Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)

Σε μάχη ανάμεσα σε δύο… θηρία εκτυλίχθηκε ο αγώνας ανάμεσα στους Ντένβερ Νάγκετς και τους Ντάλας Μάβερικς, με τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Άντονι Ντέιβις να τα δίνουν όλα για τις ομάδες τους, και την ομάδα του Τέξας να φεύγει νικήτρια από το Κολοράντο με 121-131. Οι «Μαβς» σημείωσαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους και ανέβηκαν στο 7-15, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στην τέταρτη θέση της Δύσης με ρεκόρ 14-6.

Στο δεύτερο παιχνίδι του μετά την απουσία του για ένα μήνα, ο Άντονι Ντέιβις έδειξε το καλό του πρόσωπο, σημειώνοντας 32 πόντους σε ισάριθμα λεπτά, ενώ είχε 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο «φρύδιας» δεν ήταν μόνος του, καθώς ο ρούκι των Μάβερικς Ράιαν Νέμπχαρντ έκανε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του, με 28 πόντους (8/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Παράλληλα, ο άλλος ρούκι της ομάδας, το νούμερο 1 του ντραφτ, Κούπερ Φλαγκ, είχε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από πλευράς Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν αδιανόητος για άλλη μία φορά, καθώς είχε 29 πόντους, 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετό. Σημαντικά συνέβαλε στην προσπάθεια της ομάδας ο Σπένσερ Τζόουνς, ο οποίος είχε 28 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα highlights στο Νάγκετς – Μάβερικς

Οι Μαϊάμι Χιτ έδωσαν «ρεσιτάλ» στη δεύτερη περίοδο απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, και συνέχισαν και στο υπόλοιπο παιχνίδι με τον ίδιο ρυθμό για να επικρατήσουν με 140-123. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Καουάι Λέοναρντ έκανε το λάθος να… ξυπνήσει την ομάδα του Σποέλστρα, καθώς το 42-32 έγινε 44-46 με 9 δικούς του πόντους. Τότε οι Χιτ ξεκίνησαν ένα ασταμάτητο σερί, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 30-2 (74-48) και οι Κλίπερς δεν κατάφεραν να αντιδράσουν ως το τέλος. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Μαϊάμι ανέβηκε στην τρίτη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 14-7, ενώ η ομάδα του Λος Άντζελες συνεχίζει την κατρακύλα της, και πλέον με ρεκόρ 5-16 βρίσκεται στην προτελευταία θέση της δύσης.

Δύσκολο να ξεχωρίσεις πρωταγωνιστές για τους Χιτ από αυτό το παιχνίδι, όταν 4 παίκτες της ομάδας σημείωσαν 22+ πόντους. Παρ’ όλα αυτά, ο Νόρμαν Πάουελ ήταν αυτός με τους περισσότερους. Ο Αμερικανός συνεχίζει την τρομερή σεζόν του και με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ ήταν ένας από τους κορυφαίους. Εξαιρετικός ήταν και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ. 22 πόντους σημείωσεαν και οι Γουίγκινς (9 ριμπάουντ) και Χίρο, ενώ ο Ντέιβιον Μίτσελ ήταν τρομερός στη δημιουργία με 16 πόντους και 12 ασίστ.

Από πλευράς Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ ήταν… μόνος του, και τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους και 7 ριμπάουντ. Μετά από καιρό, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε παιχνίδι που δεν θύμιζε «μούσια», καθώς σημείωσε μόλις 11 πόντους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ατλάντα Χοκς 99-98

Ιντιάνα Πέισερς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 119-135

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Μιλγουόκι Μπακς 129-126

Μπρούκλιν Νετς – Σάρλοτ Χόρνετς 116-103

Μαϊάμι Χιτ – Λος Άντζελες Κλίπερς 140-123

Ορλάντο Μάτζικ – Σικάγο Μπουλς 125-120

Ντένβερ Νάγκετς – Ντάλας Μάβερικς 121-131

Γιούτα Τζαζ – Χιούστον Ρόκετς 133-125

Λος Άντζελες Λέικερς – Φοίνιξ Σανς 108-125