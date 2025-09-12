Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Μανόλης Ανδρόνικος: Πόλεμος, η ανατροπή του φυσικού νόμου της ζωής
Stories 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:34

Μανόλης Ανδρόνικος: Πόλεμος, η ανατροπή του φυσικού νόμου της ζωής

Η τραγωδία των πολέμων και των συγκρούσεων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Για την «Ελένη» του Ευριπίδη ο λόγος στο προ ολίγου δημοσιευθέν άρθρο μας για τη Λήδα Τασοπούλου.

Για την ίδια Ελένη, της Σπάρτης και της Τροίας, του είναι και του φαίνεσθαι, έγραψε και ο Γιώργος Σεφέρης («Ελένη», Κύπρον, ου μ᾿ εθέσπισεν, εκδόσεις «Ίκαρος», 1955):

[…]

Και στην Τροία;
Τίποτε στην Τροία — ένα είδωλο.
Έτσι το θέλαν οι θεοί.
Κι ο Πάρης, μ’ έναν ίσκιο πλάγιαζε σα νά ηταν πλάσμα ατόφιο·
κι εμείς σφαζόμασταν για την Ελένη δέκα χρόνια.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα.
Τόσα κορμιά ριγμένα
στα σαγόνια της θάλασσας στα σαγόνια της γης·
τόσες ψυχές
δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι.
Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα
για ένα λινό κυμάτισμα για μια νεφέλη
μιας πεταλούδας τίναγμα το πούπουλο ενός κύκνου
για ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη.
Κι ο αδερφός μου;
Αηδόνι αηδόνι αηδόνι,
τ’ είναι θεός; τι μη θεός; και τί τ’ ανάμεσό τους;

«Τ’ αηδόνια δε σ’ αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες».

Δακρυσμένο πουλί,
στην Κύπρο τη θαλασσοφίλητη
που έταξαν για να μου θυμίζει την πατρίδα,
άραξα μοναχός μ’ αυτό το παραμύθι,
αν είναι αλήθεια πως αυτό ειναι παραμύθι,
αν είναι αλήθεια πως οι ανθρώποι δε θα ξαναπιάσουν
τον παλιό δόλο των θεών·
αν είναι αλήθεια
πως κάποιος άλλος Τεύκρος, ύστερα από χρόνια,
ή κάποιος Αίαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη
ή κάποιος άγνωστος, ανώνυμος, που ωστόσο
είδε ένα Σκάμαντρο να ξεχειλάει κουφάρια,
δεν το ’χει μες στη μοίρα του ν’ ακούσει
μαντατοφόρους που έρχουνται να πούνε
πως τόσος πόνος τόση ζωή
πήγαν στην άβυσσο
για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη.


Έγραψε, όμως, και ο Μανόλης Ανδρόνικος, σε μια έξοχη επιφυλλίδα του με εμφανή τη σεφερική επίδραση, που έφερε τον τίτλο Encomion Moriae (σ.σ. «Εγκώμιον Μωρίας», τίτλος φημισμένου έργου του Εράσμου) και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 1988:

[…]

Πέρα από τις φιλολογικές ενασχολήσεις του ο Έρασμος, ο Ολλανδός ουμανιστής, ήταν ένας φλογερός ειρηνιστής. Το πιο φημισμένο τμήμα του έργου του Adagia (=Παροιμίες), που διαβάστηκε πλατιά στην εποχή του και αποτελείται από μια συλλογή της σοφίας των αρχαίων, είναι αυτό που έχει ως θέμα: dulce bellum inexpertis, ίσως το πιο καλογραμμένο κείμενο εναντίον του επιθετικού πολέμου. Το λατινικό γνωμικό είναι μετάφραση του πινδαρικού αποσπάσματος: γλυκύ δε πόλεμος απείροισιν (σ.σ. ο πόλεμος είναι γλυκός μόνο γι’ αυτούς που δεν τον ξέρουν). Το όνειρό του ήταν να δει ενωμένους όλους τους ανθρώπους, να σταματήσουν οι συγκρούσεις και να βασιλέψει η ομόνοια, γιατί πρόβλεπε, και πρόβλεπε σωστά, την τραγωδία των πολέμων και των συγκρούσεων. Όμως στο τέλος της ζωής του αυτός ο μεγάλος ουμανιστής πολεμήθηκε και από τους Λουθηρανούς και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ήταν η εποχή που θα γεννούσε την ιερή εξέταση με όλο τον αποκρουστικό της δογματισμό.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 3.1.1988, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

[…] Κανένας δεν θα πει πως δεν είναι σοφός ο λόγος του Ηρόδοτου που έλεγε πως δεν υπάρχει καλός πόλεμος και κακή ειρήνη, γιατί, πρόσθετε, στην ειρήνη τα παιδιά θάβουν τους γονείς, ενώ στον πόλεμο οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους.


