Έλον Μασκ: Ο θάνατος της Ελλάδας

Ο Έλον Μασκ εκφράζει ανησυχία για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας και προβλέπει το θάνατό της.

Αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» την είδηση ότι πάνω από 700 σχολεία στη χώρα μας έχουν ήδη κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης, ο Αμερικανός μεγιστάνας σχολίασε ως εξής:

«Τhe death of Greece».