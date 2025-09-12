O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)

Το καταπληκτικό Eurobasket 2025 έχει μπει στην τελική του ευθεία! Απομένουν οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί της Παρασκευής, αυτός της Εθνικής μας κόντρα στην Τουρκία και νωρίτερα το Γερμανία – Φινλανδία. Ακολούθως, σειρά παίρνουν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός, στα ματς που θα κρίνουν τα μετάλλια της σπουδαίας διοργάνωσης, με την ελπίδα εκεί να βρίσκεται και η «γαλανόλευκη». Ωστόσο, παρότι ακόμη εκκρεμούν τα τέσσερα σημαντικότερα ματς του τουρνουά, ήδη μια άλλη σπουδαία πρωτιά έχει μάλλον «κλειδώσει»!

Ο σπουδαίος Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έφτασε κοντά στο να νικήσει… σόλο την καταπληκτική Γερμανία στον προημιτελικό, θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης…

Ιστορικά στατιστικά από τον «μάγο» Ντόντσιτς

Ο «Λούκα Μάτζικ» όπως τον αποκαλούν στο NBA, πέρα από το σκοράρισμα, έκανε «όργια» σε όλο το τουρνουά: κατέγραψε ένα τριπλ-νταμπλ (26π / 11 ασ / 10 ριμπ) στο 86-69 της Σλοβενίας επί του Βελγίου, έφτασε κοντά στο να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Ευρωμπάσκετ που θα πετύχαινε δύο στην ίδια διοργάνωση όταν στο 106-96 επί του Ισραήλ σταμάτησε στους 37 πόντους, μαζί με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ στο 1 τριπλ-νταμπλ, πρόσθεσε και 3 συνολικά νταμπλ-νταμπλ.

Αντίστοιχα, σάρωσε και στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες. Είναι 2ος στις ασίστ με 7,1 μέσο όρο ανά αγώνα, 2ος στα κλεψίματα με 2,7 μ.ο., 8ος στα ριμπάουντ με 8,6 μ.ο., 1ος στα λάθη με 4,3 μ.ο., όμως με δεδομένο ότι -σε αυτή την κατά τα άλλα ελλειπή ποιοτικά Σλοβενία- η μπάλα ήταν στα χέρια του πρακτικά σε όλη τη… διάρκεια των 33,3 λεπτών που είχε σαν μέσο όρο συμμετοχής (3ος σε αυτή την κατηγορία), ο αριθμός των λαθών είναι μάλλον μικρός. Και αυτό επιβεβαιώνεται ότι είναι και μακράν του δεύτερου, 1ος και στο συνολικό Efficiency Rating του τουρνουά, με 36,6 μ.ο. ανά αγώνα.

Η επίδοση που «άγγιξε» τον μύθο του Γκάλη

Τέλος, φτάνοντας στο σκοράρισμα, το νούμερο που έχει καταγράψει ο Σλοβένος σούπερσταρ, δεν είναι απλά εντυπωσιακό, είναι… κοσμοιστορικό. Με 34,7 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι, ο Ντόντσιτς έχει διαφορά σχεδόν 5 ολόκληρων πόντων από τον δεύτερο, που εν προκειμένω είναι ο δικός μας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, με 29,8 πόντους.

Η συγκομιδή αυτή του 26χρονου γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο, δεν του χαρίζει μονάχα τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του Eurobasket 2025, αλλά του χαρίζει και μια θέση στο πάνθεον των Ευρωμπάσκετ, δίπλα στον Έλληνα «Θεό του μπάσκετ», τον -κυριολεκτικά- αξεπέραστο, Νίκο Γκάλη.

Αυτό το «34,7» που κατέγραψε ο Ντόντσιτς, είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος όλων των εποχών στα Ευρωμπάσκετ και η μοναδική του Top-5 που δίπλα της δεν γράφει «Νίκος Γκάλης»! Παράλληλα, ο Σλοβένος έγινε και μόλις ο 3ος παίκτης στην Ιστορία που κατέγραψε μέσο όρο άνω των 30 πόντων σε μία διοργάνωση, με τρίτο της εκλεκτής αυτής παρέας πέρα από τους Λούκα και Νικ, τον Ισραηλικό θρύλο, Ντορόν Τζάμσι, ο οποίος στο «ελληνικό» Ευρωμπάσκετ του 1987, είχε 31,9 πόντους μέσο όρο.

Η λίστα των 5 καλύτερων επιθετικών επιδόσεων στα Ευρωμπάσκετ:

Θέση / Διοργάνωση / Παίκτης (Χώρα) / Πόντοι (μ.ο.)

1. 1987 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 37,0

2. 1989 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 35,6

3. 2025 Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 34,7

4. 1983 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 33,6

5. 1991 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 32,6

Στην «κουβέντα» (πάντα) και ο Γιάννης

Αξίζει να σημειωθεί πως αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίσει με αντίστοιχες εμφανίσεις σε ημιτελικό και -ας ελπίσουμε- τελικό, μπορεί να γίνει ο τέταρτος της λίστας αφού μέχρι στιγμής έχει 29,8 πόντους / αγώνα.

