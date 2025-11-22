Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πόσο αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί αύξηση 2,4% στις ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες, με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και όχι τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι μικρότερη η αύξηση. Ειδικότερα, η αύξηση στις εισφορές των επαγγελματιών θα είναι στο 50% της αύξησης που θα ίσχυε αν οι εισφορές αναπροσαρμόζονταν με βάση τον Δείκτη Μισθών. Και αυτό καθώς ο Δείκτης Μισθών, που καταγράφει την αύξηση που σημείωσαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος οι μισθοί όλων των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, θα οδηγούσε σε τουλάχιστον διπλάσια επιβάρυνση των επαγγελματιών (5,5% με 6%) σε σχέση με την αύξηση βάσει του πληθωρισμού.

Αυτό σημαίνει ότι η εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας (μαζί με τα 10 ευρώ για την ανεργία) προβλέπεται πως θα αυξηθεί κατά περίπου 6,5 ευρώ και θα ανέλθει από 1/1/2026 στα 260,53 ευρώ τον μήνα από 254 ευρώ σήμερα. Αν ίσχυε ο Δείκτης Μισθών, η ίδια κατηγορία θα διαμορφωνόταν στα 268,6 ευρώ τον μήνα.

Οπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, «δίνεται παράταση κατά έναν χρόνο στην εφαρμογή του Δείκτη Μισθών. Υπάρχει μία αύξηση με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ο οποίος είναι γύρω στο 2%-2,5%. Με τον υπολογισμό του Δείκτη Μισθών, η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη», διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή του έχει κάποιες δυσκολίες και δεν θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026. Οι επιβαρύνσεις των μη μισθωτών εκτιμάται πως θα κυμανθούν από 5 έως 16 ευρώ τον μήνα για τις εισφορές σύνταξης (3,5 έως 10 ευρώ για τους αγρότες), από 1 έως 2 ευρώ για την επικουρική ασφάλιση και από 0,70 έως 1,10 ευρώ για το εφάπαξ.

Υπενθυμίζεται ότι 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν το φθηνότερο ασφάλιστρο και μόλις 2 στους 10 επιλέγουν να ασφαλιστούν στις υψηλότερες κατηγορίες. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως οι εισφορές είναι για τους περισσότερους η τελευταία προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα έξοδα, ενώ ακόμη και για εκείνους που επιλέγουν την πρώτη και φθηνή κατηγορία, το ποσοστό εισπραξιμότητας διαμορφώνεται περίπου στο 60%.

Η πρώτη κατηγορία μάλιστα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερες μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές, σε αντίθεση με τις επόμενες κατηγορίες ασφάλισης, δεδομένου ότι οι συντάξεις υπολογίζονται βάσει των καταβληθέντων ποσών.

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία των νέων συντάξεων από τις εκθέσεις «Ηλιος», οι χαμηλές εισφορές δημιουργούν μια νέα γενιά χαμηλοσυνταξιούχων που εισπράττουν ποσά από 772 ευρώ έως 886 ευρώ, ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλισης.

