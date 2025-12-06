Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Με τα μπλόκα των αγροτών να αυξάνονται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τις υποσχέσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων να πολλαπλασιάζονται, η Νέα Δημοκρατία διχάζεται.

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στον πολύπαθο αγροτικό κόσμο έχει προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα στο Μαξίμου, τα υπουργεία αλλά και τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς υπάρχει μια μεγάλη μερίδα στελεχών που επικροτεί την στρατηγική της ήπιας αντιμετώπισης, όμως την ίδια ώρα μια άλλη ομάδα που βρίσκεται πέριξ του Μαξίμου ζητά από την αστυνομία να δώσει μια δυναμική απάντηση.

Η εφαρμογή του δόγματος «νόμος και τάξη» έχει αρχίσει να ακούγεται από τα πλέον επίσημα στόματα. Ήδη ο Παύλος Μαρινάκης αφού ξεκαθάρισε πως διάλογος με βία δεν μπορεί να υπάρξει συμπλήρωσε με νόημα πως «η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

Η σκληρή γραμμή

Το αίτημα για εφαρμογή μιας πιο σκληρής γραμμής ακούγεται ολοένα και περισσότερο στα γαλάζια πηγαδάκια καθώς εκτιμάται πως η συνέχιση των κινητοποιήσεων των αγροτών μπορεί να βάλει την κυβέρνηση σε έναν μεγάλο κύκλο εσωστρέφειας που θα εκκινεί από τις σημερινές κινητοποιήσεις και θα φτάσει ως τα Τέμπη. «Τον κύκλο αυτόν πρέπει να τον σταματήσουμε πριν να είναι αργά» ανέφερε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής.

«Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κλείνουν δρόμους, όσο δίκιο κι αν έχουν. Πρέπει να δράσουμε γιατί όσο η ιστορία συνεχίζεται τα μπλόκα θα δυναμώνουν» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος σημείωσε: «πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει νόμος και η τάξη».

Στην ίδια γραμμή και ο Θάνος Πλεύρης. «Αν υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και οι αγρότες αποφασίσουν να κόψουν τη χώρα στα δύο, με μπλόκα και αποκλεισμούς λιμανιών και τελωνείων, θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά και να το αποτρέψει, από τη στιγμή που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στον αγροτικό κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανήσυχοι οι βουλευτές της επαρχίας

Στον αντίποδα, όσοι βουλευτές προέρχονται από την επαρχία, ζητούν από αρμόδιους υπουργούς και από το Μαξίμου, η εκτόνωση των κινητοποιήσεων, να περάσει «αποκλειστικά από την οδό του διαλόγου» και ξορκίζουν την παρέμβαση της αστυνομίας. Άλλωστε, όπως υπενθυμίζει η συγκεκριμένη ομάδα βουλευτών, ο αγροτικός κόσμος έδωσε την καθοριστική ώθηση στις εκλογικές νίκες της ΝΔ, την οποία στήριξε πλειοψηφικά, με ποσοστά που ξεπέρασαν, σε κάποιες περιοχές και το 48%.

Σε αυτή τη γραμμή φαίνεται πως βρίσκεται και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος τάχθηκε κατά μιας ευρείας κλίμακας αστυνομικής επέμβασης. «Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους αγρότες που να είναι μη διαχειρίσιμο. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε για κάποια πράγματα, τα οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα και οξύνσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ρότα και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που υποστήριξε την ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση και να αποφευχθεί η καταστολή των κινητοποιήσεων από την αστυνομία. «Σε μια κοινωνική κατάσταση που οδηγείται σε κλιμάκωση, καλό θα είναι εμείς να είμαστε μετριοπαθείς, δεν χρειάζεται με λόγο εριστικό να αντιπαρατιθέμεθα, έχουν προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να ζήσουνε τις οικογένειες τους».

Χαρακτηριστική όμως ήταν και η δημόσια παρέμβαση του Χρήστου Μπουκώρου: «η βία δεν φέρνει καμία λύση. Η Αστυνομία μπορεί να κάνει διευθετήσεις, μπορεί να έχει ένα σχέδιο αποκατάστασης της κυκλοφορίας άλλο αυτό κι άλλο η βία. Η βία δεν είναι καλός σύμβουλος για κανέναν, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε πως «έχουν τα δίκια τους οι αγρότες».

Αντιδράσεις ζυγίζει το Μαξίμου

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια γραμμή θα «υποστηρίξει» ο πρωθυπουργός. Προς ώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να πατάει και στις δυο βάρκες. Ο Παύλος Μαρινάκης προλειαίνει το έδαφος μιας βίαιης καταστολής όμως στην πράξη η κυβέρνηση παραμένει θεατής. Όπως λένε άλλωστε στελέχη του Μαξίμου το «timing» είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα στην πολιτική κάτι που σημαίνει πως η σκληρή γραμμή μπορεί να υιοθετηθεί όταν ο αγώνας των αγροτών θα έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.