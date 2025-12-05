Με χημικά προσπαθεί ξανά η αστυνομία να απωθήσει τους αγρότες.

Αυτή την φορά οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν τους αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που έχουν παραταχθεί με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μόλις 300 μέτρα από τον κόμβο του αεροδρομίου, προς τον οποίο και ήθελαν να κατευθυνθούν.

Ένα ηλικιωμένος αγρότης έπεσε στο οδόστρωμα, λόγω της χρήσης χημικών.

Κομβόι από τρακτέρ στα πράσινα φανάρια

Οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης παρά την κακοκαιρία τήρησαν το χρονοδιάγραμμά τους και συγκέντρωσαν τα τρακτέρ τους στην Καρδία, από όπου αναχώρησαν για τα Πράσινα Φανάρια.

Μόλις αποφάσισαν να κατευθυνθούν στον κόμβο του αεροδρομίου, οι αστυνομικοί τους επιτέθηκαν με χημικά και δακρυγόνα.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού με τους αγρότες να τρέχουν να προστατευθούν, ενώ ένας ηλικιωμένος έπεσε στο οδόστρωμα, λόγω των χημικών και κοντά του έσπευσαν άλλοι αγρότες για να του προσφέρουν νερό.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ έστησαν φραγμό με κλούβες πριν τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», προκειμένου αυτός να μείνει ανοιχτός, ενώ όσοι θέλουν να πάνε προς το αεροδρόμιο ή να φύγουν από αυτό διοχετεύονται προς τον δρόμο Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου. Η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής είναι κλειστή και η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία.

Οι αγρότες υποστηρίζουν πως ο αριθμός τους θα αυξηθεί στη διάκρεια της ημέρας, αλλά και το σαββατοκύριακο. Τις επόμενες ώρες θα γίνει σύσκεψη στο σημείο, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.