Με τον απλό και βαθύ λόγο του ήθελε να μας πει πως ο πόλεμος ανατρέπει τον φυσικό νόμο της ζωής και μια τέτοιαν ανατροπή δεν μπορεί και δεν πρέπει να την εύχεται κανείς, εκτός κι αν έχει τρελαθεί. Γιατί είναι αλήθεια τρέλα των ανθρώπων να βλέπουν «ένα Σκάμαντρο να ξεχειλάει κουφάρια… για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη» κι όμως «να ξαναπιάνουν τον παλιό δόλο των θεών» και να δίνουν «τόσες ψυχές στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι». Τουλάχιστο τούτες τις μέρες (σ.σ. στα τέλη του 1987 εννοεί ο Ανδρόνικος) πήραμε μιαν ανάσα κι ελπίσαμε στην ανθρώπινη λογική. Ας ευχηθούμε πως δεν θα γελαστούμε στις ελπίδες μας και πως αρχιερείς και αρχικυβερνήτες θα προτιμούν τους ασπασμούς και τα χαμόγελα από τους αφορισμούς και το μίσος. Γιατί εμείς οι απλοί πολίτες του κόσμου όλου ξέρουμε πως δεν υπάρχουν εχθροί που δεν μπορούν να γίνουν φίλοι. Κι αυτό θέλουμε να μάθουν και τα παιδιά μας. Αυτή η γνώση, όπως και κάθε γνώση που οδηγεί στην αλήθεια, είναι το πιο δυνατό όπλο στον άνθρωπο.

Stories
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον
Θεός, φωνές, λεφτά 11.09.25

«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980 ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν θα πυροβολήσει τέσσερις φορές τον Τζον Λένον στην είσοδο του σπιτιού του στη Νέα Υόρκη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας – «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»
«Μια γυναίκα ξένη» 11.09.25

Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας - «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»

To βιβλίο «No Friend to This House» της Natalie Haynes είναι μια συναρπαστική εκδοχή του μύθου του Χρυσόμαλλου Δέρατος, μια επανερμηνεία των αρχαίων ελληνικών μύθων που θέτει τις γυναίκες στο επίκεντρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Φάρμα των Ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» – Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει
Μαρτυρία 09.09.25

«Η Φάρμα των Ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» - Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει

Ο Ρίτσαρντ Μπλερ, γιος του Τζορτζ Όργουελ και της Αϊλίν, γράφει στον Guardian για τον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ανάπτυξη της πολιτικής παραβολής του 1945 και πώς παραλίγο να μην εκδοθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό
Φεμινισμός και το αντίθετό του 08.09.25

Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό

Εκδόσεις όπως τα περιοδικά «Mademoiselle», «Glamour» και το ξεχασμένο «Charm» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 για να ικανοποιήσουν μια αναδυόμενη δύναμη των γυναικών στον χώρο εργασίας -δυστυχώς, όμως, όχι για πολύ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»
Τσαπουλίνες κανείς; 08.09.25

«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»

Η πίστη ότι η εντομοφαγία είναι στην ατζέντα μιας σκοτεινής ελίτ είναι η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει κίνημα. Μας εξαναγκάζουν οι ολιγάρχες να φάμε έντομα; Το BBC καταδύεται στην κουνελότρυπα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites
Σοκ 07.09.25

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Το «The Conjuring: Last Rites» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ανατριχιαστική υπόθεση της οικογένειας Σμερλ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κατήγγειλε πως ένα κακόβουλο πνεύμα εισέβαλε στο σπίτι της

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»
«Συνωμοσίες» 06.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αρνείται τους ισχυρισμούς πρώην συνεργατών της, οι οποίοι υποστηρίζουν σε νέα αγωγή ότι «ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν την οικονομική καταστροφή και τη δημόσια ταπείνωση της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
Amore, amore, amore 06.09.25

