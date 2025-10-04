magazin
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
04 Οκτωβρίου 2025

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι δικηγόροι του Combs ζήτησαν ποινή 14 μηνών, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης τους έχει αλλάξει μετά από 13 μήνες φυλάκισης σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Νέας Υόρκης, αλλά οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή 11 ετών, επικαλούμενοι το ιστορικό του σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.

Τα παιδιά του έκλαψαν δημόσια

Εκτός από τους εισαγγελείς που περιέγραψαν λεπτομερώς την κακοποίηση του Combs προς τα θύματά του, το δικαστήριο άκουσε και πολλά από τα παιδιά του Combs, μερικά από τα οποία έκλαψαν δημόσια, τους δικηγόρους υπεράσπισης που τον χαρακτήρισαν επιδραστικό καλλιτέχνη και, τέλος, τον ίδιο τον Combs που ζήτησε συγγνώμη.

Τελικά, ο δικαστής Arun Subramanian είπε ότι απαιτείται μια σημαντική ποινή ως αποτρεπτικό μέτρο και για να σταλεί ένα μήνυμα.

Πριν ο δικαστής εκδώσει την ποινή των 50 μηνών, ο Combs απευθύνθηκε στο δικαστήριο – τα πρώτα του δημόσια λόγια από την έναρξη της δίκης.

«Μπροστά σας και μπροστά μας βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει αλλάξει. Έχει εξελιχθεί, κάτι που δεν έχουμε δει εδώ και 15 χρόνια», δήλωσε ο γιος του Combs, Quincy Brown

YouTube thumbnail

«Πήρα το μάθημά μου»

Ο Combs ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του, αναφέροντας συγκεκριμένα τις δύο πρώην φίλες του, την Casandra Ventura και την «Jane», η οποία κατέθεσε με ψευδώνυμο.

«Οι πράξεις μου ήταν αηδιαστικές, ντροπιαστικές και αρρωστημένες», είπε. «Χάθηκα στην υπερβολή, χάθηκα στο εγώ μου». Συνέχισε ζητώντας συγγνώμη από τη μητέρα και τα παιδιά του.

«Λυπάμαι πολύ. Αξίζουν κάτι καλύτερο», είπε, αναφερόμενος στα επτά παιδιά του, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παρόντα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Στη συνέχεια, ικέτευσε τον δικαστή να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, λέγοντας ότι δεν θα έθετε ποτέ ξανά σε κίνδυνο τον χρόνο που περνάει με την οικογένειά του. «Ζητώ την ευσπλαχνία σας, κύριε δικαστά. Σας ικετεύω για ευσπλαχνία», είπε ο Combs.

«Δεν έχω κανέναν να κατηγορήσω εκτός από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι πήρα το μάθημά μου».

Χρήση ναρκωτικών και σωματικής βίας

Στη σχεδόν δίμηνη ομοσπονδιακή δίκη στη Νέα Υόρκη, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Combs ότι χρησιμοποίησε τη φήμη του και το εκτεταμένο επιχειρηματικό του imperium για να διευθύνει μια εγκληματική οργάνωση και να εμπορεύεται σεξουαλικά τις πρώην κοπέλες του.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Combs εμπορευόταν σεξουαλικά γυναίκες μέσω «freak-offs», δηλαδή συναντήσεων στις οποίες πλήρωνε άνδρες συνοδούς για να κάνουν σεξ με τις κοπέλες του, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε και κινηματογραφούσε.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο Combs εξαναγκάζε τις γυναίκες σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές επαφές με τη χρήση ναρκωτικών και σωματικής βίας.

REUTERS/Jane Rosenberg

Διατήρησε μια αδιάφορη στάση

Ο Combs, 55 ετών, κρίθηκε αθώος τον Ιούλιο για τις πιο σοβαρές κατηγορίες που του αποδόθηκαν, συνωμοσία για εκβιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση των δύο πρώην συντρόφων του, της Ventura και της «Jane». Καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την άσκηση πορνείας.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Combs διατήρησε μια αδιάφορη στάση, καθισμένος στην καρέκλα του και ακούγοντας σιωπηλά καθώς οι εισαγγελείς τον κατηγορούσαν ότι κατέστρεψε τη ζωή των θυμάτων του.

Η εισαγγελέας Christy Slavik υποστήριξε ότι η αυστηρότερη ποινή ήταν πιο κατάλληλη για τη σοβαρότητα των πράξεών του. Μια ελαφρύτερη ποινή θα «άφηνε τον κατηγορούμενο να ξεφύγει από χρόνια ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης», είπε.

«Σήμερα πρόκειται για λογοδοσία και δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

Το νόμισμά του ήταν ο έλεγχος

Αναφερόμενη στις καταθέσεις των θυμάτων και στις μαρτυρίες της Ventura και της Jane, που περιέγραφαν λεπτομερώς την ενδοοικογενειακή βία στις σχέσεις τους με τον Combs, υπενθύμισε στον δικαστή τις φωτογραφίες που είδε το δικαστήριο με τα τραύματα των δύο γυναικών, τα οποία, όπως λένε, τους προκάλεσε ο Combs.

«Δεν χρειαζόταν τα χρήματα, το νόμισμά του ήταν ο έλεγχος» λέει η εισαγγελέας. «Αυτός είναι ένας κατηγορούμενος που θα αποτελεί κίνδυνο σε οποιαδήποτε ηλικία».

Ωστόσο, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο Combs «δεν είναι νταβατζής» και ότι οι κατηγορίες για πορνεία για τις οποίες καταδικάστηκε δεν ισχύουν. «Όλοι οι νταβατζήδες έχουν ένα επιβαρυντικό στοιχείο», είπε ο δικηγόρος Jason Driscoll. «Κερδίζουν χρήματα».

Η καταδίκη βασίστηκε στον νόμο Mann Act, που ψηφίστηκε το 1910, ο οποίος ποινικοποιούσε τη μεταφορά γυναικών και κοριτσιών «με σκοπό την πορνεία ή την ακολασία, ή για οποιονδήποτε άλλο ανήθικο σκοπό». Η κύρια διαφορά, σύμφωνα με τον Driscoll, είναι το χρήμα, επισημαίνοντας ότι ο Combs δεν επωφελήθηκε οικονομικά από τα αδικήματα.

YouTube thumbnail

Μη θεραπευμένο τραύμα

Η υπεράσπιση παρουσίασε τον Combs ως μεταμορφωμένο, περιγράφοντας τις θετικές συνεισφορές του στη φυλακή του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, όπου κρατείται, και αναφέροντας «μη θεραπευμένο τραύμα και σφοδρή εξάρτηση από ναρκωτικά» ως παράγοντες που επηρέασαν τη συμπεριφορά του.

«Ο κ. Combs με ενέπνευσε προσωπικά», δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισης Nicole Westmoreland στο δικαστήριο, καταπνίγοντας τα δάκρυά της. Μίλησε για το γεγονός ότι ο Combs ξεκίνησε τη δική του δισκογραφική εταιρεία και σειρά ρούχων, κάτι που, όπως είπε, ενέπνευσε και άλλους μαύρους επιχειρηματίες και μουσικούς.

Μετά από 13 μήνες στη φυλακή, ο Combs ήταν «μεταμελημένος», είπε η Westmoreland. «Κύριε Πρόεδρε, το έχει καταλάβει, απλά και ξεκάθαρα».

Ένας αλλαγμένος άνθρωπος

Τα παιδιά του Combs – μερικά από τα οποία έκλαιγαν – επιβεβαίωσαν επίσης τη μεταμόρφωσή του στη φυλακή. Σε αυτό που ήταν ίσως το πιο συγκινητικό σημείο της ημέρας, ένα από τα παιδιά τον χαρακτήρισε «αλλαγμένο άνθρωπο» και ένα άλλο ζήτησε «δεύτερη ευκαιρία» για τον πατέρα του.

Ο Combs παρακολουθούσε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του και κρύβοντας περιστασιακά το πρόσωπό του στα χέρια του.

Η Delila Combs, 18 ετών, παρακάλεσε: «Δεν μπορούμε να βλέπουμε τη μικρή μας αδελφή να μεγαλώνει χωρίς πατέρα, όπως εμείς μεγαλώσαμε χωρίς μητέρα… Σας παρακαλώ, δώστε στην οικογένειά μας την ευκαιρία να γιατρευτεί».

Στη συνέχεια, ο δικαστής Subramanian τους ευχαρίστησε, λέγοντας ότι θα τον βοηθήσουν στη λήψη της απόφασής του.

Κάτι περισσότερο από «πελάτης πορνείας»

Ο Combs θα λάβει πίστωση για την ποινή των 50 μηνών για τους περίπου 13 μήνες που έχει εκτίσει στη φυλακή πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης. Θα πρέπει επίσης να πληρώσει πρόστιμο 500.000 δολαρίων.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος του Combs, Marc Agnifilo, δήλωσε ότι η νομική ομάδα σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Στην ποινή του, ο δικαστής είπε ότι οι πράξεις του Combs ήταν κάτι περισσότερο από το να είναι «πελάτης πορνείας», όπως ισχυριζόταν η υπεράσπιση, και ότι δεν ήταν πεπεισμένος ότι ο Combs δεν θα ξαναπαραβίαζε το νόμο αν αφεθεί ελεύθερος.

Η υπεράσπιση έδειξε ένα βίντεο 15 λεπτών που ανέδειξε τα επιτεύγματα του Combs, και ο δικαστής Subramanian αναγνώρισε ότι έλαβε υπόψη τη συμμετοχή του σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και τη βοήθεια που πρόσφερε στην μαύρη κοινότητα, καθώς και τους βαθιούς οικογενειακούς του δεσμούς.

Ωστόσο, απέρριψε την περιγραφή της υπεράσπισης ότι οι σχέσεις του με την Ventura και την Jane ήταν στενές και συναινετικές. «Τις κακοποίησες σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά», είπε.

Και οι δύο γυναίκες υπέστησαν τραύματα που θα τις συνοδεύουν για όλη τους τη ζωή, είπε ο δικαστής. «Είχε τα χρήματα και την εξουσία για να συνεχίσει να το κάνει», είπε. «Αυτό ήταν υποδούλωση».

«Αυτή είναι η πραγματικότητα του τι συνέβη».

*Με στοιχεία από bbc.com

