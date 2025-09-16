Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:05
Φωτιά στην Άνδρο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:09
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σπυρίδων Μαρινάτος: Δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς
Stories 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:10

Σπυρίδων Μαρινάτος: Δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς

Συνέπεια πράξεων, σταθερότητα χαρακτήρα, προσήλωση στους νόμους της πολιτείας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Ο Σπύρος Ιακωβίδης γνωρίστηκε με τον πατέρα μου, Σπυρίδωνα Μαρινάτο, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, όταν ο πρώτος σπούδαζε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως μου είπε ο ίδιος ο Ιακωβίδης, τα μαθήματα γίνονταν στο σπίτι του Μαρινάτου στα Πατήσια, διότι το Πανεπιστήμιο ήταν σε κακή κατάσταση λόγω Κατοχής. […] Από ό,τι καταλαβαίνω οι φοιτητές των σεμιναρίων ήταν λίγοι και από αυτούς ξεχώριζαν ο Σπύρος Ιακωβίδης και ο Στυλιανός Αλεξίου. Ήταν οι δύο αγαπημένοι μαθητές του Μαρινάτου και αργότερα βέβαια έγραψαν τη διδακτορική τους διατριβή μαζί του.

Επειδή τα μαθήματα γίνονταν σε τόσο οικείο περιβάλλον και με άμεση επαφή με τον καθηγητή, ο Ιακωβίδης εντυπωσιάστηκε: «Έμαθα περισσότερα πράγματα τότε από κάθε άλλη στιγμή των σπουδών μου», είπε όταν συζητούσαμε για τα παλιά και μου διηγείτο τις προσωπικές του αναμνήσεις. Αλλού, ο Ιακωβίδης έγραψε ότι ο Μαρινάτος είχε διεισδυτική ευφυΐα, επινοητικότητα και αυστηρή λογική των προβλημάτων. Και όμως, μαθητής και δάσκαλος μετά από τρεις δεκαετίες γνωριμίας δεν αντάλλαζαν, από ό,τι γνωρίζω, τα προσωπικά τους. Άλλωστε τον Μαρινάτο δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς.


Ο Σπύρος Iακωβίδης το Φεβρουάριο του 1953 (πηγή: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία)

Τα κοινά τους ιδεώδη θα τα περιέγραφα ως εξής: Πρώτο και πολύ βασικό ήταν το πολιτικό ήθος, δηλαδή η απόλυτη αφοσίωση στην ιδέα μιας φιλελεύθερης αλλά αυτοπειθαρχημένης ελληνικής κοινωνίας σε δυτικά πρότυπα. Ήθελαν παιδεία εκσυγχρονισμένη αλλά βασισμένη στην άρτια γνώση της ελληνικής γλώσσας. Δεύτερο κοινό σημείο ήταν η αντίληψη για τη μεθόδευση της επιστήμης σύμφωνα με την αγγλο-γερμανική παράδοση σκέψης. Ο αρχαιολόγος όφειλε πρώτον να καταγράφει, δεύτερον να παρατηρεί και τέλος να ορθολογεί, δηλαδή να βγάζει συμπεράσματα σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες. Μπορούσε να χρησιμοποιεί και αναλογίες με άλλους πολιτισμούς, αρκεί να παραδεχόταν ότι η αξία ήταν συγκριτική αλλά όχι αποδεικτική. Αυτόν τον τρόπο σκέψης δεν πρέπει να τον πάρουμε ως δεδομένο εφόσον πολλοί σύγχρονοι αρχαιολόγοι σκέπτονται με άλλο τρόπο, αρχίζουν δηλαδή από μοντέλα τα οποία δοκιμάζουν στο υλικό και κτίζονται από πάνω προς τα κάτω. Ο Ιακωβίδης και ο Μαρινάτος έμειναν πάντοτε πιστοί στην ιστορική και ορθολογιστική προσέγγιση του δέκατου ένατου και πρώιμου εικοστού αιώνα.


