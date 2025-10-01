«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο Έλον Μασκ συνεχίζει την καμπάνια του εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας με τελευταίο «θύμα» στην επίθεση του την πλατφόρμα streaming του Netflix που για τον δισεκατομμυριούχο προωθεί μια «τρανσέξουαλ woke ατζέντα» μέσα από ορισμένες παιδικές της σειρές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της xAI, Μασκ, ο οποίος εδώ και χρόνια μάχεται ανοιχτά κατά του Wokism – αποκαλώντας το ως «ιό του woke μυαλού) – χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του X για να καλέσει σε μαζικό cancel στο Netflix.

«Ακυρώστε το Netflix για την υγεία των παιδιών σας» έγραψε στην ανάρτηση του που αποθεώθηκε από τους φίλους του διχαστικού Μασκ.

Η προειδοποίηση αυτή ήρθε μετά από ανάρτηση στον λογαριασμό της συντηρητικής δεξιάς των Libs of TikTok, η οποία μοιράστηκε ένα απόσπασμα από την παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων του Netflix, Dead End: Paranormal Park.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Η σειρά, αν και έχει ακυρωθεί από τον Ιανουάριο του 2023, κατηγορήθηκε ότι προωθεί την τρανς ατζέντα σε παιδιά, καθώς ο κεντρικός χαρακτήρας, ο 17χρονος Μπάρνι, αποκαλύπτει ότι είναι τρανσέξουαλ, ενώ εμφανίζεται και ένας άλλος χαρακτήρας, η Νόρμα, μία 17χρονη αμφιφυλόφιλη και αυτιστική κοπέλα.

Η ανάρτηση τόνιζε ότι η σειρά προβάλλεται στην παιδική ενότητα του Netflix και απευθύνεται σε ηλικίες από επτά ετών, με τον Μασκ να αναδημοσιεύει το βίντεο και να σχολιάζει: «Αυτό δεν είναι εντάξει».

Η αγορά τον άκουσε

Υπήρχε άμεσος αντίκτυπος της καμπάνιας του Μασκ σχολιάζει ο οικονομικός Τύπος. Η μετοχή του Netflix (NASDAQ:NFLX) σημείωσε πτώση 2% το πρωί της Τετάρτης.

Ο CEO της Tesla, ο οποίος διαθέτει 226 εκατομμύρια ακολούθους, ενίσχυσε την εκστρατεία του κοινοποιώντας και άλλες αναρτήσεις χρηστών που δήλωναν ότι προχωρούν στην ακύρωση της συνδρομής τους.

Μάλιστα, ένας ακόλουθος εμφάνισε την ακύρωσή του, αναφέροντας ως λόγο την «ύβρη» του δημιουργού της σειράς.

Ο ίδιος ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι ακύρωσε και τη δική του συνδρομή.

Βιτριόλι και ψέματα

Η κριτική του Μασκ επεκτάθηκε και στον δημιουργό της σειράς, Χάμις Στιλ. Ο Μασκ αναδημοσίευσε μία ανάρτηση που υποτίθεται ότι ανήκε στον Στιλ, όπου ο δημιουργός εξέφραζε πολύ σκληρό λεξιλόγιο προς τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ενώ έδειχνε να υπερασπίζεται τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer των MAGA Τσάρλι Κερκ.

Ο Στιλ διέψευσε τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας πως «δεν πανηγύρισα ποτέ για τον θάνατό του Κερκ» ενώ περιέγραψε ως «αστείο» το γεγονός ότι ο Μασκ είδε κλιπ από τη σειρά του με ανάρτηση του στο Blue Sky.

Ο Στιλ αποκάλυψε ότι δέχθηκε ένα κύμα ομοφοβικών και αντισημιτικών μηνυμάτων και emails, μετά την ανάρτηση του Μασκ.

Ο δημιουργός της σειράς Dead End: Paranormal Park είχε ήδη από το 2020 ξεκαθαρίσει ότι «δεν υπήρξε καμία αντίδραση από το Netflix» σχετικά με την εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη σειρά.

Το Netflix, το οποίο έχει δεχθεί κριτική από συντηρητικούς κύκλους τα τελευταία χρόνια για τις επιλογές περιεχομένου, δεν έχει εκδώσει επίσημο σχόλιο, αν και γενικά διατηρεί τη θέση ότι προσφέρει προγράμματα για ένα πολυδιάστατο κοινό.

Φανατικός πολέμιος

Η επίθεση στο Netflix εντάσσεται στην ευρύτερη προσωπική σταυροφορία του Μασκ κατά της «woke» ιδεολογίας.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει στο παρελθόν επικρίνει το Ίδρυμα Wikipedia για υποτιθέμενη αριστερή μεροληψία, ανακοινώνοντας μάλιστα την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού εγχειρήματος, της Grokipedia, που θα τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύη Grok της xAI.

Στόχος της Grok, όπως έχει δηλώσει ο Μασκ, ήταν η «δημιουργία μιας Τεχνητής Νοημοσύνης που θα αναζητάει την απόλυτη αλήθεια» (maximum truth-seeking AI), χωρίς πολιτική ορθότητα ή φίλτρα.

Ωστόσο, ακόμη και η Grok έχει κατηγορηθεί φέτος για μεροληψία, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες τόσο για αριστερή όσο και για συντηρητική μεροληψία, ενώ εντοπίστηκε να αποθεώνει το Ναζισμό και τις πρακτικές του Χίτλερ σε ένα σοβαρό περιστατικό για το οποίο η xAI χρειάστηκε να απολογηθεί δημόσια, αποδίδοντάς το σε «απαρχαιωμένο κώδικα».

Η επίθεση στο Netflix δείχνει πως ο Μασκ παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στην καταπολέμηση κάθε εκδήλωσης της «woke» κουλτούρας, ανεξαρτήτως του κόστους ή του θεσμού που αφορά όταν δεν χρησιμοποιεί «επικίνδυνη και εμπρηστική» γλώσσα σε ακροδεξιές συγκέντρωσεις όπως συνέβη πρόσφατα στο Λονδίνο.

Σε εμφάνιση του μέσω βιντεοκλήσης στα μέσα Σεπτεμβίρου 2025, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X μίλησε με τον ακροδεξιό Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, γνωστό ως Τόμι Ρόμπινσον, ενώπιον δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών και υποστήριξε ότι «έρχεται βία» και ότι «είτε αντιστέκεσαι, είτε πεθαίνεις».

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη συγκέντρωση συμμετείχαν από 110.000 έως 150.000 άτομα, σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη εθνικιστική εκδήλωση των τελευταίων δεκαετιών. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν τουλάχιστον 25 συλλήψεις.

Μετά τις δηλώσεις του Μασκ, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Μασκ «απειλούν να τροφοδοτήσουν βία στους δρόμους μας».