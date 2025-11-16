NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1
Οι Νάγκετς πήραν σημαντική νίκη στη Μινεσότα, επικρατώντας με 123-112 των Τίμπεργουλβς, όπου ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ασταμάτητος για ακόμη ένα ματς στο NBA.
Ο «Joker» έκανε ξανά triple-double με 27 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, «σκορπίζοντας» και την άμυνα των «Λύκων». Οι Γκόρντον (23 π., 10 ρ.) και Μάρεϊ 23 π., 11 ασ.) βοήθησαν σημαντικά, κάνοντας double-double αμφότεροι. Από την άλλη, οι Άντονι Έντουαρτς και Τζούλιους Ραντλ είχαν από 26 πόντους ο καθένας.
Οι πρωταθλητές του NBA, Οκλαχόμα Σϊτι Θάντερ επικράτησαν άνετα των Χόρνετς με 109-96, κάνοντας την 5η σερί νίκη, ενώ ανέβηκαν στο 13-1.
Στους 33 σταμάτησε ο Σάι Γκίτζεους Αλεξάντερ, έχοντας και 7 ασίστ, ενώ 25 πρόσθεσε ο Τσαντ Χόλμγκρεν.
Στο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν κοντά (52-55), όμως το 18-32 της τρίτης περιόδου τελείωσε την υπόθεση νίκη, με τους Θάντερ να ξεφεύγουν (70-87) και να κρατούν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.
Οι Καβαλίερς επικράτησαν στην έδρα τους με 108-100 των Γκρίζλις, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να σταματάει στους 30 πόντους, ενώ 22 πρόσθεσε ο Μόμπλεϊ. Από την άλλη ο Τζάκσον πρόσθεσε 26 πόντους.. Μεγάλος άτυχος για το Μέμφις ο Τζα Μοράντ που μετά από 5 λεπτά στο παρκέ αποχώρησε με τραυματισμό.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Καβαλίερς ανέβηκαν στο 9-5, με τους Γκρίζλις να υποχωρούν στο 4-10. Οι Ράπτορς επικράτησαν με 129-111 των περσινών φιναλίστ, Πέισερς, οι οποίοι συνεχίζουν την κακή φετινή τους πορεία.
Αυτή ήταν η 7η σερί ήττα για τους Πέισερς, που μετρούν μόλις μια νίκη σε 13 αγώνες μέχρι στιγμής, ξεκίνημα που αποτελεί το χειρότερο που έχει κάνει ποτέ φιναλίστ σε κανονική διάρκεια.
Για τους νικητές, ο Μπάρετ είχε 22 πόντους, όσους και ο Ποέλτλ, ενώ 19 πρόσθεσε ο Ίνγκραμ. Για την Ιντιάνα, ο Σιάκαμ σταμάτησε στους 30 απέναντι στην πρώην ομάδα του.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μέμφις Γκρίζλις 108-100
Ιντιάνα Πέισερς – Τορόντο Ράπτορς 111-129
Σάρλοτ Χόρνετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 96-109
Μιλγουόκι Μπακς – Λος Άντζελες Λέικερς 95-119
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντένβερ Νάγκετς 112-123