Ο Σπυρίδων Μαρινάτος (φωτογραφικό αρχείο Ναννώς Μαρινάτου)

Διέφεραν ωστόσο ως προς την τόλμη της ερμηνείας των δεδομένων. Ο Ιακωβίδης ήταν ακριβολόγος, παρατηρητικός και περιγραφικός, και αρκούνταν σε αυτό. Αντιθέτως, ο Μαρινάτος, και αυτός ακριβέστατος παρατηρητής, ενδιαφερόταν εξίσου για την ηθογραφία, την εθνογραφία και την ψυχολογία του ανθρώπου. Έδινε μεγάλη προσοχή στο τοπίο όπου βρίσκονταν τα μνημεία και θεωρούσε ότι η αισθητική της φύσης επηρεάζει τον πολιτισμό. Θεωρούσε δε τον μινωικό πολιτισμό πιο εξευγενισμένο από τον μυκηναϊκό, διότι αφενός είχε εντυπωσιαστεί από τα λουτρά και τις εγκαταστάσεις υγιεινής της Κνωσού, αφετέρου θαύμαζε τη φυσιοκρατική τάση της μινωικής τέχνης, την οποία θεωρούσε δείγμα υψηλού αισθητικού ιδεώδους.

Ο Μαρινάτος προσέγγιζε τον αρχαίο κόσμο σαν θεατρικός συγγραφέας. […]

Ο Ιακωβίδης, εν αντιθέσει, ήταν γενικώς πολύ προσεκτικός και προχωρούσε σε συμπεράσματα που ήταν απόλυτα ελέγξιμα. […]

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιακωβίδης και ο Μαρινάτος διάβαζαν την τέχνη διαφορετικά. Επίσης είχαν διαφορετική αντίληψη για την πολιτισμική ταυτότητα της Θήρας. Ο Μαρινάτος διέκρινε στοιχεία έντονου εξωτισμού που μόνο με πιθανές διασυνδέσεις της Θήρας με την Αφρική (και ειδικά τη Λιβύη) μπορούσε να εξηγήσει. […]


Πηγή: themata-archaiologias.gr

Τη δεκαετία του 1960 ο Ιακωβίδης έπαιρνε τακτικά μέρος στις ανασκαφές της Μεσσηνίας, όπου και ανέλαβε τον σχεδιασμό των τάφων. Ο δε Μαρινάτος τού έκανε ιδιαίτερες χάρες που δεν έκανε σε άλλους. Τον άφηνε να ξυπνάει αργά το πρωί, αντί από τα χαράματα όταν άρχιζε η ανασκαφή. Ποτέ, ούτε μια φορά, δεν του ύψωσε τη φωνή του. Αυτό πάλι το ξέρω από τον ίδιο τον Ιακωβίδη.

Ο Ιακωβίδης συμμετείχε στις ανασκαφές Ακρωτηρίου το 1972 και 1973. Έσκαβε τότε και στις Μυκήνες με τον Μυλωνά, τις οποίες και προτιμούσε. Για τα μινωικά δεν είχε ιδιαίτερη αγάπη (ήταν καθαρός μυκηνολόγος), αλλά εν τούτοις ήθελε να βοηθήσει τον Μαρινάτο, επειδή αισθανόταν ότι ο τελευταίος τον είχε ανάγκη. Πεταγότανε λοιπόν στη Θήρα να καλύψει κενά, αφού ο Χρίστος Ντούμας, που είχε προαχθεί σε έφορο, είχε μετατεθεί στη Ρόδο και ο Μαρινάτος είχε μείνει χωρίς βοηθό. Και έτσι αναπτύχθηκε μια ακόμη πιο ισχυρή σχέση μεταξύ Ιακωβίδη και Μαρινάτου τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του τελευταίου.


Ο Σπυρίδων Μαρινάτος

Βρισκόμαστε στο 1974, όταν τα πράγματα είχαν πάρει δραματική στροφή προς το χειρότερο για την ανασκαφή Ακρωτηρίου. Γίνεται εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Διακόπτονται όλες οι ανασκαφές. Ο Μαρινάτος μένει σχεδόν μόνος στη Θήρα. Τη ροή των γεγονότων θα τη συμπεράνουμε από τα ημερολόγια του 1974, από τα οποία θα παραθέσω χαρακτηριστικά αποσπάσματα.

