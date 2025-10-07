Sean «Diddy» Combs: Η ομάδα του προαναγγέλει έφεση και επιτίθεται στον δικαστή – «Τίποτα δεν έχει τελειώσει»

Η αυλαία της πολύκροτης δίκης του Sean «Diddy» Combs έπεσε με μια ποινή φυλάκισης 50 μηνών –τέσσερα χρόνια και δύο μήνες– για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία. Ωστόσο η υπόθεση κάθε άλλο παρά έληξε για τη νομική ομάδα του μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας.

Ο επικεφαλής δικηγόρος του Κομπς, Μαρκ Ανιφίλο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ομοσπονδιακού δικαστή, Αρούν Σουμπραμανιάν, κατηγορώντας τον πως «ενήργησε ως 13ος ένορκος» και υποσχέθηκε πως η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό.

Ο μεγιστάνας της μουσικής θα παραμείνει στη φυλακή για επιπλέον 36 μήνες, μετά την ανακοίνωση της ποινής των 50 μηνών από τον ομοσπονδιακό δικαστήο οποίος επέλεξε μια ποινή σημαντικά μεγαλύτερη από τους 14 μήνες που ζητούσε η υπεράσπιση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ανιφίλο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά την ακροαματική διαδικασία, ο Ανιφίλο στράφηκε ευθέως κατά του δικαστή Σουμπραμανιάν. «Ο δικαστής ενήργησε ως 13ος ένορκος, ένας που δεν επιλέξαμε», δήλωσε ο Ανιφίλο.

«Υπονόμευσε την ετυμηγορία των ενόρκων», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για τη διάρκεια της ποινής βασίστηκε στην κρίση του δικαστή ότι υπήρξε στοιχείο καταναγκασμού – μια κρίση που ο Ανιφίλο θεωρεί ότι αναιρεί την αθωωτική απόφαση του σώματος ενόρκων στις κατηγορίες για σωματεμπορία.

«Η ετυμηγορία των ενόρκων ήταν ξεκάθαρη», επέμεινε ο δικηγόρος, σύμφωνα με το ABC News και άλλα μέσα ενημέρωσης. «Δεν υπήρξε σωματεμπορία, δεν υπήρξε εκβιασμός, όλα ήταν συναινετικά, όλα αφορούσαν ενήλικες, γι’ αυτό και καταδικάστηκε μόνο για το αδίκημα της πορνείας».

Ακραία μεταστροφή

Η κριτική του Ανιφίλο προκαλεί αίσθηση, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δίκης, όπου εξέφραζε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον δικαστή.

«Πιστεύω ότι ο δικαστής Σουμπραμανιάν είναι ένας πολύ δίκαιος δικαστής και εργάστηκε εξαιρετικά σκληρά για να μας δώσει την πιο δίκαιη δυνατή δίκη», είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό Variety, επαινώντας τον για τον προσεκτικό και στοχαστικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση.

Ωστόσο, η ποινή των 50 μηνών, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τους 14 μήνες που ζητούσε η υπεράσπιση, αναδεικνύει την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή 11 ετών, υποστηρίζοντας ότι η βίαιη συμπεριφορά και η κατάχρηση εξουσίας του Κομπς δικαιολογούσαν τη βαριά ποινή.

Ο δικαστής Σουμπραμανιάν, παρόλο που δεν υιοθέτησε το αίτημα των εισαγγελέων, επέλεξε μια ποινή που, όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, κρίνεται ως αποτρεπτικό μέτρο και ως απάντηση στη χρήση της δύναμης του κατηγορουμένου «για να συνθλίψει τους άλλους».

Ο Μαρκ Ανιφίλο, προαναγγέλλοντας την προσφυγή, είναι πλέον αποφασισμένος να ανατρέψει την καταδικαστική απόφαση, διαμηνύοντας πως ο αγώνας για τον Σον Κομπς μόλις ξεκίνησε.