Τέσσερις ημέρες απομένουν μέχρι την ενεργοποίηση του νέου πλαισίου λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb) το οποίο πολλαπλασιάζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα κατάλυμα.

Ουσιαστικά κάθε ακίνητο τύπου Airbnb θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο σαν… μικρό ξενοδοχείο.

Αρκετοί ιδιοκτήτες Airbnb είχαν ήδη προμηθευτεί τα απαραίτητα για τη λειτουργία των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης πριν βγει η διευκρινιστική εγκύκλιος με αποτέλεσμα να πρέπει να υποστούν τη ζημιά και να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους.

Παράγοντες της αγοράς μιλώντας στον ΟΤ εκτιμούν ότι ένα 10% – 20% των υφιστάμενων ακινήτων που διατίθενται με βραχυχρόνια μίσθωση θα βγουν εκτός αγοράς. Όσοι δεν προλάβουν να τακτοποιήσουν τις άδειες τους έτσι ώστε να εμφανίζονται ως «κύριας χρήσης» κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πλατφορμών.

Οι ίδιοι τονίζουν ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες που δεν έχουν διευθετηθεί όπως για παράδειγμα τι θα γίνει σε ακίνητα Airbnb που είναι κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και πώς θα γίνονται οι έλεγχοι αν στο Airbnb υπάρχει φιλοξενούμενος.

Η εγκύκλιος για τα Airbnb

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική τίθενται για πρώτη φορά προδιαγραφές στα καταλύματα, που πρέπει πλέον να αποτελούν χώρο κύριας χρήσης, δηλαδή να προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς.

Τέτοιοι χώροι είναι τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,50 μέτρα.

Ο χώρος πρέπει να είναι νόμιμος, να έχει δηλαδή οικοδομική άδεια και να είναι τακτοποιημένος βάσει πολεοδομικής νομοθεσίας, ενώ πρέπει να υπάρχει φυσικός αερισμός και φυσικός φωτισμός.

Tο κατάλυμα πρέπει να έχει:

• Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, με νομίμως αδειοδοτημένη Ασφαλιστική Εταιρεία: από 80 ευρώ

• Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), στην οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακού: από 80 ευρώ-120 ευρώ

• Κλιματιστικό ψύξης – θέρμανσης: από 350 ευρώ

• Πυροσβεστήρα φορητός ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, τουλάχιστον 6 κιλών ανά 100 τ.μ.: από 60 ευρώ

• Αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού οροφής, οι οποίοι θα καλύπτουν τουλάχιστον τις επιφάνειες των υπνοδωματίων και της κουζίνας: από 40 εύρω

• Φωτιστικό ασφαλείας ανά έξοδο, καθώς και σήμανση διαφυγής: από 15 ευρώ

• Φαρμακείο πρώτων βοηθειών, το οποίο θα πρέπει να φέρει επιγραφή στα ελληνικά και αγγλικά «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / FIRST AID KIT»: από 20 ευρώ

• Κατάλογος με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης στα Ελληνικά και Αγγλικά: από 10 ευρώ-20 ευρώ.

Τα πρόστιμα

Το πρόστιμο για όσους βρεθεί στον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση των προδιαγραφών, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ και τετραπλασιάζεται για κάθε επόμενη ίδια παράβαση στις 20.000 ευρώ.