20 Ιουλ. 1974: «Ηρχίσαμεν πρωί ομαλώς, μέχρι της ώρας καθ’ ην ανηγγέλθη η απόβασις του Τούρκου εις Κύπρον και η κήρυξις γενικής επιστρατεύσεως. […] ο κ. Ανδρέου διεβίβασεν διαταγήν εξ Αθηνών να απαγορεύσωμεν την είσοδον των επισκεπτών εις την ανασκαφήν και να κλείσωμεν αμέσως τα συρματοπλέγματα. Εξετελέσθησαν αμφότερα, αλλά η διαταγή μού φαίνεται ανεξήγητος.»

21 Ιουλ. 1974: «Το πρωί κλειστή ανασκαφή […] ο κ. Shaw (σ.σ. υπεύθυνος για την αρχιτεκτονική μελέτη της ανασκαφής) μελετά αρχιτεκτονικούς λίθους. Το απόγευμα ατμόσφαιρα ανησυχίας. Παρακολούθησις ραδιοφωνικών σταθμών, περαιτέρω έλεγχος των στρατευομένων, αγωνία των υποψηφίων στρατεύσεως.»

22 Ιουλ. 1974: «Ελάχιστοι εργάται προσήλθον καὶ ούτοι κατόπιν περισυλλογής των υπό του αυτοκινήτου εκ Πύργου και Εμπορείου. […] Ο παντοπώλης του Ακρωτηρίου (και πατήρ του αρχιφύλακος) εδήλωσεν ημίν ότι το μαγαζί είναι κενόν, των πάντων απορροφηθέντων. Τα πήραν όλα

24 Ιουλ. 1974: «Πένθιμος σκηνογραφία. Η ανασκαφή κενή. Εργάζονται μόνον ο Περράκης εις Ξεστήν 3, 9 και ο Καραμήτρος […]»

[…]


Ο Μαρινάτος στον αρχαιολογικό χώρο του Μαραθώνα (προϊστορικοί τύμβοι Βρανά) το Μάιο του 1970

Έτσι έληξε ο Ιούλιος του 1974. Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο επανήλθε η κανονικότητα στο Ακρωτήρι, όμως ο Μαρινάτος είχε πλέον μείνει χωρίς πόρους και συνεργάτες. Ήδη σκεφτόταν τον Ιακωβίδη ως πιθανό διάδοχό του, όπως έμαθα από τη μητέρα μου. Μάλλον προαισθανόταν το τέλος, το οποίο όντως ήλθε την 1η Οκτωβρίου 1974. Οι προσωπικές μου αναμνήσεις από την κηδεία είναι αδρές, αλλά θυμάμαι τον Ιακωβίδη με σκυμμένο το κεφάλι.

Η στενή σχέση του Μαρινάτου και του Ιακωβίδη εξηγείται τελικά όχι τόσο από τις κοινές τους ερμηνευτικές απόψεις όσο από τη συνέπεια των πράξεών τους και τη σταθερότητα του χαρακτήρα τους, την προσήλωση στους νόμους της πολιτείας, δηλαδή αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως αστικό ήθος. Τέλος, ήταν πιστοί ο ένας στον άλλον —ήταν θέμα αρχής— και νομίζω πως αυτή τελικά ήταν η πιο σταθερή και η πιο αληθινή βάση της φιλίας τους.

*Αποσπάσματα από κείμενο της αρχαιολόγου και συγγραφέως Ναννώς Μαρινάτου, που έφερε τον τίτλο «Σπύρος Ιακωβίδης και Σπυρίδων Μαρινάτος» και είχε συμπεριληφθεί στο «Σπύρος Ευστ. Ιακωβίδης, Βίος και Έργο, 1922-2013» (Βιβλιοθήκη τής εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 297, ανάτυπο από τον Μέντορα 109, 2014).

Η Ναννώ (Ουρανία) Μαρινάτου, κόρη του Σπυρίδωνος Μαρινάτου, είναι ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Κλασικών και Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις (Σικάγο).


Πηγή: themata-archaiologias.gr

Ο αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός Σπύρος Ιακωβίδης, ειδήμων επί ζητημάτων μυκηναϊκής αρχαιολογίας, απεβίωσε, πλήρης ημερών, στις 16 Ιουνίου 2013.

