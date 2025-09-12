Με τον Σπανούλη στο παρκέ ζήσαμε την τελευταία μεγάλη επιτυχία της Εθνικής μπάσκετ, με τον Σπανούλη στον πάγκο ζούμε την επόμενη. Που μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη από το Χάλκινο μετάλλιο καθώς το λες και μεγάλη ευκαιρία αυτό που μας παρουσιάστηκε έως τώρα στο Eurobasket.

Η Εθνική μας που έφτιαξε την μοίρα της καταλαμβάνοντας την πρωτιά στον όμιλό της και πέταξε έξω στην συνέχεια Ισραήλ και Λιθουανία στο Eurobasket των εκπλήξεων που μόνο η Γερμανία από τα ακλόνητα φαβορί έχει «επιβιώσει». Η Τουρκία στα ημιτελικά αναμφίβολα είναι μια ακόμη ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να πάει μέχρι τέλους.

Ναι, οι Τούρκοι διαθέτουν μια πολύ καλή ομάδα αλλά δεν το λες και φόβητρο. Η δική μας με τον Γιάννη… σεληνιασμένο βλέποντας πως έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία για την κορυφαία διάκριση με τα γαλανόλευκα αλλά και ένα ισχυρό σύνολο υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη που ότι πιάνει γίνεται χρυσός μπορεί απόψε να πανηγυρίσει την μεγαλύτερη επιτυχία της νεότερης ιστορίας της. Μέχρι την επόμενη το βράδυ της Κυριακής στην Ρίγα.

Όπως και να έχει το αποψινό ματς δεν είναι απλά ένας ημιτελικός. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Εθνική μας να πάει ένα (πολύ μεγάλο) βήμα μπροστά αλλάζοντας την μοίρα των τελευταίων χρόνων. Και όταν αυτό μπορεί να συμβεί απέναντι στην Τουρκία; Ε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, είναι ένας λόγος παραπάνω για θρίαμβο απόψε.

Όπως βεβαίως και ο Αταμάν (σ.σ. θα μπουκάρει άραγε και απόψε να κόβει τους αιφνιδιασμούς;) που νομίζει ότι έχει να κάνει με… παιδάκια και έχει αρχίσει από προχθές τα παιδικά mind games «στοχεύοντας» στον Γιάννη. Ο Τούρκος προπονητής που θεωρεί πως αν λέει και ξαναλέει για τα φάουλ και τις βολές του Γιάννη οι διαιτητές θα φοβηθούν, ο Γιάννης θα χάσει την ψυχραιμία του, ο Σπανούλης θα έχει θολωμένο μυαλό και η Εθνική δεν θα… κατέβει να παίξει.

Η νίκη λοιπόν απόψε κόντρα στην Τουρκία του Αταμάν θα είναι ακόμη πιο γλυκιά με την Εθνική μας να φτάνει μέχρι τέλους!