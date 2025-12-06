Επιμένοντας στο αφήγημα ότι οι αγρότες θα πάρουν φέτος περισσότερα χρήματα, τη στιγμή που χιλιάδες παραγωγοί δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ στους λογαριασμούς τους από τις άμεσες ενισχύσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει τώρα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο.

Ωστόσο το παράθυρο διαλόγου που αφήνει ανοιχτό η κυβέρνηση συνοδεύεται από όρους που μάλλον έχουν σκοπό να αποκλείσουν αγρότες που κινητοποιούνται.

«Όποιος επιθυμεί με μία οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες ‘χάβρας’ να δει είτε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης η κυβέρνηση είναι πρόθυμη», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μάλλον η κυβέρνηση επιθυμεί διάλογο με συνομιλητές της αρεσκείας της και με έλεγχο στο τι θα συζητηθεί.

Μάλιστα χωρίς να είναι τίποτα οριστικό, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, προανήγγειλε διάλογο με τους αγρότες της Θεσσαλίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα την ερχόμενη εβδομάδα.

Αναφορικά δε με την ακύρωση της συνάντησης των αγροτών από την Κρήτη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτό έγινε εξαιτίας των απαιτήσεων των παραγωγών που ήθελαν τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως των βουλευτών του νησιού, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, «όπου στην πραγματικότητα θα γινόταν μία διαδικασία η οποία δεν θα έλυνε κανένα πρόβλημα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγρότες της Κρήτης έχουν δηλώσει ότι θα εισέλθουν και αυτοί από τη Δευτέρα στον χορό των κινητοποιήσεων.

Οι επιστροφές, οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν

Επί της ουσίας των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε για ακόμα μία φορά να υποβαθμίσει τα προβλήματα καθώς υποστήριξε ότι ο λόγος που δεν καταβλήθηκαν οι άμεσες ενισχύσεις είναι οι εκτεταμένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πολλοί από αυτούς που διαμαρτύρονται μπορεί και να μην δικαιούνται τα χρήματα.

«Υπάρχει μία κατηγορία – εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου – δεν είναι η πλειονότητα, υπάρχει μία κατηγορία που φέτος, και από εδώ και στο εξής, είτε δεν θα πάρει, είτε θα πάρει λιγότερα, γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας», είπε χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι προέκυψαν προβλήματα με τη διαδικασία των ελέγχων και προέτρεψε τους αγρότες να προχωρήσουν σε ενστάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει αρκετά στους αγρότες με βάση τις αντοχές της οικονομίας αλλά και λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα όπως η «επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο σε μόνιμη βάση».

«Πόσες δεκαετίες το ζητούσαν αυτό, με το δίκιο τους; Πάρα πολλές. Έχουμε δώσει μία λύση για δεκαετές φθηνότερο ρεύμα…», ανέφερε ενώ στη συνέχεια αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι πολλοί αγρότες δεν έχουν καν πάρει την επιστροφή λόγω «λαθών στις δηλώσεις» και υποσχέθηκε ότι αυτό μπορεί να διορθωθεί μέχρι τέλος του χρόνου.

Αναφορικά δε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας που όπως είπε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης έχουν αυξημένα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ, μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους λέγοντας μάλιστα ότι είναι από τις «κατηγορίες που δεν έχεις να πεις κάτι».

Υποσχέθηκε βέβαια ότι οι καταβολές των αποζημιώσεων θα γίνουν σύντομα αλλά δεν ήταν σε θέση να αναφέρει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φρόντισε μάλιστα να προειδοποιήσει ότι εάν οι αγρότες προχωρήσουν σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμό λιμανιών, παρακαμπτήριων οδών σε εθνικές οδούς, «αυτό δεν θα γίνει επιτρεπτό από την Αστυνομία, οπότε θα υπάρχουν επεμβάσεις», ενώ σε άλλο σημείο σχολιάζοντας την ένταση που υπάρχει σε μπλόκα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ τόνισε ότι «είναι μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου».