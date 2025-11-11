VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα

Ο Sean «Diddy» Combs φαίνεται να απολαμβάνει μία από τις πιο προνομιούχες θέσεις μέσα στη φυλακή Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου εκτίει ποινή άνω των τεσσάρων ετών για κατηγορίες σχετικές με πορνεία. Σύμφωνα με έγγραφα που αποκάλυψε αποκλειστικά το CBS News, ο Combs έχει τοποθετηθεί ως βοηθός ιερέα στο παρεκκλήσι της φυλακής — μια θέση με κύρος και πρόσβαση σε ιδιωτικό χώρο εργασίας. Ο εκπρόσωπός του αναφέρει ότι εργάζεται στη βιβλιοθήκη του παρεκκλησίου και περιγράφει το περιβάλλον ως «ζεστό και σεβαστικό».

To πρόγραμμα απεξάρτησης

Παράλληλα, έχει ενταχθεί στο RDAP, το πιο εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης των ομοσπονδιακών φυλακών, στο οποίο δεν γίνονται δεκτοί όλοι οι κρατούμενοι από την αρχή. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να μειώσει την ποινή έως και κατά έναν χρόνο. Σε επιστολή προς τον δικαστή πριν από την καταδίκη του, ο Diddy είχε επικαλεστεί χρόνια χρήση ουσιών και δήλωσε ότι είναι «νηφάλιος για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια».

«Σοβαρή ένδειξη αδιαφορίας για τους κανόνες»

Λίγες ημέρες μετά την άφιξή του, ο Diddy υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα λόγω τηλεφωνικής κλήσης. Σύμφωνα με τα έγγραφα, κάλεσε μια γυναίκα από την προεγκεκριμένη λίστα του — όμως στη διάρκεια της συνομιλίας της ζήτησε να προσθέσει στη γραμμή και έναν τρίτο άνθρωπο, ο οποίος φέρεται να ήταν συνεργάτης του νομικού του επιτελείου. Οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί απαγορεύουν ρητά την προσθήκη τρίτων σε κλήση κρατουμένου, γι’ αυτό και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εισηγήθηκαν να του αφαιρεθούν για 90 ημέρες τα δικαιώματα τηλεφώνου και αγορών από το κυλικείο — η εισήγηση καταχωρήθηκε την ημέρα των 56ων γενεθλίων του.

Πηγή που γνωρίζει την έρευνα χαρακτήρισε την παράβαση «σοβαρή ένδειξη αδιαφορίας για τους κανόνες». Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Diddy υποστήριξε ότι επρόκειτο για «διαδικαστική κλήση που καλύπτεται από το απόρρητο δικηγόρου–πελάτη».

*Με πληροφορίες από: CBS News