Μάλιστα, ο Greek Freak είναι ο μοναδικός άλλος παίκτης στην ιστορία των διοργανώσεων πλην του Ντόντσιτς που έχει βάλει το όνομά του στην ίδια… κουβέντα με τον ανυπέρβλητο Γκάλη, αφού έφτασε τα 11 συνεχόμενα παιχνίδια σε Ευρωμπάσκετ κατά τα οποία έχει πετύχει πάνω από 25 πόντους και… πλησιάζει τον Έλληνα GOAT της διοργάνωσης που σταμάτησε στα 19.

Αν «συνδεθούν» οι δύο παραπάνω λίστες, αυτή του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης και αυτή των συνεχόμενων αγώνων με +25 πόντους, τότε ο Γιάννης έχει μπροστά του μια ακόμη ιστορική περίσταση -όσο δύσκολη κι αν φαντάζει. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής, θεωρητικά μπορεί ακόμη να ξεπεράσει τον Ντόντσιτς στην κούρσα του πρώτου σκόρερ του Eurobasket 2025, όμως για να το κάνει αυτό θα πρέπει να σκοράρει πάνω από 95 πόντους στους δύο αγώνες που απομένουν!

Κοινώς, θα πρέπει να κάνει 13 τα σερί ματς με +25 πόντους πλησιάζοντας κι άλλο τον Γκάλη, όμως οι… 25 δεν θα είναι αρκετοί. Αντίθετα, σε ημιτελικό και τελικό, ο Αντετοκούνμπο θα πρέπει να καταγράψει το αστρονομικό νούμερο των 47,5 πόντων μέσο όρο. Εξωπραγματικό ή μη ρεαλιστικό; Ίσως, ίσως και όχι. Άλλωστε, πρόκειται για τον ίδιο παίκτη που σκόραρε 50 πόντους σε τελευταίο παιχνίδι σειράς τελικών του ΝΒΑ…

Η ιστορική λίστα των πρώτων σκόρερ* των Ευρωμπάσκετ:

* σε μέσο όρο πόντων.

2025 Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) / 34,7

2022 Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) / 29,3

2017 Αλεξέι Σβεντ (Ρωσία) / 24,3

2015 Πάου Γκασόλ (Ισπανία) / 25,6

2013 Τόνι Πάρκερ (Γαλλία) / 19,0

2011 Τόνι Πάρκερ (Γαλλία) / 22,1

2009 Πάου Γκασόλ (Ισπανία) / 18,7

2007 Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία) / 24,0

2005 Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία) / 25,1

2003 Πάου Γκασόλ (Ισπανία) / 25,8

2001 Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία) / 28,7

1999 Αλμπέρτο Ερέρος (Ισπανία) / 19,2

1997 Οντέντ Κάτας (Ισραήλ) / 22,0

1995 Σαρούνας Μαρτσουλιόνις (Λιθουανία) / 22,5

1993 Σαμπαουντίν Μπιλάλοβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) / 24,1

1991 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) / 32,6

1989 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) / 35,6

1987 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) / 37,0

1985 Ντορόν Τζάμσι (Ισραήλ) / 28,1

1983 Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) / 33,6

1981 Μιέτσισλαβ Μλινάρσκι (Πολωνία) / 22,9

1979 Μιέτσισλαβ Μλινάρσκι (Πολωνία) / 27,1

1977 Κέες Άκερμπουμ (Ολλανδία) / 26,4

1975 Ατάνας Γκολομέεβ (Βουλγαρία) / 23,1

1973 Ατάνας Γκολομέεβ (Βουλγαρία) / 22,3

1971 Έντουαρντ Γιούρκιεβιτς (Πολωνία) / 22,0

1969 Γιώργος Κολοκυθάς (Ελλάδα) / 23,0

1967 Γιώργος Κολοκυθάς (Ελλάδα) / 25,4

1965 Ραντιβόι Κόρατς (Γιουγκοσλαβία) / 21,9

1963 Ραντιβόι Κόρατς (Γιουγκοσλαβία) / 26,4

1961 Ραντιβόι Κόρατς (Γιουγκοσλαβία) / 24,0

1959 Ραντιβόι Κόρατς (Γιουγκοσλαβία) / 27,6

1957 Έντι Τέρας (Βέλγιο) / 24,4

1955 Μίροσλαβ Σκέρικ (Τσεχοσλοβακία) / 19,1

1953 Αχμέντ Ιντιλίμπι (Λίβανος) / 15,9

1951 Ιβάν Μράζεκ (Τσεχοσλοβακία) / 17,1

1949 Χουσεϊν Οζτούρκ (Τουρκία) / 19,3

1947 Οτάρ Κόρκια (Σοβιετική Ένωση) / 14,8

1946 Πάβελ Στοκ (Πολωνία) / 12,4

1939 Χέινο Βέσκιλα (Εσθονία) / 16,7

1937 Ρούντολφς Γιούρτσινς (Λετονία) / 12,5

1935 Πέδρο Αλόνσο (Ισπανία) / 12,0