Στους δρόμους βγαίνουν την Κυριακή τα τρακτέρ – Πού θα στηθούν τα πρώτα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων
27 Νοεμβρίου 2025 | 22:32

Στους δρόμους βγαίνουν την Κυριακή τα τρακτέρ – Πού θα στηθούν τα πρώτα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων

«Έχουμε κοινά προβλήματα» λένε οι αγρότες και κτηνοτρόφοι και καλούν τους πολίτες να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις τους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε κόμβους των εθνικών οδών αναμένεται να στηθούν την Κυριακή τα πρώτα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας να σταθούν αρωγοί στον αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει, ο οποίος ξεκινά την Κυριακή 30 Νοέμβρη, στη 1 το μεσημέρι με το στήσιμο μπλόκου στην εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης, στον κόμβο της Νίκαιας.

Στην κόμβο της Νίκαιας

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία της Λάρισας “μαζί με όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σ’ όλη τη χώρα βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα μας το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ”.

«Έχουμε κοινά προβλήματα. Την μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλους του λογαριασμούς που πληρώνουμε, τα απανωτά φορο- χαράτσια, τις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες για τις σπουδές των παιδιών μας, για την υγεία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια στο χωριό και στην πόλη”.

Μπλόκο στον Ε-65 στήνουν οι αγρότες της Καρδίτσας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας θα στήσουν το μπλόκο τους την Κυριακή στον Ε – 65 στη 1 το μεσημέρι.

Αυτή η απόφαση πάρθηκε συλλογικά στην μαζική σύσκεψη των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού που οργανώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Παλαμά, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ). Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά βρέθηκαν αγροτοκτηνοτρόφοι και εκπρόσωποι δεκάδων Αγροτικών Συλλόγων για να αποφασίσουν και να οργανώσουν από κοινού την κλιμάκωση της πάλης τους, να ανταλλάξουν σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ασκήσουν την μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση με στόχο να επιβάλλουν το δίκιο τους.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες της Καρδίτσας ήδη έχουν παρατάξει δεκάδες τρακτέρ στις πλατείες των χωριών του νομού, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες μέρες, καθώς στις περιοδείες της Ομοσπονδίας και των Αγροτικών Συλλόγων διαπιστώνεται η μαχητική διάθεση των αγροτών της περιοχής για την κλιμάκωση της πάλης.

Στη Δυτική Ελλάδα

Τις προετοιμασίες τους για την κλιμάκωση του αγώνα προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και Αγροτικοί Σύλλογοι σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας.

Στην Ηλεία, η ΟΑΣΗ καλεί σε σύσκεψη, αύριο Παρασκευή στις 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πύργου, ενώ θα προχωρήσει και σε αντίστοιχη σύσκεψη στην Αμαλιάδα για την ευρύτερη περιοχή στα βόρεια του νομού. Στόχος που έχει τεθεί είναι το στήσιμο μπλόκου στον νομό, μέσα στις ημερομηνίες που έχουν αποφασιστεί από την Πανελλαδική Σύσκεψη.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ομοσπονδία έχει ορίσει δύο πλατιές συσκέψεις τη Δευτέρα 1η και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στη Λεπενού (8 μ.μ.) και στο Καινούργιο (8 μ.μ.) αντίστοιχα, από κοινού με Αγροτικούς Συλλόγους, ώστε και στον νομό να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Στη Στερεά

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στη Λαμία σύσκεψη της Ομοσπονδίας και Αγροτικών Συλλόγων της Φθιώτιδας, όπου αποφασίστηκε η συγκέντρωση τρακτέρ στα χωριά της περιοχής, με σκοπό να συγκεντρωθούν στις 5 Δεκέμβρη στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική οδό.

Αντίστοιχες διεργασίες εξελίσσονται και στην περιοχή της Λοκρίδας, αλλά και στη Βοιωτία. Ο Αγροτικός Σύλλογος Ορχομενού αποφάσισε μάλιστα να βγάλει τα τρακτέρ στην είσοδο του χωριού, αύριο Παρασκευή 28 Νοέμβρη, ενώ συνεχίζονται οι συνελεύσεις των υπόλοιπων Αγροτικών Συλλόγων της Βοιωτίας.

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο στον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας, και συγκεκριμένα στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό Αγροτικό Σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του.

Στην Κρήτη

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, συντονισμένη με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης, καλεί στη σύσκεψη στα Πεζά (αίθουσα πολλαπλών του Δημαρχείου), την Τρίτη 2 Δεκέμβρη, στις 6 μ.μ.

Παράλληλα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ν. Χανίων παραχώρησε χτες συνέντευξη Τύπου, στην οποία ανέδειξε τα προβλήματα των βιοπαλαιστών. Ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων αυτά των ελαιοπαραγωγών που είναι χωρίς σοδειά φέτος λόγω της ξηρασίας και του δάκου, των κτηνοτρόφων που δεν μπορούν καν να ταΐσουν τα πρόβατά τους, λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών, ενώ πουλάνε και πάμφθηνα το γάλα και το κρέας τους. Οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη μηχανοκίνητη πορεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, στις 10.30 π.μ. από τον κόμβο των Μουρνιών προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Σε Δυτική Μακεδονία και Β. Έβρο

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας καλεί όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς της περιοχής σε σύσκεψη στο Αμύνταιο στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 μ.μ. για να καθορίσουν συγκεκριμένα τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα.

Αντίστοιχα, ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών πραγματοποίησε μαζική σύσκεψη αγροτών την Τετάρτη 26 Νοέμβρη στο διοικητήριο των Γρεβενών, όπου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης. Οι αγρότες διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους να παλέψουν για τη λύση των προβλημάτων τους και αποφάσισαν να βγουν στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Στη Φλώρινα, ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλώρινας «οι Πελαγονίτες» καλεί όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής σε συνέλευση την Παρασκευή 28 Φλεβάρη στις 8.30 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο νέο πάρκο Φλώρινας για να συζητήσουν τα πολύ οξυμένα προβλήματα του κλάδου στην περιοχή και να αποφασίσουν από κοινού την δράση τους.

Στον Βόρειο Έβρο, μαζικό κάλεσμα σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής απευθύνουν και Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βύσσας, Δόξας – Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου οργανώνουν ανοιχτή σύσκεψη σήμερα Πέμπτη, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας, για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα όσα αποφασίστηκαν στη πανελλαδική σύσκεψη που συγκάλεσε η ΠΕΜ και για να καθορίσουν από κοινού τον δικό τους τρόπο δράσης το επόμενο διάστημα.

Στην Ήπειρο

Στην Πρέβεζα, σε τροχιά κλιμάκωσης και πανελλαδικά συντονισμένου αγώνα μπαίνουν οι αγρότες της Πρέβεζας, με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων να καλεί σε βγάλσιμο των τρακτέρ στις πλατείες και συμμετοχή στα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη τη χώρα μέχρι τις 5 Δεκέμβρη, με βάση τον σχεδιασμό της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε αυτό το πλαίσιο η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, καλεί σε σύσκεψη αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, στην περιοχή του Φαναρίου την Παρασκευή 28 Νοέμβριου στο παλιό σχολείο της Αχερουσίας στις 7:30 μ.μ., και στην περιοχή Λούρου-Ωρωπού στις 29 Νοεμβρίου στην αίθουσα της κοινότητας Ωρωπού στις 8 μ.μ.

