07.04.2026 | 12:44
Πυροβολισμοί στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
Κυπριακό: Οι «κακοί» και «ανυπάκουοι» Έλληνες
Ιστορικό Αρχείο 07 Απριλίου 2026, 11:21

Κυπριακό: Οι «κακοί» και «ανυπάκουοι» Έλληνες

Ο δρόμος της αξιοπρέπειας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μα, δεν υπάρχουν όρια; Κυρίως γι’ αυτούς που εδώ και χρόνια έχτιζαν πέτρα πέτρα μία πολιτική συμβιβασμού για τα εθνικά θέματα, με την παιδαριώδη λογική «τι να κάνουμε, σε πόλεμο με την Τουρκία να πάμε;»

Καλά, δεν ήξεραν! Δεν ρώταγαν; Δεν ζητούσαν να μάθουν ότι η Ιστορία της χώρας και η διεθνής εμπειρία φωτίζουν, εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο τον δρόμο της αξιοπρέπειας, αλλά και της λογικής που «λέει» ότι ένας πόλεμος και μία εθνική καταστροφή αποφεύγονται όταν προετοιμάζεσαι ψυχή τε και σώματι;


«ΤΑ ΝΕΑ», 8.4.2004, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Και καλά όλα τα άλλα… Γιατί ορισμένοι —αυτοί μάλιστα που τα σχεδίασαν όλα— βάλθηκαν να διχάσουν τον Ελληνισμό; Γιατί έβαλαν τους Έλληνες —με τις ευλογίες φυσικά των Αμερικανών και των Βρετανών— άλλοι να υπερασπίζονται το σχέδιο Ανάν και άλλοι να καταφέρονται εναντίον;


Έπειτα, σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, γιατί άρχισαν να μιλάνε για λογική σε αντιπαράθεση με το συναίσθημα; Αλήθεια, ποιους κανόνες λογικής για τη σωτηρία του Έθνους καλύπτει η αναξιοπρεπής —και όχι μόνον— αποδοχή με τόση ευκολία των πιέσεων της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου; Και γιατί —ενώ οι ίδιοι τα αποδέχθηκαν όλα τόσο εύκολα— έπρεπε να ενδυθούν τον μανδύα των επίσημων κομματικών και κυβερνητικών αντιπροσωπειών, για να κατέβουν να πιέσουν τους ταλαίπωρους Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι έχουν νωπές ακόμα τις μνήμες του πραξικοπήματος και της στρατιωτικής εισβολής του Αττίλα; Τι περιμένουν δηλαδή; Θέλουν να συνετίσουν τους «κακούς» και «ανυπάκοους» Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι σέρνουν πίσω τους χιλιετηρίδες σπουδαίου ελληνικού πολιτισμού και αγώνες που υψώθηκαν ίσαμε τον ουρανό και ακόμα παραπέρα έως τις αγχόνες της αγγλικής αποικιοκρατίας;


Γιατί πολιτικοί, που ενώ οδήγησαν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές με δικαιολογία το Κυπριακό, κρύφτηκαν —τόσο καιρό— πίσω από τα κυπριακά κόμματα; Γιατί στη συνέχεια βιάστηκαν να πάρουν θέση λίγες ώρες πριν από το διάγγελμα του Τάσσου Παπαδόπουλου; Και γιατί ζητάνε από τη «βιασμένη» Κύπρο να υπογράψει κιόλας για το… δίκαιο του βιασμού της;

*Άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου και συγγραφέα Γιάννη Ε. Διακογιάννη (1957-2006), που έφερε τον τίτλο «Λογική και συναίσθημα» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» τη Μεγάλη Πέμπτη 8 Απριλίου 2004.

Την προτεραία, 7η Απριλίου 2004, Μεγάλη Τετάρτη, ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος, πέμπτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2003-2008), είχε απευθύνει προς τον κυπριακό λαό το ιστορικό διάγγελμά του αναφορικά με το Σχέδιο Ανάν.


Στο επακολουθήσαν κρίσιμο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004 οι Ελληνοκύπριοι (σε αντίθεση με τους Τουρκοκυπρίους, στα Κατεχόμενα) απέρριψαν το Σχέδιο Ανάν, και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, που άγγιξε το 76%.

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Νίκος Δήμου: Ο πραγματικός ήρωας είναι τραγική μορφή
Το απάνθρωπο χρέος 23.03.26

Νίκος Δήμου: Ποιος είναι ήρωας

Όσο άμετρο είναι να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε, άλλο τόσο είναι να εξευτελίζουμε και να ισοπεδώνουμε

Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 07.04.26

Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.

Αντιπροσωπεία αγροτών ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρυνθεί η κλούβα των ΜΑΤ, λέγοντας ότι «το περισσότερο είναι να γίνουν ακόμη δύο δικογραφίες»

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018
Άλλα Αθλήματα 07.04.26

Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018

Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.

Σύνταξη
Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
«Τα σκέφτηκαν όλα» 07.04.26

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»

Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Κόσμος 07.04.26

Τα μεγάλα μέσα βάζουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν τον Όρμπαν - Στη Βουδαπέστη για προεκλογικό αγώνα ο Τζέι Ντι Βανς

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας
Υγεία 07.04.26

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Η Ελλάδα μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρέπει να επενδύσει σε πράσινες πρωτοβουλίες και να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική αξία της βιωσιμότητας του

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

