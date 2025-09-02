Έλον Μασκ: Ο θάνατος της Ελλάδας
Δείτε γιατί ο Έλον Μασκ προβλέπει τον «θάνατο της Ελλάδας»
Ο Έλον Μασκ εκφράζει ανησυχία για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας και προβλέπει το θάνατό της.
Αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» την είδηση ότι πάνω από 700 σχολεία στη χώρα μας έχουν ήδη κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης, ο Αμερικανός μεγιστάνας σχολίασε ως εξής:
«Τhe death of Greece».
🇬🇷 More than 700 schools have been closed in Greece due to a prolonged demographic crisis
Greece has one of the lowest fertility rates in the European Union – around 1.3 births per woman, far below the replacement level of 2.1.
The population is rapidly aging, while young… pic.twitter.com/WvS0RIbwWQ
— Visegrád 24 (@visegrad24) September 1, 2025
