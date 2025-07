Τέλος ο Βαλαντσιούνας για τον Παναθηναϊκό: «Είμαι αφοσιωμένος στους Νάγκετς»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μίλησε στο BasketNews και επιβεβαίωσε πως θα αγωνιστεί στους Νάγκετς τη σεζόν 2025/26, παρότι ο ίδιος ήθελε να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό. Όπως εξήγησε, θα τιμήσει κανονικά το συμβόλαιο που τον δεσμεύει και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βοηθήσει τους Νάγκετς να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στο NBA.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω την κατάσταση σχετικά με την αγωνιστική μου κατάσταση την επόμενη σεζόν, τώρα που το Ντένβερ πήρε την απόφασή του να με κρατήσει. Η ιδέα να παίξω για τον Παναθηναϊκό, πιο κοντά στην έδρα μου, ήταν πολύ συναρπαστική για μένα, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένει.

Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην τήρηση του συμβολαίου μου με τους Νάγκετς αυτή τη σεζόν και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να διεκδικήσω το πρωτάθλημα».

