Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων μπαίνουν επίσης στον χορό των κινητοποιήσεων μετά το πλήγμα που υπέστησαν λόγω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τα προβλήματά τους παραμένουν άλυτα. Ξεκινούν την Παρασκευή, δύο ημέρες πριν στήσουν τα μπλόκα οι αγρότες στη Θεσσαλία, καθώς δηλώνουν ότι δεν έχουν πειστεί από τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για πληρωμή των επιδοτήσεων και λύση των προβλημάτων τους.

Ο αντιπρόεδρος των αγροτικών συλλόγων Χανίων, Μανούσος Σταυριανουδάκης, δήλωσε ότι υπάρχει πλαίσιο αιτημάτων για την «επιβίωσή μας. Και για τον λόγο αυτό στις 11.00 το πρωί της Παρασκευής με τα αγροτικά μας αυτοκίνητα θα βρεθούμε στον κόμβο των Μουρνιών».

Μείωση του κόστους παραγωγής

Στα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού Χανίων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η καταβολή όλων των χρωστούμενων, καθώς και η βασική ενίσχυση που έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος των συλλόγων.

Επίσης, αγωνίζονται για κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

Ακόμη ένα αίτημά τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, επαναφέρουν το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Επίσης, ζητουν να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

«Δεν θα πληρώσουμε εμείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Οι κτηνοτρόφοι, ειδικά, μιλούν για δύο φλέγοντα ζητήματα, που τους αφορούν άμεσα. Είναι η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητούν, συνεπώς, «να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους».

«Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα», επισημαίνουν.

Ο Μανούσος Σταυριανουδάκης εξήγησε ότι «πρόκειται για δίκαια αιτήματα, για τα οποία θα υπάρξει πανελλαδικός αγώνας, στον οποίο θα συμμετέχει και η Κρήτη».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Τσεπέτης, του αγροτικού συλλόγου Βουκολιών Χανίων, ζήτησε να απασχολήσει την πολιτεία το γεγονός ότι «τα χωριά έχουν ρημάξει, διότι οι νέοι δεν ασχολούνται και οι μεγαλύτεροι ηλικιακά κάνουν ό,τι μπορούν».

Επισήμανε ότι τα προβλήματα που «αφορούν την τιμή στα προϊόντα και το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία θέματα όπως ασθένειες και διακίνηση προϊόντων, έχουν διώξει τους νέους από τον πρωτογενή τομέα».