Αντιπρόεδρος Νάγκετς: «Ο Βαλαντσιούνας είναι ενθουσιασμένος που θα γίνει μέλος του Ντένβερ» (vid)

Ο Μπεν Τένζερ, αντιπρόεδρος των Ντένβερ Νάγκετς, κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του Καμ Τζόνσον και υπογράμμισε πως δεν υπάρχει καμία ανησυχία.

«Είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις. Τίποτα άλλο, πέρα από υγιείς συζητήσεις για το πώς θα τιμήσει το συμβόλαιό του και τον ενθουσιασμό του που θα γίνει μέλος των Ντένβερ Νάγκετς», είπε χαρακτηριστικά για τον Λιθουανό σέντερ.

Denver Nuggets executive Ben Tenzer on Jonas Valanciunas: “We’ve had great conversations with him, and there’s been nothing but healthy conversations in terms of him honoring his contract and him excited to be a Nugget.”

Tenzer added he has “no concerns” on Valanciunas for camp. pic.twitter.com/jIx8HzGEE2

