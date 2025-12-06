Τυράκι… κατευνασμού στους αγρότες και καρφί σε Τσίπρα από τον Μητσοτάκη

Με τους αγρότες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και να ενισχύουν τα μπλόκα του αγώνα τους, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρεί να πετάξει το… τυράκι του διαλόγου επί συγκεκριμένων αιτημάτων με σκοπό να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας από το Μαρκόπουλο σε συγκέντρωση πολιτών στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Ανατολικής Αττικής, επισήμανε πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο. «Οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Οι διαμαρτυρίες να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Συμπλήρωσε πως «μπαίνουμε στα Χριστούγεννα, στην εποχή όπου η αγορά κινείται. Να φροντίσουμε, λοιπόν, όλοι μαζί να διαμαρτυρόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο που να μην διαταράσσει την ευρύτερη κοινωνική συνοχή.».

Καρφί στον Τσίπρα από τον Μητσοτάκη

Ακολούθως δεν… παρέλειψε να πετάξει καρφί προς τον Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας ότι αναγάγει ως άμεσο αντίπαλο της κυβέρνησης τον πρώην πρωθυπουργό.

«Επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες -σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά-, η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019, λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ακόμη, τόνισε ότι «η χώρα χρειάζεται έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα είναι «ατμομηχανή» ανάπτυξης για το μέλλον. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στην περιφέρεια, να στηρίξουμε την περιφέρειά μας».