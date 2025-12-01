«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές

Το Netflix κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το «Diddy: The Reckoning», μια σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων δια χειρός του ράπερ 50 Cent και της βραβευμένης με Emmy σκηνοθέτιδας Αλεξάντρια Στέιπλετον, που εξετάζει την άνοδο και την πτώση του Sean Combs.

Η επίσημη σύνοψη της σειράς κάνει λόγο για μια βουτιά στην ζωή «του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και του καταδικασμένου εγκληματία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Combs κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία νωρίτερα φέτος, αλλά απέφυγε τις τρεις πιο σοβαρές, οι οποίες περιελάμβαναν sex trafficking και εκβιασμό.

«Χάνουμε»

Το νέο τρέιλερ ξεκινά με πλάνα του Diddy έξι ημέρες πριν τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024, καθώς λέει σε κάποιον στο τηλέφωνο: «Πρέπει να βρούμε κάποιον που θα συνεργαστεί μαζί μας και που ξέρει από βρωμοδουλειές. Χάνουμε».

Σε άλλο σημείο του τρέιλερ ακούγεται ένας νεότερος Diddy να λέει: «Στη ζωή θα συναντήσεις κακούς και καλούς ανθρώπους. Πρέπει να διαλέξεις πλευρά».

«Ως γυναίκα που δραστηριοποιείται στον κλάδο και έχοντας ζήσει το κίνημα #MeToo — βλέποντας γίγαντες της μουσικής και του κινηματογράφου να δικάζονται και γνωρίζοντας την έκβαση των υποθέσεων… Όταν η Cassie απέσυρε την αγωγή της, σκέφτηκα ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκατομμύρια διαφορετικές κατευθύνσεις», δήλωσε η σκηνοθέτις Αλεξάντρια Στέιπλετον στο Tudum. «Αναρωτήθηκα πώς βρήκε το θάρρος να μιλήσει δημόσια [για τα όσα φέρεται να έπραξε] ένας μεγιστάνας όπως ο Sean Combs. Ως σκηνοθέτις, κατάλαβα αμέσως ότι ήταν μια δοκιμασία για το αν έχουμε αλλάξει ως κοινωνία, στο βαθμό που μπορούμε να επεξεργαστούμε κατηγορίες όπως αυτή με δίκαιο τρόπο».

«Δεν πρόκειται μόνο για την ιστορία του Sean Combs ή την ιστορία της Cassie, ή την ιστορία οποιουδήποτε από τα θύματα, ή τις κατηγορίες εναντίον του, ή τη δίκη», πρόσθεσε. «Τελικά, αυτή η ιστορία είναι ένας καθρέφτης [που αντανακλά εμάς] ως κοινό[…] Ελπίζω [αυτό το ντοκιμαντέρ] να είναι ένα καμπανάκι για το πώς εξιδανικεύουμε τους διάσημους και να καταλάβουμε ότι όλοι είναι ανθρώπινα όντα».

Σύμφωνα με το Netflix: «Η σειρά ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει προσωπικές στιγμές, που γυρίστηκαν με τη γνώση του Combs, κατά τη διάρκεια των έξι ημερών που προηγήθηκαν της σύλληψης και της απαγγελίας κατηγοριών εναντίον του. Εκείνη την περίοδο, ο Combs βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή έρευνα».

Η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Aubrey O’Day, μέλος του συγκροτήματος Danity Kane, και ένορκοι που συμμετείχαν στη δίκη του Combs νωρίτερα φέτος.

Το «Sean Combs: The Reckoning» κάνει πρεμιέρα στις 2 Δεκεμβρίου στο Netflix.

Δείτε το τρέιλερ

*Mε πληροφορίες από: Variety