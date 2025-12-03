magazin
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 19:57
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του Μετρό - Κανονικά τα δρομολόγια
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
Fizz 03 Δεκεμβρίου 2025 | 21:00

Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Μετά από μια δεκαετία, η αγαπημένη σειρά των Gen X και των Millennial φεύγει από το streaming service του Netflix, προκαλώντας απειλές για ακύρωση συνδρομών. Αλλά θα εξαφανιστεί πραγματικά το Friends, τελικά;» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Spotlight

«Αν έχετε παρατηρήσει μια αυξημένη αίσθηση αγωνίας της χιλιετίας στον αέρα πρόσφατα, είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι το Friends φεύγει από το Netflix αυτό το μήνα. Και, αναγνώστη, οι θαυμαστές δεν το έχουν πάρει καλά» σχολιάζει ο Stuart Heritage στον Guardian.

«Είμαι απολύτως εξοργισμένος», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter όταν άκουσε τα νέα. «Ακυρώνω τη συνδρομή μου στο Netflix», έγραψε οργισμένος ένας άλλος. Ένας τρίτος, καταφέρνοντας ταυτόχρονα να αποτυπώσει τη διάθεση ολόκληρης της χώρας της Αγγλίας διατηρώντας μια υγιή αίσθηση προοπτικής, έγραψε με κεφαλαία: «Γαμώτο, η σειρά Friends φεύγει από το Netflix στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι στο διάολο θα κάνω για να χαλαρώσω, αυτή η σειρά με βοηθούσε να κοιμηθώ από την παιδική μου ηλικία, τι εννοείς ότι φεύγει από το Netflix, λυπάμαι αλλά όχι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Goss.ie (@goss.ie)

Στο χείλος της απελπισίας

Δυστυχώς, είναι αλήθεια. Στις 30 Δεκεμβρίου, το Friends θα φύγει από το Netflix, όπου προβάλλονταν από το 2015. Αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη, καθώς οι σειρές έχουν την τάση να μετακινούνται από τη μία υπηρεσία streaming στην άλλη.

«Θυμάμαι που προσπάθησα να ξαναδώ το Mad Men πριν από μερικά χρόνια, μια ιδέα που κατέληξε σε ένα παιχνίδι α-μπε-μπα-μπλομ, καθώς μετακινούνταν από το Sky στο Netflix κι ένας Θεός ξέρει πού αλλού. Είναι απλώς μέρος του σύγχρονου τοπίου» συνεχίζει ο Stuart Heritage.

«Ωστόσο, το γεγονός ότι η σειρά Friends, από όλες τις σειρές, ήταν αυτή που έσπρωξε τους ανθρώπους στο χείλος της απελπισίας άμα τη εξαφάνισή της, λέει πολλά για την τηλεόραση το 2025. Καταρχάς, η σειρά Friends είναι απολύτως αθάνατη.

»Το φινάλε προβλήθηκε πριν από 21 χρόνια, και παρόλα αυτά, παρά τις αλλαγές στις προτιμήσεις, τα πιο φρέσκα σενάρια, τις περισσότερες επιλογές, εξακολουθεί να είναι τόσο δημοφιλής που η εφημερίδα Independent την αποκάλεσε πρόσφατα “τη σειρά με τις περισσότερες επαναλήψεις στο Netflix”» συμπληρώνει.

Tο Friends είναι ένα ανακουφιστικό φόντο που μπορούν να παρακολουθούν ενώ κάνουν άλλα πράγματα. Περάστε λίγο χρόνο στο X και θα δείτε ανθρώπους να μιλάνε για το Friends ενώ τρώνε, μελετούν ή κάνουν δουλειές στο σπίτι

Η Warner Bros πρόκειται να λανσάρει το HBO Max στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι το Friends έχει μεγάλη αξία. Το 2018, το Netflix έπρεπε να επαναδιαπραγματευτεί για να διατηρήσει τη σειρά στο παγκόσμιο πρόγραμμα της και έπρεπε να πληρώσει 80-100 εκατομμύρια δολάρια για να το κάνει. Αυτή ήταν μια συμφωνία ενός έτους. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό εξακολουθούσε να αποτελεί μια καλή συμφωνία για όλους τους εμπλεκόμενους.

«Ακόμη και στο υψηλότερο άκρο, το ποσό αυτό ήταν μικρότερο από το 1% των εσόδων της Netflix το 2018, και η σειρά Friends κατέληξε να γίνει η πιο δημοφιλής σειρά σε οποιαδήποτε υπηρεσία streaming στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη χρονιά» συνεχίζει ο Stuart Heritage.

