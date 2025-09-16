«Πού ‘σαι Θανάση»: Η ξεχωριστή αφιέρωση της Εθνικής στον Αντετοκούνμπο (pics, vid)

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ γιόρτασε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket στο μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης και έδωσαν στιγμιότυπα που θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας.

Από τραγούδια, μέχρι λουλούδια και… πούρα. Η ομάδα αφιέρωσε το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Που’ σαι Θανάση», στον Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον Βασίλη Σπανούλη να τον ραίνει με λουλούδια.

Ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας ήταν πολύ ευδιάθετος και γιόρτασε ανάβοντας ένα πούρο για τα μεθεόρτια της μεγάλης επιτυχίας του ελληνικού μπάσκετ, που ανέβηκε στο βάθρο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Το απίθανο βίντεο με τον Θανάση Αντετοκούνμπο

Όλη η εθνική μπάσκετ πήγε στα μπουζούκια να γλεντήσει το χάλκινο μετάλλιο pic.twitter.com/e2cq9pUBko — Ειρήνη A🍉 (@blublu21_) September 15, 2025

Δείτε εικόνες από το πάρτι που έκανε η Εθνική στα μπουζούκια: