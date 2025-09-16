Νέο συγκινητικό βίντεο του Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο Facebook για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική ομάδα στο Eurobasket 2025, χρησιμοποιώντας ως τίτλο τη φράση: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου».

Το βίντεο ξεκινά με τον Γιάννη να δηλώνει: «ένα είναι σίγουρο, από τη φύση μου θα βρω ξανά τον τρόπο να σηκωθώ». Στη συνέχεια ακολουθούν πλάνα με τις κορυφαίες στιγμές του στο τουρνουά: σουτ, δυνατά καρφώματα και εντυπωσιακά κοψίματα, ενώ από τη συνέντευξη τύπου μετά τον μικρό τελικό ξεχωρίζει τη φράση, «κάθε φορά που παίζω με την εθνική Ελλάδος αγαπώ ξανά το παιχνίδι».

Στο βίντεο ξεχωρίζει η δήλωση του Σπανούλη για τον ίδιο: «είναι συγκεντρωμένος είναι αφοσιωμένος ηγέτης, ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτες που έχουμε δει ποτέ».

Δείτε το βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Στη συνέχεια ακούγεται η φράση του Γιάννη: «Αν είσαι σε θέση να κάνεις χαρούμενους 12 εκατ Έλληνες και να μπορείς να εμπνεύσεις την επόμενη γενιά όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Αγαπώ τον πολιτισμό, τα αποδυτήρια τους συμπαίχτες μου».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με συγκινητικές στιγμές και τα δάκρυα του Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας, συνοδευόμενα από τη φράση του: «Είναι ό,τι σημαντικότερο έχω πετύχει στη ζωή μου».