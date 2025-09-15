sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 08:07
«Έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γκάλης: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου» (pics)
Μπάσκετ 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:07

Γκάλης: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου» (pics)

Ο Νίκος Γκάλης συνεχάρη την Εθνική ομάδα μπάσκετ μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Η Εθνική μας ομάδα επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια. Στον μικρό τελικό του Eurobasket επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε έξαλλα το μετάλλιο που ήθελε τόσο πολύ, και έφερε τεράστια χαρά στην Ελλάδα με το επίτευγμά της.

Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου έστειλε συγχαρητήρια και ο σπουδαίος Νίκος Γκάλης, ένας εκ των κορυφαίων παικτών που πέρασαν από το ελληνικό μπάσκετ. Ο Γκάλης συνεχάρη  την Εθνική μέσω social media και υπενθύμισε ότι είναι η επίσημη αγαπημένη.

Η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Γκάλης για την Εθνική

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου – Πάντα Επίσημη Αγαπημένη»

Ο Γκάλης, ο Ντόντσιτς και ένα ιστορικό στατιστικό

Ο «Λούκα Μάτζικ» όπως τον αποκαλούν στο NBA, πέρα από το σκοράρισμα, έκανε «όργια» σε όλο το τουρνουά: κατέγραψε ένα τριπλ-νταμπλ (26π / 11 ασ / 10 ριμπ) στο 86-69 της Σλοβενίας επί του Βελγίου, έφτασε κοντά στο να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Ευρωμπάσκετ που θα πετύχαινε δύο στην ίδια διοργάνωση όταν στο 106-96 επί του Ισραήλ σταμάτησε στους 37 πόντους, μαζί με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ στο 1 τριπλ-νταμπλ, πρόσθεσε και 3 συνολικά νταμπλ-νταμπλ.

Αντίστοιχα, σάρωσε και στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες. Είναι 2ος στις ασίστ με 7,1 μέσο όρο ανά αγώνα, 2ος στα κλεψίματα με 2,7 μ.ο., 8ος στα ριμπάουντ με 8,6 μ.ο., 1ος στα λάθη με 4,3 μ.ο., όμως με δεδομένο ότι -σε αυτή την κατά τα άλλα ελλειπή ποιοτικά Σλοβενία- η μπάλα ήταν στα χέρια του πρακτικά σε όλη τη… διάρκεια των 33,3 λεπτών που είχε σαν μέσο όρο συμμετοχής (3ος σε αυτή την κατηγορία), ο αριθμός των λαθών είναι μάλλον μικρός. Και αυτό επιβεβαιώνεται ότι είναι και μακράν του δεύτερου, 1ος και στο συνολικό Efficiency Rating του τουρνουά, με 36,6 μ.ο. ανά αγώνα.

YouTube thumbnail

Τέλος, φτάνοντας στο σκοράρισμα, το νούμερο που έχει καταγράψει ο Σλοβένος σούπερσταρ, δεν είναι απλά εντυπωσιακό, είναι… κοσμοιστορικό. Με 34,7 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι, ο Ντόντσιτς έχει διαφορά σχεδόν 5 ολόκληρων πόντων από τον δεύτερο, που εν προκειμένω είναι ο δικός μας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, με 29,8 πόντους.

YouTube thumbnail

Η συγκομιδή αυτή του 26χρονου γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο, δεν του χαρίζει μονάχα τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του Eurobasket 2025, αλλά του χαρίζει και μια θέση στο πάνθεον των Ευρωμπάσκετ, δίπλα στον Έλληνα «Θεό του μπάσκετ», τον -κυριολεκτικά- αξεπέραστο, Νίκο Γκάλη.

Αυτό το «34,7» που κατέγραψε ο Ντόντσιτς, είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος όλων των εποχών στα Ευρωμπάσκετ και η μοναδική του Top-5 που δίπλα της δεν γράφει «Νίκος Γκάλης»! Παράλληλα, ο Σλοβένος έγινε και μόλις ο 3ος παίκτης στην Ιστορία που κατέγραψε μέσο όρο άνω των 30 πόντων σε μία διοργάνωση, με τρίτο της εκλεκτής αυτής παρέας πέρα από τους Λούκα και Νικ, τον Ισραηλικό θρύλο, Ντορόν Τζάμσι, ο οποίος στο «ελληνικό» Ευρωμπάσκετ του 1987, είχε 31,9 πόντους μέσο όρο.

YouTube thumbnail

Η λίστα των 5 καλύτερων επιθετικών επιδόσεων στα Ευρωμπάσκετ:

Θέση / Διοργάνωση / Παίκτης (Χώρα) / Πόντοι (μ.ο.)

1. 1987 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 37,0
2. 1989 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 35,6
3. 2025 Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 34,7
4. 1983 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 33,6
5. 1991 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 32,6

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Business
ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Γερμανία 83-88 (Τελικό)
Μπάσκετ 14.09.25

LIVE: Τουρκία – Γερμανία 83-88 (Τελικό)

LIVE: Τουρκία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Γερμανία, για τον τελικό του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία
Περιβάλλον 15.09.25

Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας - ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης για την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο