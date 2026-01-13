newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Paramount: Στην αντεπίθεση με αγωγή κατά Warner Bros για τη συμφωνία με Netflix
Διεθνής Οικονομία 13 Ιανουαρίου 2026 | 00:40

Paramount: Στην αντεπίθεση με αγωγή κατά Warner Bros για τη συμφωνία με Netflix

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros απέρριψε πολλαπλές προσφορές από την Paramount

Δημήτρης Σταμούλης
Σε αγωγή κατά της Warner Bros Discovery προχώρησε η Paramount Skydance διεκδικώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανταγωνιστική συμφωνία ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Netflix, κλιμακώνοντας τη μάχη για τον έλεγχο ενός από τα πιο ιστορικά στούντιο του Χόλιγουντ.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να ορίσει διευθυντές στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, σε μία από τις πιο επιθετικές κινήσεις της για να πείσει τους επενδυτές ότι η προσφορά της ύψους 108,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά είναι ανώτερη από τη συμφωνία της Netflix σε μετρητά και μετοχές.

Η Paramount και η Netflix βρίσκονται εδώ και καιρό σε έντονη διαμάχη για την Warner Bros

Η Paramount και η Netflix βρίσκονται σε έντονη διαμάχη για την Warner Bros, τα πολυτελή κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της και την εκτενή βιβλιοθήκη περιεχομένου της, η οποία περιλαμβάνει το «Χάρι Πότερ» και την DC Comics που δραστηριοποιείται στην αγορά κόμικ.

Η Warner Bros απέρριψε την περασμένη εβδομάδα την τελευταία προσφορά της Paramount, συμβουλεύοντας τους μετόχους να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας με τη Netflix.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, η Paramount ανέφερε επίσης ότι θα προτείνει τροποποίηση του καταστατικού της Warner Bros, η οποία θα απαιτεί την έγκριση των μετόχων για οποιαδήποτε διάσπαση της καλωδιακής τηλεόρασης του γίγαντα των μέσων ενημέρωσης, η οποία είναι καθοριστική για τη συμφωνία με τη Netflix.

Το επιχείρημα της Paramount είναι ότι η προσφορά της, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή για το σύνολο της Warner Bros, είναι ανώτερη από την προσφορά της Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή για τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming, και θα ξεπεράσει πιο εύκολα τα ρυθμιστικά εμπόδια.

«Αυξήστε την προσφορά, τα χρήματα μιλάνε»

Η μητρική εταιρεία της CBS δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αξία της καλωδιακής θυγατρικής της Warner Bros ήταν ουσιαστικά μηδενική και επανέλαβε την τροποποιημένη προσφορά της μετά από άλλη μια απόρριψη από το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Με την αγωγή της Δευτέρας, η Paramount ⁠έχει κλιμακώσει τις ενέργειές της, αλλά δεν έχει ακόμη αυξήσει την τιμή που είναι διατεθειμένη να πληρώσει.

«Δεν νομίζω ότι η αγωγή έχει μεγάλη σημασία. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να περάσει από το δικαστικό σύστημα αν ακολουθήσουν πλήρως αυτή την οδό», δήλωσε ο Craig Huber, αναλυτής της Huber Research Partners. «Αν θέλουν τόσο πολύ την Warner Bros, ας αυξήσουν την προσφορά. Τα χρήματα μιλάνε».

Η Warner Bros έχει επίσης δηλώσει ότι θα οφείλει στη Netflix 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως τέλος καταγγελίας αν αποσυρθεί από τη συμφωνία, μέρος των 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιπλέον κόστους για τον τερματισμό της συμφωνίας.

Η τροποποιημένη πρόταση περιελάμβανε 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο που εγγυήθηκε προσωπικά ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, πατέρας του CEO της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, και 54 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος.

«Η WBD έχει προσφέρει όλο και πιο πρωτότυπους λόγους για να αποφύγει μια συναλλαγή με την Paramount, αλλά αυτό που δεν έχει πει ποτέ, επειδή δεν μπορεί, είναι ότι η συναλλαγή με τη Netflix είναι οικονομικά ανώτερη από την πραγματική προσφορά μας», έγραψε η Paramount στην επιστολή προς τους επενδυτές.

«Εκτός αν το διοικητικό συμβούλιο της WBD αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμά του να συνεργαστεί μαζί μας στο πλαίσιο της συμφωνίας συγχώνευσης με τη Netflix, αυτό πιθανότατα θα εξαρτηθεί από την ψήφο σας σε μια γενική συνέλευση των μετόχων», πρόσθεσε.

Η Netflix και η Warner Bros δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

H μετοχή της Warner Bros σημείωσe πτώση 1,5% τη Δευτέρα, ενώ της Netflix σημείωσε άνοδο 0,6% και της Paramount 0,7%.

Τι ζητά η Paramount

Η Paramount κατέθεσε αγωγή στο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ, ζητώντας να αναγκαστεί η αποκάλυψη της οικονομικής ανάλυσης που οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros να υποστηρίξει τη συγχώνευση με τη Netflix.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν τις μετοχές τους στην Paramount πριν από τη λήξη της προσφοράς – η οποία μπορεί να παραταθεί – στις 21 Ιανουαρίου.

«Ο χρόνος είναι κρίσιμος», δήλωσε η Paramount στην αγωγή που άσκησε κατά της Warner Bros, του διευθύνοντος συμβούλου David Zaslav και του βασικού επενδυτή John Malone, μεταξύ άλλων. «Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την παράταση θα εξαρτηθεί, εν μέρει, από τον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν».

Πηγή: ΟΤ

