Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Αν έχετε παρατηρήσει μια αυξημένη αίσθηση αγωνίας της χιλιετίας στον αέρα πρόσφατα, είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι το Friends φεύγει από το Netflix αυτό το μήνα. Και, αναγνώστη, οι θαυμαστές δεν το έχουν πάρει καλά» σχολιάζει ο Stuart Heritage στον Guardian.

«Είμαι απολύτως εξοργισμένος», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter όταν άκουσε τα νέα. «Ακυρώνω τη συνδρομή μου στο Netflix», έγραψε οργισμένος ένας άλλος. Ένας τρίτος, καταφέρνοντας ταυτόχρονα να αποτυπώσει τη διάθεση ολόκληρης της χώρας της Αγγλίας διατηρώντας μια υγιή αίσθηση προοπτικής, έγραψε με κεφαλαία: «Γαμώτο, η σειρά Friends φεύγει από το Netflix στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι στο διάολο θα κάνω για να χαλαρώσω, αυτή η σειρά με βοηθούσε να κοιμηθώ από την παιδική μου ηλικία, τι εννοείς ότι φεύγει από το Netflix, λυπάμαι αλλά όχι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Goss.ie (@goss.ie)

Στο χείλος της απελπισίας

Δυστυχώς, είναι αλήθεια. Στις 30 Δεκεμβρίου, το Friends θα φύγει από το Netflix, όπου προβάλλονταν από το 2015. Αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη, καθώς οι σειρές έχουν την τάση να μετακινούνται από τη μία υπηρεσία streaming στην άλλη.

«Θυμάμαι που προσπάθησα να ξαναδώ το Mad Men πριν από μερικά χρόνια, μια ιδέα που κατέληξε σε ένα παιχνίδι α-μπε-μπα-μπλομ, καθώς μετακινούνταν από το Sky στο Netflix κι ένας Θεός ξέρει πού αλλού. Είναι απλώς μέρος του σύγχρονου τοπίου» συνεχίζει ο Stuart Heritage.

«Ωστόσο, το γεγονός ότι η σειρά Friends, από όλες τις σειρές, ήταν αυτή που έσπρωξε τους ανθρώπους στο χείλος της απελπισίας άμα τη εξαφάνισή της, λέει πολλά για την τηλεόραση το 2025. Καταρχάς, η σειρά Friends είναι απολύτως αθάνατη.

»Το φινάλε προβλήθηκε πριν από 21 χρόνια, και παρόλα αυτά, παρά τις αλλαγές στις προτιμήσεις, τα πιο φρέσκα σενάρια, τις περισσότερες επιλογές, εξακολουθεί να είναι τόσο δημοφιλής που η εφημερίδα Independent την αποκάλεσε πρόσφατα “τη σειρά με τις περισσότερες επαναλήψεις στο Netflix”» συμπληρώνει.

Tο Friends είναι ένα ανακουφιστικό φόντο που μπορούν να παρακολουθούν ενώ κάνουν άλλα πράγματα. Περάστε λίγο χρόνο στο X και θα δείτε ανθρώπους να μιλάνε για το Friends ενώ τρώνε, μελετούν ή κάνουν δουλειές στο σπίτι

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Co Magazine (@comagazine_)

Η Warner Bros πρόκειται να λανσάρει το HBO Max στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι το Friends έχει μεγάλη αξία. Το 2018, το Netflix έπρεπε να επαναδιαπραγματευτεί για να διατηρήσει τη σειρά στο παγκόσμιο πρόγραμμα της και έπρεπε να πληρώσει 80-100 εκατομμύρια δολάρια για να το κάνει. Αυτή ήταν μια συμφωνία ενός έτους. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό εξακολουθούσε να αποτελεί μια καλή συμφωνία για όλους τους εμπλεκόμενους.

«Ακόμη και στο υψηλότερο άκρο, το ποσό αυτό ήταν μικρότερο από το 1% των εσόδων της Netflix το 2018, και η σειρά Friends κατέληξε να γίνει η πιο δημοφιλής σειρά σε οποιαδήποτε υπηρεσία streaming στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη χρονιά» συνεχίζει ο Stuart Heritage.

«Αλλά τώρα ζούμε σε μια εποχή πολέμων streaming, με πολλές πλατφόρμες να παλεύουν με νύχια και δόντια για κάθε συνδρομητή που μπορούν να αποκτήσουν. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Friends φεύγει πραγματικά από το Netflix. Το Friends είναι μια σειρά της Warner Bros. Η Warner Bros πρόκειται να λανσάρει το HBO Max στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά. Αναμφισβήτητα, καμία άλλη σειρά δεν θα είναι σε θέση να προσελκύσει συνδρομητές όπως το Friends. Είναι λοιπόν απολύτως λογικό από επιχειρηματική άποψη το HBO Max να διεκδικήσει το Friends ως δικό του».

Είναι μια σειρά που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν τη ΔΕΠΥ τους. Είναι ένα βοήθημα για τον ύπνο

Θέμα ρουτίνας

Εκτός από αυτό, η αναταραχή παρέχει επίσης μια μικρή εικόνα για το πώς οι άνθρωποι παρακολουθούν πραγματικά την τηλεόραση. Πολύ λίγοι θαυμαστές είναι αναστατωμένοι επειδή το Friends είναι μια καλή σειρά. Αντίθετα, είναι απογοητευμένοι επειδή η ρουτίνα τους έχει διαταραχθεί.

Για αυτούς, το Friends είναι ένα ανακουφιστικό φόντο που μπορούν να παρακολουθούν ενώ κάνουν άλλα πράγματα. Περάστε λίγο χρόνο στο X και θα δείτε ανθρώπους να μιλάνε για το Friends ενώ τρώνε, μελετούν ή κάνουν δουλειές στο σπίτι. Είναι μια σειρά που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν τη ΔΕΠΥ τους. Είναι ένα βοήθημα για τον ύπνο.

Και αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί ένα από τα πιο εκπληκτικά πράγματα για το Friends ήταν πάντα η αποτελεσματικότητά του. Δεν είναι μια σειρά που πήρε ρίσκα ή έπαιξε με τη δομή.

Είναι μια σειρά όπου έξι ελκυστικοί άνθρωποι εκσφενδονίζουν αστεία με πολύ συγκεκριμένο ρυθμό για πάνω από 20 λεπτά. Το κοινό στο στούντιο γελάει. Κάθε λίγα λεπτά ακούγεται μια εκρηκτική μουσική. Υπάρχει ένα μοτίβο, ένας ανακουφιστικός ρυθμός στον οποίο μπορείς να ρυθμίσεις το βιολογικό σου ρολόι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Radio Times (@radiotimes)

Μήπως;

«Ωστόσο, αυτό έχει ξανασυμβεί» σχολιάζει ο Stuart Heritage. «Υπήρχε μια εποχή που το Friends ήταν βασικό πρόγραμμα του E4, με επεισόδια που προβάλλονταν σχεδόν όλο το 24ωρο. Το Friends έφυγε από το E4 το 2011 και τότε υπήρξε παρόμοια κατακραυγή. “Το E4 είναι νεκρό!” φώναζαν οι άνθρωποι στα φόρουμ. “Μήπως το Channel 4 καεί όλες τις γέφυρες του;”.

»Σε μια κίνηση πολύ χαρακτηριστική για το 2011, υπήρξε ακόμη και μια διαδικτυακή petición για να το σώσει από τη μετακίνηση στο Comedy Central. Σε μια κίνηση ακόμη πιο χαρακτηριστική για το 2011, η petición έλαβε 81 υπογραφές».

Τελικά;

«Το θέμα είναι ότι όλοι επέζησαν από αυτό. Το E4 συνέχισε να λειτουργεί. Το Friends μετακόμισε. Οι θαυμαστές το βρήκαν ξανά. Το γεγονός ότι φεύγει από το Netflix δεν σημαίνει ότι είναι το τέλος του κόσμου.

»Εξάλλου, ζούμε σε μια εποχή τόσο επιθετικής ενοποίησης των μέσων ενημέρωσης που το Netflix μπορεί να καταλήξει να κατέχει το τμήμα streaming της Warner Bros, για το οποίο υπέβαλε προσφορά τον περασμένο μήνα. Αν πετύχει, πιθανότατα θα κατέχει ξανά το Friends μέχρι τα Χριστούγεννα. Ίσως δεν πρέπει να ακυρώσετε ακόμα τη συνδρομή σας» καταλήγει ο Stuart Heritage στον Guardian.

*Με στοιχεία από theguardian.com