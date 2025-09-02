newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Έλον Μασκ: Ο θάνατος της Ελλάδας
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:30

Έλον Μασκ: Ο θάνατος της Ελλάδας

Δείτε γιατί ο Έλον Μασκ προβλέπει τον «θάνατο της Ελλάδας»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Έλον Μασκ εκφράζει ανησυχία για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας και προβλέπει το θάνατό της.

Αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» την είδηση ότι πάνω από 700 σχολεία στη χώρα μας έχουν ήδη κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης, ο Αμερικανός μεγιστάνας σχολίασε ως εξής:

«Τhe death of Greece».

World
Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

Τραμπ: «Θα στείλουμε την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, δεν λέω πότε, αλλά θα μπούμε μέσα»
Κόσμος 02.09.25

«Θα μπούμε μέσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα
Ανατριχίλα 02.09.25

«Προετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» - Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη Γαλλία

Η Γαλλία ετοιμάζει νοσοκομεία για να περιθάλψει τραυματίες πολέμου ως τον Μάρτιο του 2026 - Η υπουργός Υγείας λέει ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που ελήφθησαν από κοινού με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται
Κόσμος 02.09.25

Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν είναι ένας από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί στη μεγαλειώδη εκδήλωση για να λάβουν θέση γύρω από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη
Κόσμος 02.09.25

Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη

Ξεκίνησε η ιστορική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, όπου ο Ζαΐρ Μπολσονάρο δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας
Χάος 02.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στη χώρα

Το επίκεντρο του νέου ισχυρού σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Σύνταξη
Σερβία: Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Στην Κίνα ο Βούτσιτς
Δείτε φωτογραφίες 02.09.25

Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία - Στην Κίνα ο Βούτσιτς

Στο Νόβι Σαντ η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Γυμναστική Ακαδημία - Συνάντηση με τους Σι και Πούτιν για τον Βούτσιτς

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο σπίτι του και συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας
Επίθεση σε όλους 02.09.25

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας αφού εισέβαλε νύχτα σπίτι του - Κλιμάκωση στη Δ. Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη ιδίως μετά την ανακοίνωση επέκτασης των παράνομων οικισμών - Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο δήμαρχος της Χεβρώνας

Σύνταξη
Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει Καμπελά, Γαιζιτζί και Μάνσα εκτός της λίστας που έστειλε ο Ολυμπιακός στην UEFA για τη League Phase του Champions League. Οι άλλοι δύο που «κόπηκαν» και το… θρίλερ για την η απόφαση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις
Eurostat 02.09.25

Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Το 34,6% των κατοίκων των ελληνικών πόλεων ζουν σε περιοχές που υποφέρουν από τη ρύπανση, τα σκουπίδια ή άλλαν περιβαλλοντικά προβλήματα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό της ΕΕ, μετά τη Μάλτα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα
Music 02.09.25

«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό από Ισραηλινούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν φίλοι της μπάντας αποδοκίμασαν δύο Ισραηλινές θαυμάστριες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»

Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση οδηγήθηκαν στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: «Θα στείλουμε την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, δεν λέω πότε, αλλά θα μπούμε μέσα»
Κόσμος 02.09.25

«Θα μπούμε μέσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»
Μοναδικός 02.09.25

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»

Σήμερα, 2/9, ο Κιάνου Ριβς γιορτάζει τα 61α γενέθλια του. Μια ματιά σε όλα όσα κάνουν τον ηθοποιό όχι ακόμη ένα σταρ με ημερομηνία λήξης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