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπέροχο μυαλό: Για 14 χρόνια, ο αυτιστικός Βιράτζ Ντάντα θεωρούνταν νοητικά ανάπηρος. Σήμερα είναι στο ΜΙΤ
Νίκη 06.09.25

Υπέροχο μυαλό: Για 14 χρόνια, ο αυτιστικός Βιράτζ Ντάντα θεωρούνταν νοητικά ανάπηρος. Σήμερα είναι στο ΜΙΤ

Όταν ο Βιράτζ Ντάντα ξεκινήσει τη φοίτηση του στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), θα είναι ο πρώτος μη ομιλούντας φοιτητής με αυτισμό στην ιστορία του εμβληματικού πανεπιστημίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»
Το δαχτυλίδι 04.09.25

«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έζησε μια ζωή με νίκες αλλά η προσωπική ιστορία του ήταν γεμάτη από θυσίες, εσωστρέφεια και μια βαθιά απώλεια που τον στοίχειωσε μέχρι το θάνατο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας – Αυτά είναι τα βήματα (pics)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας – Αυτά είναι τα βήματα (pics)

Για τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν να τα μεταφέρουν σε τρίτους κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 12.09.25

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία
Θεσσαλονίκη 12.09.25

Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία

Σε έρευνες που ακολούθησαν τεσσάρων συλλήψεων εγκληματικής ομάδας, εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, σιγαστήρες, αλλά και πυροκροτητές

Σύνταξη
Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες
Αιματοχυσία 12.09.25

Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες

Αυτό το νέο αστυνομικό δράμα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μαρκ Ράφαλο, έχει τον ίδιο δημιουργό και τον ίδιο τόνο με την προηγούμενη επιτυχία του HBO, «Mare of Easttown» με την Κέιτ Γουίνσλετ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνελήφθη ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ – Τον έπεισε ο πατέρας του να παραδοθεί
Κόσμος 12.09.25 Upd: 15:36

Συνελήφθη ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ – Τον έπεισε ο πατέρας του να παραδοθεί

Στα χέρια της αστυνομίας είναι ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο φερόμενος δράστης είναι 28-29 ετών

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τους Ποντένσε και Ταρέμι να είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εγκύκλιος Πλεύρη: Καταργείται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», αντικαθίσταται με το «παράνομη μετανάστευση»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό: «Παράνομοι» πλέον οι μετανάστες με εγκύκλιο Πλεύρη

Με μια εγκύκλιο, το υπουργείο καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» και ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινές φυλάκισης και διοικητικής κράτησης.

Σύνταξη
O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)

Το Ευρωμπάσκετ βρίσκεται στην κρισιμότερη στροφή του, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς έχει μάλλον καπαρώσει μια ιστορική πρωτιά, αγγίζοντας τον μύθο του Νίκου Γκάλη – Πώς μπαίνει σφήνα στην... κουβέντα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα – Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά
Δαχτυλίδι 12.09.25

Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα - Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά

Ο φυλακισμένος πραξικοπηματίας Μπολσονάρου δεν μένει παρά να δώσει το δαχτυλίδι σε έναν άλλον απόστρατο, ο οποίος ήδη συγκεντρώνει γύρω του την επιχειρηματική ελίτ της Βραζιλίας

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Κόσμος 12.09.25

Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μέρος της πρωινής προπόνησης της Τουρκίας και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγη ώρα πριν από τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ελλάδα!

Σύνταξη
«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» – Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται
Μόδα και στάση ζωής 12.09.25

«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» - Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται

Η μόδα δείχνει την υποστήριξή της προς τον λαό της Γάζας, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά κομμάτια που παίρνουν θέση, αποστέλλοντας τα έσοδα απευθείας σε παλαιστινιακούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιαπωνία: Αριθμός-ρεκόρ αιωνόβιων εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης
Προβληματισμός 12.09.25

Αριθμό-ρεκόρ αιωνόβιων κατέγραψε η Ιαπωνία εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης

Η συντριπτική πλειονότητα των υπέργηρων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες - Μέσα σε έναν χρόνο οι αιωνόβιοι αυξήθηκαν κατά 4.644 φτάνοντας σχεδόν τις 100.000 την ώρα που ο πληθυσμός εξακολουθεί να μειώνεται

Σύνταξη
