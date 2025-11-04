Sean «Diddy» Combs: Η έφεση που μπορεί να τον βγάλει από τη φυλακή πριν το 2028
Ο Sean «Diddy» Combs, που μέχρι χθες αντιμετώπιζε την προοπτική να σαπίσει στη φυλακή, βλέπει ξαφνικά τις πόρτες να μισανοίγουν: έφεση-εξπρές, καλύτερες συνθήκες και πιθανή μείωση ποινής.
Ο Sean «Diddy» Combs, ένας άνθρωπος βουτηγμένος σε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και εξαναγκασμό, δείχνει να παραμένει προνομιούχος ακόμη και μέσα στη φυλακή. Παρότι καταδικάστηκε σε 50 μήνες, ο άλλοτε «απρόσιτος» Diddy παίρνει τον έναν ευνοϊκό χειρισμό μετά τον άλλο: μεταγωγή σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας και τώρα επίσπευση της έφεσης — μια πολυτέλεια που σπάνια δίνεται σε κρατούμενους.
Οι αλλαγές
Λίγο αφότου έφυγε από το σκληρό Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν και μεταφέρθηκε στο Fort Dix, σε ένα πολύ πιο «άνετο» σωφρονιστικό περιβάλλον, το ομοσπονδιακό εφετείο του έκανε ακόμη ένα δώρο: ενέκρινε το αίτημα των δικηγόρων του ώστε η έφεση να εξεταστεί γρήγορα. Σε ένα δικαστικό σύστημα όπου οι υποθέσεις συνήθως «σέρνονται» για χρόνια, ο Combs ουσιαστικά μπήκε σε σειρά προτεραιότητας.
Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο: η επίσπευση σημαίνει ότι το δικαστήριο δεσμεύτηκε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, άρα δεν μπορεί να «ξεχαστεί» η υπόθεση σε ένα συρτάρι. Έτσι, μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2025 η υπεράσπισή του πρέπει να παραδώσει επίσημα τους λόγους της έφεσης, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2026 η Εισαγγελία πρέπει να απαντήσει, και μέχρι τις 13 Μαρτίου 2026 η πλευρά του Combs έχει δικαίωμα ανταπάντησης. Έπειτα, τον Απρίλιο του 2026, θα γίνει η προφορική ακρόαση.
Η αποφυλάκιση
Η αποφυλάκισή του, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, είναι προγραμματισμένη για 8 Μαΐου 2028. Στις 3 Οκτωβρίου καταδικάστηκε σε τετραετή ποινή για «μεταφορά με σκοπό συμμετοχή σε πορνεία». Για τις πολύ σοβαρότερες κατηγορίες — trafficking και εγκληματικής οργάνωσης— αθωώθηκε. Αυτό προκάλεσε οργή, καθώς δεκάδες γυναίκες έχουν καταθέσει μηνύσεις και καταγγελίες για εξαναγκασμό, κακοποίηση και χειρισμό τους μέσα σε ένα πλαίσιο που θυμίζει κακοποιητικό δίκτυο με κανόνες και «συναντήσεις».
Επιπλέον, ο δικαστής του επέβαλε πρόστιμο 500.000 δολαρίων και πέντε χρόνια επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του.
Η δικηγόρος του, Alexandra Shapiro, όχι μόνο δεν έδειξε διάθεση αυτοκριτικής, αλλά επιτέθηκε στην εισαγγελία, λέγοντας ότι η έφεση θα αμφισβητήσει «την κατάχρηση του διαβόητου Mann Act για συναινετικό σεξ μεταξύ ενηλίκων». Έριξε έτσι «αλάτι» στην πληγή μιας υπόθεσης που έχει στιγματιστεί από καταγγελίες γυναικών.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, η νέα φυλακή του Combs απέχει πολύ από το προηγούμενο περιβάλλον. Το Fort Dix είναι χαμηλής ασφαλείας, με 4.000 κρατούμενους και πρόσβαση σε προγράμματα «καλής διαγωγής», απεξάρτησης και διαχείρισης θυμού. Αν τα παρακολουθήσει και «συμμορφωθεί», μπορεί να κόψει μήνες από την ποινή του — πριν καν εξεταστεί η έφεση.
*Mε πληροφορίες από: Deadline
