Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Culture Live 25 Νοεμβρίου 2025 | 23:50

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Η πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του ράπερ 50 Cent για τον Diddy, κατά κόσμον Sean Combs, στο Netflix έχει πλέον επίσημο τίτλο — «Sean Combs: The Reckoning» — και θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Δεκεμβρίου.

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια διάρκειας μιας ώρας, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» σκηνοθετήθηκε από την Άλεξ Στέιπλτον και επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

«Δεν μπορείς να συνεχίζεις να πληγώνεις τους ανθρώπους και να μην συμβαίνει τίποτα», λέει ο Αμερικανός ηθοποιός Μαρκ Κάρι σε ένα σύντομο teaser για τη σειρά. «Είναι απλώς θέμα χρόνου», προσθέτει.

«Υπόκοσμος και βασίλειο»

Ο 50 Cent, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Curtis Jackson, και ο Combs είναι ορκισμένοι εχθροί εδώ και χρόνια, με τον Jackson να χλευάζει τον Combs στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης του, στην οποία ο Combs καταδικάστηκε για μεταφορά με σκοπό την πορνεία και αθωώθηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εκβιασμό.

Τον Οκτώβριο, ο Combs καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση και αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Μάιο του 2028.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά «αποτελεί μια συγκλονιστική έρευνα για τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, τον θρύλο της μουσικής και τον καταδικασμένο εγκληματία. Γεννημένος με μια ακόρεστη δίψα για διασημότητα και ένα ταλέντο στο να εντοπίζει ταλέντα, ο Combs ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της μουσικής βιομηχανίας με την Bad Boy Entertainment και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της χιπ-χοπ στη μαζική ποπ κουλτούρα και στην έναρξη της καριέρας δεκάδων καλλιτεχνών που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά, όπως οι The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Jodeci και Danity Kane. Όμως, όπως περιγράφουν λεπτομερώς οι πρώην συνεργάτες, οι παιδικοί του φίλοι, οι καλλιτέχνες και οι υπάλληλοί του, κάτι πιο σκοτεινό άρχισε να χρωματίζει τις φιλοδοξίες του. Μέσα από εκρηκτικό, πρωτότυπο υλικό, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών συνεντεύξεων με άτομα που κάποτε ανήκαν στον κύκλο του, αυτό το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία ενός ισχυρού, δραστήριου άνδρα και του χρυσού του βασιλείου — αλλά και του υποκόσμου που κρυβόταν ακριβώς κάτω από την επιφάνεια».

YouTube thumbnail

*Με πληροφορίες από: Variety

