01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
01 Δεκεμβρίου 2025 | 23:30

Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Με νέα μπλόκα αλλά και την ενίσχυση όσων έχουν ήδη στηθεί, αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προκαλούν ένα ντόμινο εξελίξεων με άγνωστες προεκτάσεις. Με το κλίμα να είναι βαρύ για την κυβέρνηση στον «αέρα» βρίσκεται η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας (Agrotica).

Η κορυφαία κλαδική έκθεση, στα 40 χρόνια ιστορίας της, έχει αναβληθεί μόνο το 2022

Τα χιλιάδες τρακτέρ που βρίσκονται από την Κυριακή στους δρόμους και τα μπλόκα σε τρία σημεία (στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα) φανερώνουν την αποφασιστικότητα των παραγωγών στον πρωτογενή τομέα παραγωγής να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού.

Μπλόκο αγροτών με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας

Ραντεβού… στα μπλόκα

Με τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα να είναι πιθανόν να ακουστούν στους δρόμους ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβολής της 31ης Agrotica που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου (2026), στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η κορυφαία κλαδική έκθεση που κάθε χρόνο δίνει τον παλμό της σύγχρονης αγροτικής ανάπτυξης βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Υπό αυτά τα δεδομένα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσία εκπροσώπων Συνδέσμων, αντιπροσώπων αγροτικών μηχανημάτων και μέλη της διοίκησης της ΔΕΘ – Helexpo δεν υπήρξε μεν απόφαση για την αναβολή αλλά δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο και θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα συνάντηση για να ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

Οι λόγοι πίσω από τη μαζική αποχώρηση των συμμετοχών στην φετινή Agrotica εστιάζουν κυρίως στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες (καθυστερήσεις πληρωμών των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων), τα οποία τους έχουν εξοργίσει τον αγροτικό κόσμο και τον έχουν αναγκάσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Πρωί – βράδυ, στις επάλξεις

Μπαράζ αποσύρσεων εταιρειών από την έκθεση

Η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, που διοργανώνει την Agrotica, μελετά το θέμα να υπάρξει μια αλλαγή της ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της έκθεσης ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα 40 χρόνια ιστορίας της η έκθεση έχει αναβληθεί μόνο το 2022  λόγω της πανδημίας.

Τις τελευταίες μέρες, περισσότερες από 25 επιχειρήσεις και ένα επιμελητήριο ανακοίνωσαν επισήμως ότι αποσύρουν τη συμμετοχή τους, επικαλούμενες τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος. Στην ίδια κατεύθυνση, η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) ζήτησε την αναβολή της έκθεσης καθώς, όπως αναφέρει, «η παρούσα κρίσιμη συγκυρία πλήττει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και στο σύνολο της εθνικής οικονομίας».

«Τριμέτωπο» αγωνιστικό μέτωπο σε Νίκαια, Μάλγαρα και Ε65

Την ίδια ώρα η χώρα έχει κοπεί σε τρία σημεία.

Στο μπλόκο της Νίκαια, οι αγρότες επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν καθημερινά την παρουσία τους κόντρα στα σχέδια καταστολής της κυβέρνησης. Η κινητοποίηση εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα, με στόχο, όπως δήλωσαν οι αγρότες, να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο σημείο. Αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα σε τρία σημεία, με τον κύριο οδικό άξονα της χώρας να διακόπτεται στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα και έπεται και συνέχεια.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής- Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά, ενώ αγρότες από την περιοχή του Κιλκίς συγκεντρώθηκαν αρχικά στο τελωνείο της Δοϊράνης και στη συνέχεια απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων.

Αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και «πονοκεφαλιάζει» για τις εξελίξεις. Δια του εκπροσώπου της, υποστηρίζει ότι οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί ενώ στελέχη της δυναμιτίζουν περαιτέρω το κλίμα με εμπρηστικές δηλώσεις ενάντια στις δυναμικές κινητοποιήσεις τους.

