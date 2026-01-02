Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
Η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Ντένβερ Νάγκετς, αφού όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Νίκολα Γιόκιτς.
- «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
- Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις
- Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
- Τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή
Παγωμάρα στους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, με τη διάγνωση του τραυματισμού του να αναφέρει τράβηγμα στη δεξιά γάμπα.
Έτσι, μετά και τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς, η ομάδα του Ντένβερ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες και να καλύψει το κενό στη θέση «5».
Το ρεπορτάζ για τον Βαλαντσιούνας
Denver Nuggets center Jonas Valanciunas will be re-evaluated in 4 weeks after sustaining a right calf strain in Wednesday’s win in Toronto, sources tell ESPN. Another injury blow for third-seeded Denver, which is down 4 of 5 starters, including Nikola Jokic and now his backup. pic.twitter.com/QAfTGOFgk0
— Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2026
Αναλυτικά, οι πληροφορίες για τον Βαλαντσιούνας αναφέρουν: «Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Γιόνας Βαλαντσιούνας, θα επανεξεταστεί σε 4 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό που υπέστη στη δεξιά γάμπα στη νίκη της Τετάρτης στο Τορόντο, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Ένα ακόμη πλήγμα τραυματισμού για το τρίτο σε κατάταξη Ντένβερ, το οποίο έχει χάσει 4 από τους 5 βασικούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Νίκολα Γιόκιτς και τώρα του αναπληρωματικού του».
Υπενθυμίζεται ότι στις απουσίες των Ντένβερ Νάγκετς συμπεριλαμβάνονται οι: Γκόρντον, Τζόνσον και Μπράουν.
- Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
- Μπενίτεθ: «Δεν θα είναι εύκολο αλλά θα επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδό του»
- Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
- Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
- NBA: Χτίζουν σερί οι Μαιάμι Χιτ (vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κρίσιμο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ
- Στα χέρια του… Αταμάν ο Μαλακάι Φλιν που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό
- Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις