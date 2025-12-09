Ρύθμιση για διαθήκες που αφορούν θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου – Ξεμπλοκάρουν 14.000 υποθέσεις

Στους συμβολαιογράφους και όχι στα Πρωτοδικεία θα μπορούν να δημοσιεύονται οι διαθήκες, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και για τους θανάτους των κληρονομούμενων που είχαν γίνει πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περίπου 14.000 διαθήκες που έχουν κατατεθεί από τους κληρονόμους στα Πρωτοδικεία όλης της χώρας και περιμένουν, πολλές φορές μέχρι και ένα χρόνο, να δημοσιευθούν οι διαθήκες και να ξεκινήσουν την τακτοποίηση των κληρονομικών τους ζητημάτων θα γίνεται από τους συμβολαιογράφους άμεσα το πολύ μέσα σε μία εβδομάδα.

Ετσι, θα ξεμπλοκάρουν και όσες διαθήκες παραμένουν προς δημοσίευση φέρνοντας έσοδα και για το δημόσιο από την πληρωμή των αναλογούντων φόρων κληρονομιάς.

Η επέκταση της δυνατότητας της δημοσίευσης όλων των τύπων των διαθηκών από τους συμβολαιογράφους προβλέπεται σε άρθρο του νομοσχεδίου με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι την επέκταση της δυνατότητας αυτής είχε εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας δημοσίευσης διαθηκών.

Μάλιστα η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία και ανέρχονται στις 14.000.