«Αλλά τώρα ζούμε σε μια εποχή πολέμων streaming, με πολλές πλατφόρμες να παλεύουν με νύχια και δόντια για κάθε συνδρομητή που μπορούν να αποκτήσουν. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Friends φεύγει πραγματικά από το Netflix. Το Friends είναι μια σειρά της Warner Bros. Η Warner Bros πρόκειται να λανσάρει το HBO Max στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά. Αναμφισβήτητα, καμία άλλη σειρά δεν θα είναι σε θέση να προσελκύσει συνδρομητές όπως το Friends. Είναι λοιπόν απολύτως λογικό από επιχειρηματική άποψη το HBO Max να διεκδικήσει το Friends ως δικό του».

Είναι μια σειρά που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν τη ΔΕΠΥ τους. Είναι ένα βοήθημα για τον ύπνο

YouTube thumbnail

Θέμα ρουτίνας

Εκτός από αυτό, η αναταραχή παρέχει επίσης μια μικρή εικόνα για το πώς οι άνθρωποι παρακολουθούν πραγματικά την τηλεόραση. Πολύ λίγοι θαυμαστές είναι αναστατωμένοι επειδή το Friends είναι μια καλή σειρά. Αντίθετα, είναι απογοητευμένοι επειδή η ρουτίνα τους έχει διαταραχθεί.

Για αυτούς, το Friends είναι ένα ανακουφιστικό φόντο που μπορούν να παρακολουθούν ενώ κάνουν άλλα πράγματα. Περάστε λίγο χρόνο στο X και θα δείτε ανθρώπους να μιλάνε για το Friends ενώ τρώνε, μελετούν ή κάνουν δουλειές στο σπίτι. Είναι μια σειρά που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν τη ΔΕΠΥ τους. Είναι ένα βοήθημα για τον ύπνο.

Και αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί ένα από τα πιο εκπληκτικά πράγματα για το Friends ήταν πάντα η αποτελεσματικότητά του. Δεν είναι μια σειρά που πήρε ρίσκα ή έπαιξε με τη δομή.

Είναι μια σειρά όπου έξι ελκυστικοί άνθρωποι εκσφενδονίζουν αστεία με πολύ συγκεκριμένο ρυθμό για πάνω από 20 λεπτά. Το κοινό στο στούντιο γελάει. Κάθε λίγα λεπτά ακούγεται μια εκρηκτική μουσική. Υπάρχει ένα μοτίβο, ένας ανακουφιστικός ρυθμός στον οποίο μπορείς να ρυθμίσεις το βιολογικό σου ρολόι.

Μήπως;

«Ωστόσο, αυτό έχει ξανασυμβεί» σχολιάζει ο Stuart Heritage. «Υπήρχε μια εποχή που το Friends ήταν βασικό πρόγραμμα του E4, με επεισόδια που προβάλλονταν σχεδόν όλο το 24ωρο. Το Friends έφυγε από το E4 το 2011 και τότε υπήρξε παρόμοια κατακραυγή. “Το E4 είναι νεκρό!” φώναζαν οι άνθρωποι στα φόρουμ. “Μήπως το Channel 4 καεί όλες τις γέφυρες του;”.

»Σε μια κίνηση πολύ χαρακτηριστική για το 2011, υπήρξε ακόμη και μια διαδικτυακή petición για να το σώσει από τη μετακίνηση στο Comedy Central. Σε μια κίνηση ακόμη πιο χαρακτηριστική για το 2011, η petición έλαβε 81 υπογραφές».

Τελικά;

«Το θέμα είναι ότι όλοι επέζησαν από αυτό. Το E4 συνέχισε να λειτουργεί. Το Friends μετακόμισε. Οι θαυμαστές το βρήκαν ξανά. Το γεγονός ότι φεύγει από το Netflix δεν σημαίνει ότι είναι το τέλος του κόσμου.

»Εξάλλου, ζούμε σε μια εποχή τόσο επιθετικής ενοποίησης των μέσων ενημέρωσης που το Netflix μπορεί να καταλήξει να κατέχει το τμήμα streaming της Warner Bros, για το οποίο υπέβαλε προσφορά τον περασμένο μήνα. Αν πετύχει, πιθανότατα θα κατέχει ξανά το Friends μέχρι τα Χριστούγεννα. Ίσως δεν πρέπει να ακυρώσετε ακόμα τη συνδρομή σας» καταλήγει ο Stuart Heritage στον Guardian.

