαζί με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ στο 1 τριπλ-νταμπλ, πρόσθεσε και 3 συνολικά νταμπλ-νταμπλ.

Αντίστοιχα, σάρωσε και στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες. Είναι 2ος στις ασίστ με 7,1 μέσο όρο ανά αγώνα, 2ος στα κλεψίματα με 2,7 μ.ο., 8ος στα ριμπάουντ με 8,6 μ.ο., 1ος στα λάθη με 4,3 μ.ο., όμως με δεδομένο ότι -σε αυτή την κατά τα άλλα ελλειπή ποιοτικά Σλοβενία- η μπάλα ήταν στα χέρια του πρακτικά σε όλη τη… διάρκεια των 33,3 λεπτών που είχε σαν μέσο όρο συμμετοχής (3ος σε αυτή την κατηγορία), ο αριθμός των λαθών είναι μάλλον μικρός. Και αυτό επιβεβαιώνεται ότι είναι και μακράν του δεύτερου, 1ος και στο συνολικό Efficiency Rating του τουρνουά, με 36,6 μ.ο. ανά αγώνα.

Τέλος, φτάνοντας στο σκοράρισμα, το νούμερο που έχει καταγράψει ο Σλοβένος σούπερσταρ, δεν είναι απλά εντυπωσιακό, είναι… κοσμοιστορικό. Με 34,7 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι, ο Ντόντσιτς έχει διαφορά σχεδόν 5 ολόκληρων πόντων από τον δεύτερο, που εν προκειμένω είναι ο δικός μας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, με 29,8 πόντους.

Η συγκομιδή αυτή του 26χρονου γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο, δεν του χαρίζει μονάχα τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του Eurobasket 2025, αλλά του χαρίζει και μια θέση στο πάνθεον των Ευρωμπάσκετ, δίπλα στον Έλληνα «Θεό του μπάσκετ», τον -κυριολεκτικά- αξεπέραστο, Νίκο Γκάλη.

Αυτό το «34,7» που κατέγραψε ο Ντόντσιτς, είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος όλων των εποχών στα Ευρωμπάσκετ και η μοναδική του Top-5 που δίπλα της δεν γράφει «Νίκος Γκάλης»! Παράλληλα, ο Σλοβένος έγινε και μόλις ο 3ος παίκτης στην Ιστορία που κατέγραψε μέσο όρο άνω των 30 πόντων σε μία διοργάνωση, με τρίτο της εκλεκτής αυτής παρέας πέρα από τους Λούκα και Νικ, τον Ισραηλικό θρύλο, Ντορόν Τζάμσι, ο οποίος στο «ελληνικό» Ευρωμπάσκετ του 1987, είχε 31,9 πόντους μέσο όρο.

Η λίστα των 5 καλύτερων επιθετικών επιδόσεων στα Ευρωμπάσκετ:

Θέση / Διοργάνωση / Παίκτης (Χώρα) / Πόντοι (μ.ο.)

1. 1987 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 37,0

2. 1989 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 35,6

3. 2025 Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 34,7

4. 1983 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 33,6

5. 1991 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 32,6