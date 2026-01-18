Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Ο Τεντ Σαράντος τοποθετήθηκε σχετικά με τις εύλογες ανησυχίες που έχουν εκφράσει εργαζόμενοι της κινηματογραφικής βιομηχανίας αναφορικά με το επικείμενο deal των δύο κολοσσών, δηλώνοντας ότι το Netflix έχει θέσει ως στόχο να κερδίσει χρήματα από το επιχειρηματικό μοντέλο της Warner Bros. — και όχι να το παραγκωνίσει.

Ο CEO του Netflix, υποσττήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times ότι, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με την Warner Bros. Discovery για την αγορά των στούντιο και των επιχειρήσεων streaming της WB, θα συνεχίσει να κυκλοφορεί τις ταινίες του στούντιο στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Όταν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, θα διαθέτουμε έναν μηχανισμό διανομής κινηματογραφικών ταινιών που είναι εκπληκτικός και αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από κινηματογραφικές ταινίες, τα οποία δεν θέλουμε χάσουμε. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε αυτή την επιχείρηση σε μεγάλο βαθμό όπως και σήμερα, με ένα παράθυρο 45 ημερών», δήλωσε ο Σαράντος.

«Σας δίνω ένα συγκεκριμένο νούμερο. Αν πρόκειται να δραστηριοποιηθούμε στον κινηματογραφικό κλάδο, και αυτό θα κάνουμε, είμαστε ανταγωνιστικοί άνθρωποι — θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλω να κερδίσω το πρώτο Σαββατοκύριακο. Θέλω να κερδίσω στο box office», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις

Η επικείμενη εξαγορά της Warner Bros. TV και των κινηματογραφικών στούντιο, μαζί με το HBO Max, από το Netflix, ύψους 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κλάδο, δεδομένης της αμφιλεγόμενης προσέγγισης της υπηρεσία streaming σε ότι αφορά την κυκλοφορία ταινιών σε αίθουσες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The New York Times Magazine (@nytmag)

Ως απάντηση στην είδηση, η Cinema United, προειδοποίησε ότι η πώληση της Warner Bros. θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ταινιών, την απώλεια θέσεων εργασίας και το κλείσιμο κινηματογραφικών αιθουσών.

Σχετικά με τις αντιδράσεις, ο Σαράντος δήλωσε ότι δεν τον εξέπληξαν. «Νομίζω ότι δημιούργησαν θόρυβο γύρω από το ζήτημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν απαραίτητα πολλές οι φωνές που διαμαρτυρήθηκαν», είπε. «Νομίζω ότι πολλές από αυτές ήταν από άτομα που αμφισβήτησαν, δικαίως, την πρόθεσή μας για κινηματογραφική διανομή, επειδή δεν είχαμε πει τίποτα σχετικά με αυτό», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία του Netflix με την WBD δεν έχει ολοκληρωθεί επίσημα.

Νέα συμφωνία

Παράλληλα, το Netflix ανακοίνωσε την ανανέωση της πολυετούς συμφωνίας παραγωγής ταινιών με τη Sony Pictures Entertainment — η οποία πλέον έχει παγκόσμια εμβέλεια (αφού προηγουμένως κάλυπτε τις ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες).

Η νέα συμφωνία έχει αξία άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μια περίοδο πολλών ετών, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Variety.

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Unsplash | Samuel Regan-Asante