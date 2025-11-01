Sean «Diddy» Combs: Η πρώτη φωτογραφία του μέσα από τη φυλακή ήρθε στο φως

Η πρώτη εικόνα του Sean «Diddy» Combs πίσω από τα κάγκελα ήρθε στη δημοσιότητα. Ο καταδικασμένος για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία μουσικός επιχειρηματίας φωτογραφήθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον προαύλιο χώρο της ομοσπονδιακής φυλακής FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου μεταφέρθηκε για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής των 50 μηνών. Τη φωτογραφία δημοσίευσε πρώτο το TMZ: o Combs με σκούρο μπλε μπουφάν, σκούφο και εμφανή λευκή γενειάδα, κοιτάζει στο βάθος.

Η νέα ζωή του ατιμασμένου ράπερ

Σε αντίθεση με όσα είχε συνηθίσει, ο Combs πλέον ζει σε κοιτώνα και ακολουθεί ένα αυστηρό, λιτό πρόγραμμα.

Το πρωινό σερβίρεται στις 06:00, με βρώμη, φρούτο, ψωμί ολικής άλεσης, καφέ και άπαχο γάλα.

Το μεσημεριανό του Σαββάτου περιλαμβάνει chicken fajitas, ρύζι με κόλιανδρο και μαύρα φασόλια.

Το δείπνο στις 16:00 κινείται ανάμεσα σε ροστ μπιφ ή φακές, πουρέ πατάτας και λαχανικά με σάλτσα.

Η συγκεκριμένη φυλακή είναι χαμηλής ασφαλείας και προσφέρει το πρόγραμμα απεξάρτησης RDAP, το οποίο ζήτησε η νομική ομάδα του. Ο δικαστής έχει ήδη συστήσει ο Combs να αξιολογηθεί για ένταξη.

Η ποινή του

Ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό πορνεία. Απαλλάχθηκε όμως από τις σοβαρότερες κατηγορίες περί sex trafficking και εγκληματικής οργάνωσης, που θα μπορούσαν να επιφέρουν ισόβια.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει 11 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ο Combs «δεν έδειξε μεταμέλεια». Η υπεράσπιση πίεζε για ποινή 14 μηνών. Η ομάδα του έχει ήδη καταθέσει έφεση.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Federal Bureau of Prisons, η προβλεπόμενη αποφυλάκισή του είναι στις 8 Μαΐου 2028, ενώ ενδέχεται να αποφυλακιστεί νωρίτερα λόγω καλής διαγωγής. Ο Combs βρίσκεται υπό κράτηση από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024, όταν συνελήφθη σε ξενοδοχείο του Μανχάταν.