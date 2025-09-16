Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Κώστας Γεωργουσόπουλος: Ο συνειδητός πλούτος
Ιστορικό Αρχείο 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:16

Κώστας Γεωργουσόπουλος: Ο συνειδητός πλούτος

Χειροποίητα τεχνουργήματα της μνήμης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Spotlight

Για το αστικό ήθος δύο διακεκριμένων επιστημόνων και σημαντικών ανθρώπων κάνει λόγο η Ναννώ Μαρινάτου στο προ ολίγου δημοσιευθέν άρθρο μας.

Στο αστικό ήθος, στον αστικό πολιτισμό, που ολοένα και περισσότερο εκλείπει, αναφέρεται και ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, σε ένα άρθρο του που έφερε τον τίτλο «Κτιστό ήθος» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 1998.


«ΤΑ ΝΕΑ», 25.9.1998, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο σπουδαίος Γεωργουσόπουλος, με αφορμή την κυκλοφορία του φωτογραφικού λευκώματος «Νεοκλασική Ερμούπολη», που είχε επιμεληθεί ο επίσης σπουδαίος Μάνος Ελευθερίου, έγραφε τα εξής:


Όσο θα επιμένουν μερικοί ανόητοι να μας χλευάζουν που συχνά-πυκνά παίρνουμε αμπάριζα από τις μνήμες μας για να μπορέσουμε να αντέξουμε τη μεταμοντέρνα πανώλη, το γούστο της παγκοσμιοποίησης και την αποχαύνωση του Διαδικτύου, άνθρωποι ευαίσθητοι, ποιητές της αφής, της όρασης, της ακοής, της γεύσης, όπως ο Μάνος Ελευθερίου, θα αντιστέκονται, θα επιστρέφουν τη χλεύη και θα μας δωρίζουν τη χάρη, τη λεπτότητα, τη στοργή, την τρυφερότητα των χειροποίητων τεχνουργημάτων της μνήμης.

Ιδού, τώρα, ο ευαίσθητος ποιητής τιμά άλλη μία φορά τη γενέθλια νήσο του Σύρα με έναν εξαίσιο τόμο, ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τη «Νεοκλασική Ερμούπολη». Το γούστο του Ελευθερίου, η φιλέρευνη και μεθοδική του δίψα, το πείσμα του τον οδήγησαν να συγκεντρώσει σ’ αυτό το πολύτιμο ντοκουμέντο, που πλουσιοπάροχα εχορήγησε η Κτηματική Τράπεζα, ό,τι σημαντικότατο κτίσμα, αρχιτεκτόνημα, λεπτομέρεια χρηστική της πόλης διέσωσε ο φωτογραφικός φακός.


Τι αστικός, συνειδητός πλούτος απεικονίζεται εδώ! Ναι, συνειδητός, γιατί οι Συριανοί έμποροι και εφοπλιστές είχαν βαθιά επίγνωση, και ανάλογη κουλτούρα, του τι είναι αστικός πολιτισμός και αστικό νησιωτικό ήθος. Πουθενά μιζέρια, πτωχοπροδρομισμός και μικροαστική κουταμάρα. Η αρχοντιά, η απλοχεριά, η κουβαρντοσύνη και η σεμνή σοβαρότητα.


Ο Μάνος Ελευθερίου

Ο Ελευθερίου σώζει το ήθος που χάνεται.



