Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
Sean «Diddy» Combs: Η πρώτη φωτογραφία του μέσα από τη φυλακή ήρθε στο φως
Φωτογραφία 01 Νοεμβρίου 2025 | 20:50

Sean «Diddy» Combs: Η πρώτη φωτογραφία του μέσα από τη φυλακή ήρθε στο φως

Ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε σε ποινή 50 μηνών για ομοσπονδιακές κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό πορνεία, ενώ απαλλάχθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες της υπόθεσης.

Η πρώτη εικόνα του Sean «Diddy» Combs πίσω από τα κάγκελα ήρθε στη δημοσιότητα. Ο καταδικασμένος για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία μουσικός επιχειρηματίας φωτογραφήθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον προαύλιο χώρο της ομοσπονδιακής φυλακής FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου μεταφέρθηκε για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής των 50 μηνών. Τη φωτογραφία δημοσίευσε πρώτο το TMZ: o Combs με σκούρο μπλε μπουφάν, σκούφο και εμφανή λευκή γενειάδα, κοιτάζει στο βάθος.

Η νέα ζωή του ατιμασμένου ράπερ

Σε αντίθεση με όσα είχε συνηθίσει, ο Combs πλέον ζει σε κοιτώνα και ακολουθεί ένα αυστηρό, λιτό πρόγραμμα.

  • Το πρωινό σερβίρεται στις 06:00, με βρώμη, φρούτο, ψωμί ολικής άλεσης, καφέ και άπαχο γάλα.
  • Το μεσημεριανό του Σαββάτου περιλαμβάνει chicken fajitas, ρύζι με κόλιανδρο και μαύρα φασόλια.
  • Το δείπνο στις 16:00 κινείται ανάμεσα σε ροστ μπιφ ή φακές, πουρέ πατάτας και λαχανικά με σάλτσα.

Η συγκεκριμένη φυλακή είναι χαμηλής ασφαλείας και προσφέρει το πρόγραμμα απεξάρτησης RDAP, το οποίο ζήτησε η νομική ομάδα του. Ο δικαστής έχει ήδη συστήσει ο Combs να αξιολογηθεί για ένταξη.

Η ποινή του

Ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό πορνεία. Απαλλάχθηκε όμως από τις σοβαρότερες κατηγορίες περί sex trafficking και εγκληματικής οργάνωσης, που θα μπορούσαν να επιφέρουν ισόβια.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει 11 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ο Combs «δεν έδειξε μεταμέλεια». Η υπεράσπιση πίεζε για ποινή 14 μηνών. Η ομάδα του έχει ήδη καταθέσει έφεση.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Federal Bureau of Prisons, η προβλεπόμενη αποφυλάκισή του είναι στις 8 Μαΐου 2028, ενώ ενδέχεται να αποφυλακιστεί νωρίτερα λόγω καλής διαγωγής. Ο Combs βρίσκεται υπό κράτηση από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024, όταν συνελήφθη σε ξενοδοχείο του Μανχάταν.

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Τραύμα 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή
Ετήσιο πάρτι 01.11.25

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»
Ποιος δεν χειροκρότησε 01.11.25

«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»

«Αν έχεις χρήματα, χρησιμοποίησέ τα για κάτι καλό. Ίσως δώσε τα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη», είπε μεταξύ άλλων η Μπίλι Άιλις απευθυνόμενη στους Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Πρισίλα Τσαν, Χέιλι Μπίμπερ μεταξύ άλλων

Σύνταξη
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Φόρος τιμής 31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City
Go Fun 31.10.25

«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City

Η Κιμ Κατράλ, η ηθοποιός που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της αθυρόστομης και ακαταμάχητης Σαμάνθα Τζόουνς στη σειρά Sex And The City, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
«Είναι εκρηκτική» 31.10.25

Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» – Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα
Βαθμός δυσκολίας 31.10.25

«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» - Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε ότι οι ενθουσιώδεις εορτασμοί των γενεθλίων του προκάλεσαν προβλήματα στο πλατό της ταινίας του Σπίλμπεργκ, Minority Report, το 2002.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας
Συμβαίνει 31.10.25

Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που οι ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, που έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και πλέον έγιναν γνωστοί και οι λόγοι του χωρισμού.

Σύνταξη
«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia
«Άμεσος κίνδυνος» 31.10.25

«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia

Σκληρή δικαστική μάχη για την επιμέλεια του ενός έτους γιου της τραγουδίστριας Sia, με αλληλοκατηγορίες για εξαρτήσεις και έρευνα των αρχών για παράνομο υλικό

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία, όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ και πήραν… στο κυνήγι παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
Τεχνητή νοημοσύνη 01.11.25

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 00:45

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