Ο αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός Σπυρίδων Μαρινάτος, ένας από τους θεμελιωτές της μινωικής αρχαιολογίας, γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά (στην περιοχή του Ληξουρίου) στις 17 Απριλίου 1901 (σ.σ. απαντά ως ημερομηνία γεννήσεώς του και η 3η Νοεμβρίου) και απεβίωσε συνεπεία δυστυχήματος στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου Θήρας την 1η Οκτωβρίου 1974.

Ο Μαρινάτος στο Ακρωτήρι Θήρας το 1974

Σύμφωνα με την επιθυμία του, ο Μαρινάτος κηδεύτηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου.

Το παρόν άρθρο αφιερώνεται στη μνήμη του Σπυρίδωνος Μαρινάτου, ο οποίος τέτοιες μέρες πριν από 58 ολόκληρα χρόνια είχε γνωστοποιήσει στο κοινό την ανακάλυψη του προϊστορικού οικισμού στο Ακρωτήρι Θήρας (στις 15 Σεπτεμβρίου 1967 είχε προβεί στην επίσημη ανακοίνωση της ανακάλυψης και την επομένη, 16η Σεπτεμβρίου, είχε δημοσιεύσει στην εφημερίδα «Το Βήμα» ένα βραχύ σημείωμα-έκθεση «διά το ιστορικόν των γενομένων ανασκαφών»).

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Σπυρίδων Μαρινάτος στο Ακρωτήρι Θήρας το 1974.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
Στιγμιότυπα ζωής 14.09.25

Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Γεμάτο από εμβληματικές φωτογραφίες που όρισαν τη ζωή και καριέρα του, ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει στο λεύκωμα Shot Ready τα μαθήματα ζωής που τον έκαναν ό,τι είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
Συνέδριο 13.09.25

Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»

Από το «ερασιτεχνικό» περιεχόμενο στο απόλυτο burnout και από την οικονομική ανασφάλεια στη σκλαβιά του OnlyFans, η πορνογραφική βιομηχανία της Ευρώπης μοιάζει να τσακίζει τις ζωές των δημιουργών σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον
Θεός, φωνές, λεφτά 11.09.25

«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980 ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν θα πυροβολήσει τέσσερις φορές τον Τζον Λένον στην είσοδο του σπιτιού του στη Νέα Υόρκη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας – «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»
«Μια γυναίκα ξένη» 11.09.25

Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας - «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»

To βιβλίο «No Friend to This House» της Natalie Haynes είναι μια συναρπαστική εκδοχή του μύθου του Χρυσόμαλλου Δέρατος, μια επανερμηνεία των αρχαίων ελληνικών μύθων που θέτει τις γυναίκες στο επίκεντρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Φάρμα των Ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» – Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει
Μαρτυρία 09.09.25

«Η Φάρμα των Ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» - Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει

Ο Ρίτσαρντ Μπλερ, γιος του Τζορτζ Όργουελ και της Αϊλίν, γράφει στον Guardian για τον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ανάπτυξη της πολιτικής παραβολής του 1945 και πώς παραλίγο να μην εκδοθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό
Φεμινισμός και το αντίθετό του 08.09.25

Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό

Εκδόσεις όπως τα περιοδικά «Mademoiselle», «Glamour» και το ξεχασμένο «Charm» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 για να ικανοποιήσουν μια αναδυόμενη δύναμη των γυναικών στον χώρο εργασίας -δυστυχώς, όμως, όχι για πολύ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Πένθος 16.09.25

Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του και από τους τελευταίους old school του Χόλιγουντ, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια
Μονόδρομος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 16.09.25

Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια

Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της εξέφρασε την αγωνία της για την επερχόμενη δίκη καθώς οι κατηγορίες βαραίνουν κάποιους υπαλλήλους και όχι τους βασικούς υπεύθυνους

Σύνταξη
Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Στίβος 16.09.25

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Σύνταξη
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Vivid Entertainment 16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή
Τα Νέα της Αγοράς 16.09.25

Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας αποτελεσματικά όσα έχουν αξία, από την υγεία και το σπίτι, μέχρι το αυτοκίνητο και το τετράποδο μέλος της οικογένειας.

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο