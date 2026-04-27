«Σπίτι μου ΙΙ»: Καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων του προγράμματος η 2α Ιουνίου 2026
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στο πλαίσιο του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ
Η 2α Ιουνίου 2026 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», όπως ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Η καταληκτική ημερομηνία για το «Σπίτι μου ΙΙ»
Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου 2026 δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας.
Η συγκεκριμένη ημερομηνία τέθηκε προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων.
Πόσα δάνεια έχουν εγκριθεί
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με την οποία τους ενημερώνει για τον ορισμό της 2ας Ιουνίου 2026 ως καταληκτικής ημερομηνίας σύναψης των σχετικών δανειακών συμβάσεων, καθώς και για την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.
Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή απορρόφηση και αξιοσημείωτη κοινωνική απήχηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ, ενώ η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%.
Πηγή: ΟΤ
