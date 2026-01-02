Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς

Παγωμάρα στους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, με τη διάγνωση του τραυματισμού του να αναφέρει τράβηγμα στη δεξιά γάμπα.

Έτσι, μετά και τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς, η ομάδα του Ντένβερ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες και να καλύψει το κενό στη θέση «5».

Το ρεπορτάζ για τον Βαλαντσιούνας

Denver Nuggets center Jonas Valanciunas will be re-evaluated in 4 weeks after sustaining a right calf strain in Wednesday’s win in Toronto, sources tell ESPN. Another injury blow for third-seeded Denver, which is down 4 of 5 starters, including Nikola Jokic and now his backup. pic.twitter.com/QAfTGOFgk0 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2026

Αναλυτικά, οι πληροφορίες για τον Βαλαντσιούνας αναφέρουν: «Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Γιόνας Βαλαντσιούνας, θα επανεξεταστεί σε 4 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό που υπέστη στη δεξιά γάμπα στη νίκη της Τετάρτης στο Τορόντο, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Ένα ακόμη πλήγμα τραυματισμού για το τρίτο σε κατάταξη Ντένβερ, το οποίο έχει χάσει 4 από τους 5 βασικούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Νίκολα Γιόκιτς και τώρα του αναπληρωματικού του».

Υπενθυμίζεται ότι στις απουσίες των Ντένβερ Νάγκετς συμπεριλαμβάνονται οι: Γκόρντον, Τζόνσον και Μπράουν.