Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Πολλοί επιχειρηματίες στις ΗΠΑ, ακόμα και στον κόσμο της τέχνης, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε δηλώσεις που αντιτίθενται στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στηρίζουν την ελευθερία της Παλαιστίνης. Ωστόσο, η Paramount ετοιμάζεται να βάλει τον κινηματογράφο σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού, υποστηρίζει το Variety.

Η μεγάλη εταιρεία παραγωγής ταινιών απέκτησε νέο αφεντικό εδώ και λίγο καιρό, ο οποίος είναι και στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δισεκατομμυριούχος Ντέιβιντ Έλισον είναι αποφασισμένος να τα βάλει με τους πολιτικοποιημένους ηθοποιούς ή εκείνους που πάνε κόντρα με τις απόψεις τους.

Με ποιον τρόπο; Κόβοντάς τους τις δουλειές, τονίζει το Variety. Όπως υποστηρίζει το γνωστό μέσο, ο Έλισον έχει φτιάξει μια «μαύρη λίστα» με τους σταρ του Χόλιγουντ που κάνουν «αντισημητικές» δηλώσεις – και όταν λέμε «αντισημητικές» εννοούμε όσους διαφωνούν με τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Κι όλα αυτά, περίπου δύο μήνες μετά την ανοιχτή επιστολή που υπέγραψαν και έστειλαν στη Paramount δεκάκες A-listers της μεγάλης οθόνης, όπου ζητούσαν μποϊκοτάζ της ισραηλινής κινηματογραφικής βιομηχανίας εξαιτίας των βομβαρδισμών στη Παλαιστίνη.

Ανάμεσα στους σταρ που υπέγραψαν την επιστολή ήταν οι Έμα Στόουν, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τίλντα Σουίντον, Μαρκ Ράφαλο, Έιμι Λου Γουντ, Ρούνεϊ Μάρα, Γιώργος Λάνθιμος και πολλοί ακόμα. Όπως αναφέρει το Variety δεν είναι γνωστό αν τα ονόματα των συγκεκριμένων βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Έλισον.

Η αρχή είχε γίνει εδώ και καιρό

Πριν από ένα χρόνο, η Σούζαν Σαράντον, σε συνέντευξή της στους Times, αποκάλυψε ότι το πρακτορείο Tinseltown σταμάτησε τη συνεργασία μαζί της και «πάγωσε» όλα της τα project επειδή τέθηκε κατά των επιθέσεων στη Γάζα. «Είμαι ένα παράδειγμα για το τι δεν πρέπει να κάνεις αν θέλεις να συνεχίσεις να έχεις δουλειά» δήλωσε.

Το 2023 η Μελίσα Μπαρέρα τέθηκε από την εταιρεία παραγωγής Spyglass εκτός καστ της ταινίας Scream 7, όταν εξέφρασε τη στήριξή της στην Παλαιστίνη.

«Δεν θα ανεχθούμε τον αντισημιτισμό ή την υποκίνηση μίσους σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων ψευδών αναφορών σε γενοκτονία» είχε δηλώσει τότε εκπρόσωπος της Spyglass, που μάλλον οι σφαγές παιδιών και αμάχων του φαίνεται κάτι φυσιολογικό.