*Με στοιχεία από theguardian.com

World
Αγορές: Ο χρησμός της Barclays για το 2026 – Τι βλέπει για ΗΠΑ και Ευρώπη 

Αγορές: Ο χρησμός της Barclays για το 2026 – Τι βλέπει για ΗΠΑ και Ευρώπη 

Τράπεζες
S&P: Υπό θετική παρακολούθηση η Eurobank, σταθερό το outlook

S&P: Υπό θετική παρακολούθηση η Eurobank, σταθερό το outlook

inWellness
inTown
Stream magazin
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
Fizz 02.12.25

«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχε πληροφορίες» – Διάσημος συγγραφέας κάνει συγκλονιστική δήλωση για το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε
Θρίλερ 02.12.25

«Είχε πληροφορίες» - Διάσημος συγγραφέας κάνει συγκλονιστική δήλωση για το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε

Ο Αμερικανός συγγραφέας Τζέιμς Πάτερσον πιστεύει ότι η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε και λέει ότι η διάσημη ηθοποιός «περπατούσε σε πολύ επικίνδυνα νερά».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»
100 χρόνια 02.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»

Λίγες ημέρες προτού γίνει 100 ετών, ο γνωστός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι παραμέλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του για χάρη της καριέρας του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι ή δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία το Die Hard τελικά; – Η απόφαση του βρετανικού κοινού
Ποπ κουλτούρα 02.12.25

Είναι ή δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία το Die Hard τελικά; - Η απόφαση του βρετανικού κοινού

Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει επίσης την αγαπημένη εορταστική ταινία των Βρετανών, τις απόψεις τους για τις συγκινητικές ταινίες και τις οικογενειακές εξόδους στο σινεμά, καθώς και αν τελικά το Die Hard είναι χριστουγεννιάτικη ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν με μεγάλο, ζωηρό κόκκινο καπέλο στα 91 της ομολογεί το μυστικό της μακροζωίας
Αισιοδοξία 02.12.25

Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν με μεγάλο, ζωηρό κόκκινο καπέλο στα 91 της ομολογεί το μυστικό της μακροζωίας

Στις 29 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπου απόλαυσε ένα γεύμα με την βοηθό της στο Kristy's Village Cafe, η 91χρονη Σίρλεϊ ΜακΛέιν έκανε εντύπωση με το μεγάλο κόκκινο καπέλο της και τα καφέ γυαλιά ηλίου με χρωματικό ντεγκραντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»
Fizz 02.12.25

Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Στο Φεστιβάλ Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή και ευκαιρία, τονίζοντας πως «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει»

Σύνταξη
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
Δηλητήριο online 01.12.25

Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα

LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπράιτον – Άστον Βίλα για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπρέντφορντ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρης – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας
Πόλο 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βάσας για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει τους κίτρινους με πολλές αλλαγές την ομάδα του απόψε (3/12, 21.30) στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης». Στον πάγκο ο Μορόν και εκτός αποστολής ο Διούδης.

Σύνταξη
«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Νέα Κακοκαιρία 03.12.25

«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Ακραία η βροχόπτωση (Κατηγορία:5) σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ - Ανάσα παίρνει αυτή τη φορά η Ηπειρος -Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για πλημμυρικά φαινόμενα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026
English edition 03.12.25

Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026

Greece has extended its Social Tourism program through June 2026, offering subsidized holidays, expanded stay durations, and increased funding for select regions, with updated benefits for both workers and unemployed beneficiaries

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)
Τελικός κολύμβησης 03.12.25

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)

Με επίδοση 1:50.26, ο εξαιρετικός Απόστολος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών στα 200μ. ύπτιο, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Κόσμος 03.12.25

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της

Σε σοκ οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας Πο στη νοτιοδυτική Γαλλία από την υπόθεση της 53χρονης μητέρας που δηλητηρίασε τις δύο κόρες της, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μεγαλύτερης

Σύνταξη
Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer
On Field 03.12.25

Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επιβεβαίωσε πως όποτε παίρνει την ευκαιρία την αξιοποιεί την ώρα που ο «Μέντι» είδε και τους τρεις φορ του να σκοράρουν στην Σύρο σε ένα ευχάριστο μεσημέρι για όλους.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις
Κόσμος 03.12.25

Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις

Με την Βουλγαρία να βρίσκεται στο κατώφλι του ευρώ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων διαμαρτυρόμενοι για την διαφθορά και την ακρίβεια

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό
«Δάνειο επανορθώσεων» 03.12.25

Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό

Με στόχο να εξασφαλιστούν 90 δισ. για να στηριχθεί η Ουκρανία για 2 χρόνια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Διαφορετικά, μιλά για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

Σύνταξη
Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα
Επιστημονική έρευνα 03.12.25

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα

Κριτικές αιχμές, αλλά και τη δική τους πρόταση για αναδιάρθρωση του πεδίου της επιστημονικής έρευνας καταθέτουν στο in η Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΕΕ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 19η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
